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gasztró

Elájul a melegtől? Ezzel a jeges finomsággal gyorsan lehűtheti magát

4 perce
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Itt van ugyan a hidegfront, de a hőmérséklet így sem csökkent 30 Celsius-fok alá. Mutatunk egy brutál egyszerű, villámgyors dinnyeturmix receptet, amely garantáltan helyrehozza a vérnyomást, és kellemesen lehűt.
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gasztródinnyeturmixrecepthűsítő
  • A dinnyeturmix fetasajttal és mentával egy egyik legjobb nyári recept kánikula ellen.
  • Az elkészítése pofonegyszerű és villámgyors, mindössze 5 perc.
  • Az ital pótolja az izzadás miatt elvesztett ásványi anyagokat, és helyreteszi a vérnyomást. 

Sorra megdőlnek a melegrekordok idén nyáron, a hőség pedig egyáltalán nem kíméli az emberi szervezetet. Az elviselhetetlen kánikula ellen azonban könnyen felvértezhetjük a szervezetünket egy ínycsiklandó dinnyeturmix-szal. Az édes-sós csoda a szezon abszolút slágere, amely egyszerre kényezteti az ízlelőbimbóit, és a pénztárcáját is kíméli.

Dinnyeturmixok dinnyékkel
A dinnyeturmix pillanatok alatt elkészíthető. Illusztráció: Kolpakova Svetlana / Shutterstock

Miért a dinnyeturmix a legjobb választás a melegben?

Ebben az időszakban a szervezetünk szinte kiált a hidratálásért. Köztudottan a görögdinnye a nyár egyik legolcsóbb és leghatékonyabb hidratálója, hiszen több mint 90 százalékban vizet tartalmaz. Valljuk be, önmagában fogyasztva egy idő után unalmassá válhat, ám sós-mentás, fűszeres dinnyeturmixként igazi luxusfogássá emelhetjük ezt az egyszerű gyümölcsöt. 

Ez a módszer a megmentőnk lehet akkor is, ha mellényúltunk a piacon, leturmixolva ugyanis a pocsék dinnye is megmenthető. Legyen kevésbé édes vagy lédús, a különféle fűszerek és egy kis sajt új életet lehelhet a gyümölcsbe. A frissítő a gasztrobloggerek szerint is megfelelő védelmet nyújthat a kánikulában, izzadás közben ugyanis rengeteg ásványi anyagot veszít a szervezetünk. A turmix-szal könnyen pótolhatjuk azokat, sőt a só és a feta sajt a vérnyomáscsökkentésben is segít, míg a lime-lé és a menta kombinációja frissességérzetet teremt. Az alábbi recept a világ legjobb dinnyés receptjei közé tartozik.

A tökéletes dinnyeturmix recept 

Ennek a fenséges fogásnak az elkészítéséhez elegendő 5 perc, még a kezdők sem tudják elrontani. 

Hozzávalók

  • alaposan behűtött görögdinnye, 
  • 1 szál roppanós kígyóuborka, 
  • pár darab friss mentalevél,
  • egy kevés, frissen facsart lime-lé,
  • egy csipet só,
  • feta sajt vagy krémfehér sajt

Elkészítés

  1. Kockázás: Kockázzon fel egy adag előrehűtött, jéghideg görögdinnyét. A legjobb, ha egy éjszakán át a hűtőben pihen.
  2. Előkészítés: A felkockázott dinnyét dobja a turmixgépbe és tegyen mellé egy szál feldarabolt kígyóuborkát. 
  3. Ízesítés: Szórjon bele néhány friss mentalevelet, facsarjon rá egy kevés lime-levet, majd adjon hozzá egy csipet sót.
  4. Turmixolás, tálalás: Kezdje el összeturmixolni az egészet addig, amíg az állaga selymesen sima lesz, majd öntse egy dizájnos tálba, pohárba. A tetejét koronázza meg morzsolt sós feta sajttal. 

További szuperfrissítő receptekre vágyik? Az Agua Fresba egy uborkás-lime-os ital, amely szintén tökéletesen hidratál. Játssza le az alábbi videót, hogy elsajátíthassa az elkészítését: 

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