Nem mindegy, mit iszunk a kánikulában: ezek a legjobb nyári frissítők

A nyár egyik legfontosabb kérdése, hogyan pótoljuk a folyadékot a nagy melegben. A kánikula idején a szervezet több vizet veszít az izzadással, ezért nemcsak strandolás, kirándulás vagy kerti összejövetel közben kell figyelni a hidratálásra, hanem a hétköznapokban is. Ilyenkor sokan automatikusan a hideg üdítők, limonádék vagy gyümölcslevek felé nyúlnak, pedig nem minden frissítő ital tesz jót a szervezetnek. Mutatjuk, mik a legjobb nyári hűsítők, és mit nem érdemes fogyasztani a nagy melegben.

Nyári hűsítők a kánikula ellen – mutatjuk, mit igyon, és mit kerüljön inkább a nagy melegben (A kép illsuztráció)

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A víz továbbra is a legjobb szomjoltó, de nyáron sokan keresnek változatosabb megoldásokat. A hűsítő italok nyáron nemcsak kellemesebbé tehetik a folyadékpótlást, hanem abban is segíthetnek, hogy könnyebben átvészeljük a legforróbb napokat. A lényeg azonban az, hogy ne csak az számítson, mennyit iszunk, hanem az is, mit választunk.

Ezeket az italokat jobb kerülni a nyári melegben

A Focus Online cikke szerint a nyári hőségben különösen érdemes óvatosnak lenni a tömény gyümölcslevekkel és a cukros üdítőkkel. Ezek elsőre jó szomjoltónak tűnhetnek, de a magas cukortartalmuk miatt akár még szomjasabbá is tehetnek. A hideg kóla, limonádé vagy más cukros üdítő gyors felfrissülést ígér, de a szervezetnek nem feltétlenül tesz jót, főleg akkor, ha rendszeresen ezekkel próbáljuk pótolni a folyadékot.

A tömény gyümölcslevekkel is érdemes vigyázni. Bár egészségesebb választásnak tűnhetnek, sok gyümölcscukrot tartalmazhatnak, ezért hőségben nem ezek a legjobb alapitalok. Jobb, ha a gyümölcsleveket hígítva, fröccsként fogyasztjuk, vagy inkább vízben gazdag gyümölcsöket és zöldségeket választunk.

A forró ital hatékonyabban segítheti a szervezet hűtését, mint a hideg üdítő (A kép illusztráció)

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A jéghideg italokkal sem árt óvatosnak lenni. A nagyon hideg ital pillanatnyilag hűsítőnek érződik, de a szervezet hőszabályozását is megterhelheti, és fokozhatja az izzadást. Ezért a legjobb választás a langyos vagy enyhén hűtött ital, nem pedig a jéggel teli pohár.

Ezek a legjobb nyári frissítők

A kánikula idején a legbiztosabb választás továbbra is a víz és az ásványvíz. Ezek cukor nélkül pótolják a folyadékot, és bármikor fogyaszthatók. Aki ennél izgalmasabb frissítő ital után nyúlna, készíthet uborkás vizet is. Az uborka magas víztartalma miatt különösen jó alapanyag, mentával és citrommal pedig egyszerű, könnyű és kellemes nyári ital készíthető belőle – bővebben a nyári hűsítőkről szóló cikkünkben.

Jó választás lehet a házi jeges tea is, főleg akkor, ha kevés cukorral vagy teljesen cukormentesen készül. A fekete tea, a gyümölcstea vagy a gyógytea lehűtve, mentával, citrommal vagy gyümölcsdarabokkal igazi nyári frissítő lehet. A jeges mentolos almatea például a klasszikus jegestea könnyedebb, gyümölcsösebb változata.

A görögdinnye szintén az egyik legjobb nyári alapanyag. Magas víztartalma miatt önmagában is jó választás, de görögdinnyés limonádé vagy alkoholmentes dinnyés ital formájában is jól működik. A dinnye természetes édessége miatt általában kevesebb cukorra van szükség, mint egy hagyományos limonádénál.