L’ecsó: így készítse el tökéletesen az animációs filmből ismert francia lecsót

A L’ecsó című animációs film 2007-ben jelent meg a mozikban, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A természetéből adódóan hátrányos helyzetű, konyhaművész patkány, valamint kétbalkezes barátja közös története minden korosztály számára élvezhető kikapcsolódást nyújt. A mese címében is megjelenő lecsó ráadásul sok magyar háztartás kedvelt fogása, amelyet a filmvásznon egészen máshogy jelenítenek meg, mint ahogy azt a legtöbb magyar megszokhatta.
Ilyen a hamisítatlan francia lecsó
Az animációs film eredeti címe szójáték, a főszereplő patkány (angolul rat) és a francia ratatouille, vagyis lecsó nevű étel kombinációja. Utóbbi egyébként nagyon hasonlít az itthoni lecsóhoz, de cukkinit is tartalmaz.
„Lecsót? Az parasztkaja!”
– mondja felháborodva a filmben az egyik séf, Colette, amikor kiderül, hogy Rémy azzal akarja elbűvölni a szigorú ételkritikust, Anton Egót. Mindez nem véletlen: a ratatouille (ejtsd: rátátuj) a francia Riviéra fővárosából, Nizzából származik, és régen a szegény emberek eledelének tartották. A rajzfilmben végül a kőszívű kritikust sem az étel eredete bűvöli el, hanem az utoljára gyerekkorában érzett ízek emléke, amelyet az egyszerű fogás felidéz benne. Íme a lecsó francia változatának receptje!
Hozzávalók
- paradicsomszósz
- 4 ek olívaolaj
- 1 nagy db vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 10 dkg koktélparadicsom
- 300 g konzerv paradicsom
- 3 dl paradicsomlé
- bazsalikom ízlés szerint
- só, bors ízlés szerint
- 1 ek cukor
- 1 ek balzsamecet
- 1 ek bazsalikom
- 2 közepes db cukkini
- 3 db padlizsán
- 4 db paradicsom
- 1 db sárga kaliforniai paprika
- 1 közepes db piros kaliforniai paprika
Elkészítés
Paradicsomszósz
- Az apróra vágott hagymát olívaolajon kicsit megpároljuk, mehet rá a kockára vágott paradicsom, az aprított fokhagyma. Kicsit összepirítjuk, majd felöntjük a paradicsomlével és konzervvel, fűszerezzük és elkeverjük.
- A keveréket összefőzzük, nem turmixoljuk le, jó, ha kicsit darabos marad. A végén frissen vágott bazsalikomot teszünk hozzá.
- Míg kihűl, előkészítjük a zöldségeket.
Zöldségek
- Szükségünk lesz egy mandolin zöldségszeletelőre, amelyen a megmosott zöldségeket kb. 1-2 milliméter vastag szeletekre szeljük. A szeleteket kissé besózzuk, majd kezdhetjük az étel összeállítását.
Összeállítás
- A paradicsomszószt egy hőálló, kerek tálba kanalazzuk.
- A felkarikázott zöldségeket körkörösen kívülről befelé haladva, kör alakban egymásra rakjuk, váltakoztatva a színeket .
- Ha ezzel megvagyunk, olívaolajjal megkenjük a tetejét, és 200 fokra előmelegített forró sütőbe toljuk kb. 45 percre, amíg jól megpirul.
- A sütőből kivéve kissé hűlni hagyjuk, majd megszórjuk sóval és szárított bazsalikommal.
- A vele sült paradicsomszósszal és friss bazsalikomlevelekkel tálaljuk.
Íme az animációs filmből a jelenet, amikor Rémy elkészíti az ikonikus francia lecsót: