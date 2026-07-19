Szurkoljunk teli hassal! Party falatok a sör mellé

Az igazi sörkorcsolya: rozmaringos parmezános kréker
Hozzávalók (5 személyre):
400 g finomliszt + a nyújtáshoz
100 g reszelt parmezán + a tetejére
1 ek. friss rozmaring
1½ tk. só
½ tk. sütőpor
4 ek. olívaolaj
Elkészítés:
1. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, a parmezán sajtot, a megmosott, lecsepegtetett, apróra vágott rozmaringot, a sót és a sütőport. Egy villa segítségével dolgozzuk hozzá az olívaolajat. Öntsünk bele 250 ml vizet, majd villával vagy spatulával kezdjük el összedolgozni. Ha szükséges, evőkanalanként adjunk hozzá annyi vizet, amíg gombóccá áll össze.
2. Borítsuk a tésztát egy enyhén lisztezett deszkára, és gyúrjuk át néhányszor, amíg sima lesz. Osszuk négy egyenlő részre és hagyjuk letakarva pihenni 20-30 percig.
3. Béleljünk ki egy nagyobb tepsit sütőpapírral. Tegyük az egyik tésztagombócot enyhén lisztezett deszkára, és kézzel nyomkodjuk szét körülbelül 1,5 cm vastagra, ezután nyújtsuk a lehető legvékonyabbra, lehetőleg 0,5 cm-esre. Szórjuk meg a tetejét egy kevés liszttel, és a nyújtófára tekerve rakjuk át a tepsire. Ha kell, húzgáljuk meg a széleit.
4. Egy ecset segítségével kenjük meg a tésztát vízzel, szórjunk rá kevés parmezánsajtot, majd egy pizzavágóval vagy derelyemetszővel vágjuk négyszögekre. A lapokat kissé válasszuk szét és süssük a 230 fokra előmelegített sütő felső harmadában 8 percig. Ezután fordítsuk meg a kekszeket és tegyük vissza a sütőbe további 4-6 percre. Ismételjük meg a folyamatot a másik három gombóccal is.
Elkészítési idő: 60 perc + pihentetés
TIPP:
A krékert légmentesen zárva tárolja, ha veszítene a ropogósságából, egy kis vízzel meglocsolva süsse újra meleg sütőben.
Sonkás-sajtos túrós batyu
Hozzávalók (12 darabhoz):
500 g tehéntúró
50 g juhtúró
só
őrölt bors
100 g húsvéti sonka
50 g reszelt sajt
1 csomag konyhakész kelt tészta (pizzatészta)
1 tojás a kenéshez
1 ek. egész mák a tetejére
Elkészítés:
1. Keverjük össze a kétféle túrót, ízesítsük sóval és borssal. Vágjuk a sonkát apró kockákra, és a reszelt sajttal együtt dolgozzuk a túrókrémbe.
2. A kész tésztát terítsük ki, kicsit nyújtsunk rajta. Vágjuk fel egyforma négyzetekre. Mindegyik közepére tegyünk egy-egy kupacnyi túrótölteléket. A négy csücskét hajtsuk középre, kicsit csippentsük össze és sorakoztassuk őket sütőpapírral bélelt tepsibe. Hagyjuk kelni 30 percig.
3. Kenjük meg a batyukat a felvert tojással, szórjuk meg a tetejüket néhány csipet egész mákkal. Toljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és süssük készre 20-25 perc alatt.
Elkészítési idő: 40 perc + pihentetés
Gyors grissini
Hozzávalók (4 személyre):
1 tojás
só
1 csomag (275 g) leveles tészta
50 g szezámmag
50 g olasz keménysajt (Grana Padano) reszelve
Elkészítés:
1. Első lépésként a tojást egy tálban habarjuk el 2-3 csipet sóval.
2. Hajtsuk szét a leveles tésztát, a sütőpapír maradjon alatta. Kenjük meg a tojással, szórjuk meg alaposan szezámmaggal, tegyünk a tetejére egy darab sütőpapírt és sodrófával sodorjunk rajta párat, hogy a szezámmag jól beleragadjon.
