Elfogyott a tojás? Kiderült, melyik helyettesítő működik a legjobban sütéskor

A legtöbb háztartásban előfordult már, hogy a sütemény vagy a palacsinta készítése előtt derült ki: egyetlen tojás sem maradt a hűtőben. Ilyenkor sokan nyúlnak különféle helyettesítőkhöz, de korántsem mindegy, melyiket választják. Egy friss amerikai teszt most megmutatta, mely alternatívák működnek valóban jól, és melyek okozhatnak csalódást.

Bár a tojás számos fontos szerepet tölt be a sütés során, egy friss teszt szerint bizonyos esetekben sikeresen helyettesíthető más alapanyagokkal is

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Miért ilyen nehéz helyettesíteni a tojást?

A tojás a sütés egyik legsokoldalúbb alapanyaga. Nemcsak összetartja a tésztát, hanem nedvességet ad, segíti a levegős szerkezet kialakulását, emellett a színért és az ízek harmonizálásáért is felelős. Éppen ezért nincs olyan univerzális helyettesítő, amely minden receptben tökéletesen ugyanúgy viselkedne. A Serious Eats szerkesztői öt népszerű alternatívát vizsgáltak meg. A tesztek során palacsintát, muffint és csokis kekszet sütöttek, hogy kiderüljön, melyik megoldás adja a legjobb eredményt különböző tésztatípusokban.

A lenmag kellemes meglepetést okozott

A darált lenmag és víz keveréke régóta ismert tojáshelyettesítő, különösen a vegán sütésben. A kísérlet során vegyes eredményeket produkált: a palacsinták kissé tömörebbek lettek, a muffinok állagán is érződött a mag jelenléte, a kekszek azonban meglepően jól sikerültek. Ropogós széllel, kellemesen rágós belsővel rendelkeztek, miközben a lenmag íze szinte teljesen eltűnt sütés közben. A szakértők szerint a lenmag különösen olyan süteményekben működik jól, ahol eleve jelen vannak karakteresebb ízek, például diófélék vagy fűszerek.

A csicseriborsólé nem váltotta be a reményeket

Az aquafaba, vagyis a konzerv csicseriborsó leve az utóbbi évek egyik legnépszerűbb vegán alapanyaga. Habosítható, ezért sokan a tojásfehérje alternatívájaként használják. A tesztben azonban gyengén szerepelt. A palacsinták túl laposak lettek, a muffinok alig emelkedtek meg, a kekszek pedig vékonyra terültek és ragacsos állagúak maradtak. A szakemberek arra jutottak, hogy bár az aquafaba kiváló habkészítéshez vagy vegán habcsókokhoz, a teljes tojás helyettesítésére általános sütési célokra nem a legjobb választás.