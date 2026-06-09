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tojás

Elfogyott a tojás? Kiderült, melyik helyettesítő működik a legjobban sütéskor

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Elfogyott a tojás sütés közben? Egy amerikai gasztronómiai portál tesztje több népszerű tojáshelyettesítőt is próbára tett, hogy kiderüljön, melyik működik a legjobban palacsintában, muffinban és kekszben. Az eredmények több meglepetést is tartogatnak.
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tojássütéslenmagcsicseriborsó

A legtöbb háztartásban előfordult már, hogy a sütemény vagy a palacsinta készítése előtt derült ki: egyetlen tojás sem maradt a hűtőben. Ilyenkor sokan nyúlnak különféle helyettesítőkhöz, de korántsem mindegy, melyiket választják. Egy friss amerikai teszt most megmutatta, mely alternatívák működnek valóban jól, és melyek okozhatnak csalódást.

Bár a tojás számos fontos szerepet tölt be a sütés során, egy friss teszt szerint bizonyos esetekben sikeresen helyettesíthető más alapanyagokkal is
Bár a tojás számos fontos szerepet tölt be a sütés során, egy friss teszt szerint bizonyos esetekben sikeresen helyettesíthető más alapanyagokkal is
Fotó: Kirill Aleksandrovich / Shutterstock

Miért ilyen nehéz helyettesíteni a tojást?

A tojás a sütés egyik legsokoldalúbb alapanyaga. Nemcsak összetartja a tésztát, hanem nedvességet ad, segíti a levegős szerkezet kialakulását, emellett a színért és az ízek harmonizálásáért is felelős. Éppen ezért nincs olyan univerzális helyettesítő, amely minden receptben tökéletesen ugyanúgy viselkedne. A Serious Eats szerkesztői öt népszerű alternatívát vizsgáltak meg. A tesztek során palacsintát, muffint és csokis kekszet sütöttek, hogy kiderüljön, melyik megoldás adja a legjobb eredményt különböző tésztatípusokban.

A lenmag kellemes meglepetést okozott

A darált lenmag és víz keveréke régóta ismert tojáshelyettesítő, különösen a vegán sütésben. A kísérlet során vegyes eredményeket produkált: a palacsinták kissé tömörebbek lettek, a muffinok állagán is érződött a mag jelenléte, a kekszek azonban meglepően jól sikerültek. Ropogós széllel, kellemesen rágós belsővel rendelkeztek, miközben a lenmag íze szinte teljesen eltűnt sütés közben. A szakértők szerint a lenmag különösen olyan süteményekben működik jól, ahol eleve jelen vannak karakteresebb ízek, például diófélék vagy fűszerek.

A csicseriborsólé nem váltotta be a reményeket

Az aquafaba, vagyis a konzerv csicseriborsó leve az utóbbi évek egyik legnépszerűbb vegán alapanyaga. Habosítható, ezért sokan a tojásfehérje alternatívájaként használják. A tesztben azonban gyengén szerepelt. A palacsinták túl laposak lettek, a muffinok alig emelkedtek meg, a kekszek pedig vékonyra terültek és ragacsos állagúak maradtak. A szakemberek arra jutottak, hogy bár az aquafaba kiváló habkészítéshez vagy vegán habcsókokhoz, a teljes tojás helyettesítésére általános sütési célokra nem a legjobb választás.

A bolti tojáspótló sem lett a befutó

Meglepő módon a kifejezetten tojáshelyettesítésre gyártott folyékony készítmény sem teljesített kiemelkedően. A tesztelők szerint több süteménynél laposabb szerkezetet eredményezett, és egy enyhén ásványos utóízt is hagyott maga után. Bár kényelmes megoldásnak tűnik, az eredmények nem közelítették meg a hagyományos tojással készített változatok minőségét.

 

Egyre többen keresnek alternatív megoldásokat a sütéshez, amikor elfogy a tojás vagy növényi alapú étrendet követnek
Egyre többen keresnek alternatív megoldásokat a sütéshez, amikor elfogy a tojás vagy növényi alapú étrendet követnek
Fotó: NDanko / Shutterstock

A legegyszerűbb trükk bizonyult a legjobbnak

A vizsgálat legnagyobb nyertese nem egy különleges alapanyag volt, hanem egy egyszerű receptmódosítás. A tesztelők a hiányzó tojás szerepét extra sütőporral, kevés plusz folyadékkal és némi zsiradékkal próbálták pótolni. Ez a módszer különösen a palacsinták és muffinok esetében hozott meggyőző eredményeket: a tészták szépen megemelkedtek, az állaguk könnyű maradt, és ízük is közelebb állt az eredeti változathoz. A szakértők szerint ez jól mutatja, hogy a tojás funkcióit sok esetben nem egyetlen csodaszerrel, hanem több tulajdonság együttes pótlásával lehet a legjobban helyettesíteni.

Melyik helyettesítőt mikor érdemes használni?

A teszt tanulsága szerint nincs minden helyzetre tökéletes megoldás. Kekszekhez a lenmag bizonyult az egyik legjobb választásnak, míg muffinoknál és palacsintáknál az extra sütőpor, folyadék és zsiradék kombinációja teljesített a legjobban. Az aquafaba továbbra is hasznos lehet habos desszertek készítésénél, de általános sütési célokra kevésbé megbízható. A jó hír azonban az, hogy ha sütés közben derül ki, hogy elfogyott a tojás, nem feltétlenül kell azonnal a boltba indulni. A megoldás könnyen lehet, hogy már ott lapul a kamrában.

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