Elájul a melegtől? Ezzel a jeges finomsággal gyorsan lehűtheti magát

A dinnyeturmix fetasajttal és mentával egy egyik legjobb nyári recept kánikula ellen.

Az elkészítése pofonegyszerű és villámgyors, mindössze 5 perc.

Az ital pótolja az izzadás miatt elvesztett ásványi anyagokat, és helyreteszi a vérnyomást.

Sorra megdőlnek a melegrekordok idén nyáron, a hőség pedig egyáltalán nem kíméli az emberi szervezetet. Az elviselhetetlen kánikula ellen azonban könnyen felvértezhetjük a szervezetünket egy ínycsiklandó dinnyeturmix-szal. Az édes-sós csoda a szezon abszolút slágere, amely egyszerre kényezteti az ízlelőbimbóit, és a pénztárcáját is kíméli.

A dinnyeturmix pillanatok alatt elkészíthető. Illusztráció: Kolpakova Svetlana / Shutterstock

Miért a dinnyeturmix a legjobb választás a melegben?

Ebben az időszakban a szervezetünk szinte kiált a hidratálásért. Köztudottan a görögdinnye a nyár egyik legolcsóbb és leghatékonyabb hidratálója, hiszen több mint 90 százalékban vizet tartalmaz. Valljuk be, önmagában fogyasztva egy idő után unalmassá válhat, ám sós-mentás, fűszeres dinnyeturmixként igazi luxusfogássá emelhetjük ezt az egyszerű gyümölcsöt.

Ez a módszer a megmentőnk lehet akkor is, ha mellényúltunk a piacon, leturmixolva ugyanis a pocsék dinnye is megmenthető. Legyen kevésbé édes vagy lédús, a különféle fűszerek és egy kis sajt új életet lehelhet a gyümölcsbe. A frissítő a gasztrobloggerek szerint is megfelelő védelmet nyújthat a kánikulában, izzadás közben ugyanis rengeteg ásványi anyagot veszít a szervezetünk. A turmix-szal könnyen pótolhatjuk azokat, sőt a só és a feta sajt a vérnyomáscsökkentésben is segít, míg a lime-lé és a menta kombinációja frissességérzetet teremt. Az alábbi recept a világ legjobb dinnyés receptjei közé tartozik.

A tökéletes dinnyeturmix recept

Ennek a fenséges fogásnak az elkészítéséhez elegendő 5 perc, még a kezdők sem tudják elrontani.

Hozzávalók

alaposan behűtött görögdinnye,

1 szál roppanós kígyóuborka,

pár darab friss mentalevél,

egy kevés, frissen facsart lime-lé,

egy csipet só,

feta sajt vagy krémfehér sajt

Elkészítés

Kockázás: Kockázzon fel egy adag előrehűtött, jéghideg görögdinnyét. A legjobb, ha egy éjszakán át a hűtőben pihen. Előkészítés: A felkockázott dinnyét dobja a turmixgépbe és tegyen mellé egy szál feldarabolt kígyóuborkát. Ízesítés: Szórjon bele néhány friss mentalevelet, facsarjon rá egy kevés lime-levet, majd adjon hozzá egy csipet sót. Turmixolás, tálalás: Kezdje el összeturmixolni az egészet addig, amíg az állaga selymesen sima lesz, majd öntse egy dizájnos tálba, pohárba. A tetejét koronázza meg morzsolt sós feta sajttal.

További szuperfrissítő receptekre vágyik? Az Agua Fresba egy uborkás-lime-os ital, amely szintén tökéletesen hidratál. Játssza le az alábbi videót, hogy elsajátíthassa az elkészítését: