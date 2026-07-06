L’ecsó: így készítse el tökéletesen az animációs filmből ismert francia lecsót

A L’ecsó című animációs film 2007-ben jelent meg a mozikban, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A természetéből adódóan hátrányos helyzetű, konyhaművész patkány, valamint kétbalkezes barátja közös története minden korosztály számára élvezhető kikapcsolódást nyújt. A mese címében is megjelenő lecsó ráadásul sok magyar háztartás kedvelt fogása, amelyet a filmvásznon egészen máshogy jelenítenek meg, mint ahogy azt a legtöbb magyar megszokhatta.

Íme a hamisítatlan francia lecsó, azaz a ratatouille

Fotó: Chzu / Shutterstock

Ilyen a hamisítatlan francia lecsó

Az animációs film eredeti címe szójáték, a főszereplő patkány (angolul rat) és a francia ratatouille, vagyis lecsó nevű étel kombinációja. Utóbbi egyébként nagyon hasonlít az itthoni lecsóhoz, de cukkinit is tartalmaz.

„Lecsót? Az parasztkaja!”

– mondja felháborodva a filmben az egyik séf, Colette, amikor kiderül, hogy Rémy azzal akarja elbűvölni a szigorú ételkritikust, Anton Egót. Mindez nem véletlen: a ratatouille (ejtsd: rátátuj) a francia Riviéra fővárosából, Nizzából származik, és régen a szegény emberek eledelének tartották. A rajzfilmben végül a kőszívű kritikust sem az étel eredete bűvöli el, hanem az utoljára gyerekkorában érzett ízek emléke, amelyet az egyszerű fogás felidéz benne. Íme a lecsó francia változatának receptje!

Hozzávalók

paradicsomszósz

4 ek olívaolaj

1 nagy db vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

10 dkg koktélparadicsom

300 g konzerv paradicsom

3 dl paradicsomlé

bazsalikom ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

1 ek cukor

1 ek balzsamecet

1 ek bazsalikom

2 közepes db cukkini

3 db padlizsán

4 db paradicsom

1 db sárga kaliforniai paprika

1 közepes db piros kaliforniai paprika

Elkészítés

Paradicsomszósz

Az apróra vágott hagymát olívaolajon kicsit megpároljuk, mehet rá a kockára vágott paradicsom, az aprított fokhagyma. Kicsit összepirítjuk, majd felöntjük a paradicsomlével és konzervvel, fűszerezzük és elkeverjük. A keveréket összefőzzük, nem turmixoljuk le, jó, ha kicsit darabos marad. A végén frissen vágott bazsalikomot teszünk hozzá. Míg kihűl, előkészítjük a zöldségeket.

Zöldségek Szükségünk lesz egy mandolin zöldségszeletelőre, amelyen a megmosott zöldségeket kb. 1-2 milliméter vastag szeletekre szeljük. A szeleteket kissé besózzuk, majd kezdhetjük az étel összeállítását.

Összeállítás A paradicsomszószt egy hőálló, kerek tálba kanalazzuk. A felkarikázott zöldségeket körkörösen kívülről befelé haladva, kör alakban egymásra rakjuk, váltakoztatva a színeket . Ha ezzel megvagyunk, olívaolajjal megkenjük a tetejét, és 200 fokra előmelegített forró sütőbe toljuk kb. 45 percre, amíg jól megpirul. A sütőből kivéve kissé hűlni hagyjuk, majd megszórjuk sóval és szárított bazsalikommal. A vele sült paradicsomszósszal és friss bazsalikomlevelekkel tálaljuk.

Íme az animációs filmből a jelenet, amikor Rémy elkészíti az ikonikus francia lecsót: