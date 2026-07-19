Szurkoljunk teli hassal! Party falatok a sör mellé

Az igazi sörkorcsolya: rozmaringos parmezános kréker

Sörkorcsolya: a legjobb receptek a meccsnézéshez - Fotó: JSBorba / Pexels

Hozzávalók (5 személyre):

400 g finomliszt + a nyújtáshoz

100 g reszelt parmezán + a tetejére

1 ek. friss rozmaring

1½ tk. só

½ tk. sütőpor

4 ek. olívaolaj

Elkészítés:

1. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, a parmezán sajtot, a megmosott, lecsepegtetett, apróra vágott rozmaringot, a sót és a sütőport. Egy villa segítségével dolgozzuk hozzá az olívaolajat. Öntsünk bele 250 ml vizet, majd villával vagy spatulával kezdjük el összedolgozni. Ha szükséges, evőkanalanként adjunk hozzá annyi vizet, amíg gombóccá áll össze.

2. Borítsuk a tésztát egy enyhén lisztezett deszkára, és gyúrjuk át néhányszor, amíg sima lesz. Osszuk négy egyenlő részre és hagyjuk letakarva pihenni 20-30 percig.

3. Béleljünk ki egy nagyobb tepsit sütőpapírral. Tegyük az egyik tésztagombócot enyhén lisztezett deszkára, és kézzel nyomkodjuk szét körülbelül 1,5 cm vastagra, ezután nyújtsuk a lehető legvékonyabbra, lehetőleg 0,5 cm-esre. Szórjuk meg a tetejét egy kevés liszttel, és a nyújtófára tekerve rakjuk át a tepsire. Ha kell, húzgáljuk meg a széleit.

4. Egy ecset segítségével kenjük meg a tésztát vízzel, szórjunk rá kevés parmezánsajtot, majd egy pizzavágóval vagy derelyemetszővel vágjuk négyszögekre. A lapokat kissé válasszuk szét és süssük a 230 fokra előmelegített sütő felső harmadában 8 percig. Ezután fordítsuk meg a kekszeket és tegyük vissza a sütőbe további 4-6 percre. Ismételjük meg a folyamatot a másik három gombóccal is.

Elkészítési idő: 60 perc + pihentetés

TIPP: A krékert légmentesen zárva tárolja, ha veszítene a ropogósságából, egy kis vízzel meglocsolva süsse újra meleg sütőben.

Sonkás-sajtos túrós batyu

Hozzávalók (12 darabhoz):

500 g tehéntúró

50 g juhtúró

só

őrölt bors

100 g húsvéti sonka

50 g reszelt sajt

1 csomag konyhakész kelt tészta (pizzatészta)

1 tojás a kenéshez

1 ek. egész mák a tetejére

Elkészítés:

1. Keverjük össze a kétféle túrót, ízesítsük sóval és borssal. Vágjuk a sonkát apró kockákra, és a reszelt sajttal együtt dolgozzuk a túrókrémbe.