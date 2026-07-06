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gasztró

L’ecsó: így készítse el tökéletesen az animációs filmből ismert francia lecsót

20 perce
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Ha látta már a L’ecsó című animációs filmet, akkor bizonyára ön is elgondolkodott rajta, miért annyira más a főszereplő patkány által készített lecsó? Nos, ebből a cikkből kiderül, hogyan készíthető el a klasszikus magyar lecsó francia változata!
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gasztrólecsóanimációs filmrecept

A L’ecsó című animációs film 2007-ben jelent meg a mozikban, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A természetéből adódóan hátrányos helyzetű, konyhaművész patkány, valamint kétbalkezes barátja közös története minden korosztály számára élvezhető kikapcsolódást nyújt. A mese címében is megjelenő lecsó ráadásul sok magyar háztartás kedvelt fogása, amelyet a filmvásznon egészen máshogy jelenítenek meg, mint ahogy azt a legtöbb magyar megszokhatta. 

Francia lecsó, a ratatouille
Íme a hamisítatlan francia lecsó, azaz a ratatouille
Fotó: Chzu /  Shutterstock 

Ilyen a hamisítatlan francia lecsó

Az animációs film eredeti címe szójáték, a főszereplő patkány (angolul rat) és a francia ratatouille, vagyis lecsó nevű étel kombinációja. Utóbbi egyébként nagyon hasonlít az itthoni lecsóhoz, de cukkinit is tartalmaz. 

„Lecsót? Az parasztkaja!” 

– mondja felháborodva a filmben az egyik séf, Colette, amikor kiderül, hogy Rémy azzal akarja elbűvölni a szigorú ételkritikust, Anton Egót. Mindez nem véletlen: a ratatouille (ejtsd: rátátuj) a francia Riviéra fővárosából, Nizzából származik, és régen a szegény emberek eledelének tartották. A rajzfilmben végül a kőszívű kritikust sem az étel eredete bűvöli el, hanem az utoljára gyerekkorában érzett ízek emléke, amelyet az egyszerű fogás felidéz benne. Íme a lecsó francia változatának receptje!

Hozzávalók

  • paradicsomszósz
  • 4 ek olívaolaj
  • 1 nagy db vöröshagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 10 dkg koktélparadicsom
  • 300 g konzerv paradicsom
  • 3 dl paradicsomlé
  • bazsalikom ízlés szerint
  • só, bors ízlés szerint
  • 1 ek cukor
  • 1 ek balzsamecet
  • 1 ek bazsalikom
  • 2 közepes db cukkini
  • 3 db padlizsán
  • 4 db paradicsom
  • 1 db sárga kaliforniai paprika
  • 1 közepes db piros kaliforniai paprika

Elkészítés

Paradicsomszósz

  1. Az apróra vágott hagymát olívaolajon kicsit megpároljuk, mehet rá a kockára vágott paradicsom, az aprított fokhagyma. Kicsit összepirítjuk, majd felöntjük a paradicsomlével és konzervvel, fűszerezzük és elkeverjük. 
  2. A keveréket összefőzzük, nem turmixoljuk le, jó, ha kicsit darabos marad. A végén frissen vágott bazsalikomot teszünk hozzá.
  3. Míg kihűl, előkészítjük a zöldségeket.
    Zöldségek
  4. Szükségünk lesz egy mandolin zöldségszeletelőre, amelyen a megmosott zöldségeket kb. 1-2 milliméter vastag szeletekre szeljük. A szeleteket kissé besózzuk, majd kezdhetjük az étel összeállítását.
    Összeállítás
  5. A paradicsomszószt egy hőálló, kerek tálba kanalazzuk.
  6. A felkarikázott zöldségeket körkörösen kívülről befelé haladva, kör alakban egymásra rakjuk, váltakoztatva a színeket .
  7. Ha ezzel megvagyunk, olívaolajjal megkenjük a tetejét, és 200 fokra előmelegített forró sütőbe toljuk kb. 45 percre, amíg jól megpirul.
  8. A sütőből kivéve kissé hűlni hagyjuk, majd megszórjuk sóval és szárított bazsalikommal.
  9. A vele sült paradicsomszósszal és friss bazsalikomlevelekkel tálaljuk.

Íme az animációs filmből a jelenet, amikor Rémy elkészíti az ikonikus francia lecsót: 

 

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