3. A sütőpapírokkal együtt fordítsuk meg a tésztát, húzzuk le róla a felső papírt, és ezt a felét is kenjünk meg tojással, majd szórjuk meg alaposan a reszelt kemény sajttal. Tegyük vissza a sütőpapírt, és ugyanazzal a technikával, sodrófával nyomkodjuk bele a sajtot.
4. Távolítsuk el a felső papírt, és a tésztát egy pizzavágó segítségével vágjuk fel 1,5 cm széles csíkokra. Fogjuk meg egyesével a csíkok mindkét végét és csavarjuk meg úgy, hogy rúd formájuk legyen. Az egyiket lehet kifelé, a másikat befelé tekerni, attól függően, hogy a szezámos vagy a sajtos felét szeretnénk kívül látni.
5. Rendezzük el mindet egy sütőpapírral bélelt tepsibe, és süssük aranybarnára a 180 fokra előmelegített sütőben alsó-felső sütési módban 12-15 perc alatt.
Elkészítési idő: 25 perc
TIPP:
Ha sütés közben görbülnek a grissinik, igazítsuk meg őket, hogy a végeredmény tökéletes legyen.
Ketchupos-virslis falatka
Hozzávalók (4 személyre):
1 csomag leveles tészta
3 ek. ketchup
1 ek. oregánó
2 csemege uborka
10 dkg reszelt sajt
4 virsli
1 tojás
5 dkg tökmag
Elkészítés:
1. A leveles tésztát kinyújtjuk, vagy kitekerjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Lekenjük a ketchuppal, megszórjuk a szárított oregánóval, ráhalmozzuk a felkarikázott savanyú uborkát és megszórjuk sajttal.
2. A virsliket a tészta hosszanti oldalára helyezzük, és két oldalról, középre haladva feltekerjük. Egy éles késsel nyolc darabra vágjuk és egymástól ujjnyi távolságra elhelyezzük a tepsin. Felvert tojással lekenjük, végül megszórjuk a késsel felaprított tökmaggal.
3. Előmelegített sütőben 190 fokon, alsó-felső módon, 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük.
Elkészítési idő: 25 perc
Mini hamburgerek
Hozzávalók (6 darabhoz):
6 db minizsömle
40 dkg darált marhahús
3 szelet bacon
2 db paradicsom
6 szelet cheddar sajt
15 dkg rukkola
só
bors
A karamellizált hagymához:
2 fej lila hagyma
1–1,5 dl cider
1 tk. cukor
olaj
Elkészítés:
1. A lila hagymát karikázzuk fel, kevés olajon pároljuk üvegesre, majd szórjunk rá a cukrot. Pár perc múlva öntsük fel 1–1,5 dl ciderrel, és közepes lángon főzzük addig, amíg a folyadék elpárolog, a hagyma pedig karamellizálódik.
2. A darált marhahúst osszuk 6 egyenlő részre, formázzunk belőlük kisebb húspogácsákat, majd sózzuk és borsozzuk. Forró serpenyőben süssük meg őket, a fordítás után a pogácsákra tegyünk egy-egy szelet cheddar sajtot, és hagyjuk ráolvadni.
3. Ugyanabban a serpenyőben süssük ropogósra a félbevágott baconszeleteket,
4. A minizsömléket vágjuk félbe, és a vágott felükkel lefelé pirítsuk aranybarnára.
5. Állítsuk össze a hamburgereket: az alsó zsömlére tegyük a húspogácsát, rá a karamellizált hagymát, a bacont, a vékony szeletekre vágott paradicsomot és a rukkolát. Fedjük be a zsömle tetejével, és azonnal tálaljuk.
Elkészítési idő: 45 perc