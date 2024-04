Nagyszerű hírt jelentettek be, itt az új otthonfelújítási program!

Az idei év, na meg az új otthonfelújítási program azoknak kedvez, akiknek a családi háza 1990 előtt, gázrendszerrel épült. Ahogy azt a hitel fórum már korábban publikálta, a cél egyértelműen az ingatlanok energetikai korszerűsítése. Az, hogy a gáz, mint energiaforrás, manapság nem a legideálisabb választás, tény. Ez egyrészt a háború kialakulása óta még inkább megerősödött, másrészt, ha a környezetvédelmi törekvéseket vesszük górcső alá, akkor is nyomban látszik, hogy a változtatás nagyon is kívánatos. Most ehhez hétmillió forintos költségkeret áll a pályázók rendelkezésére.

Mi a globális és az egyéni cél? A pályázat célja, ahogy az a hivatalos sajtótájékoztatón is elhangzott, a megfizethető, tiszta energia biztosítása a fogyasztók számára. Az energiaválság semmiféle kétséget nem hagyott afelől, hogy az önellátási képesség, valamint az energiaszuverenitás növelése kulcsfontosságú a következő periódusban. Ennek a legjobb módja a hitel fórum szerint vitathatatlanul egyrészt a fogyasztás csökkentése, másrészt a minél több saját energia előállítása.

Mik a feltételek? A 108 milliárd forintos keretösszegű programban azok vehetnek részt, akik 1990 előtt épült, korszerűsítésre váró családi házban életvitelszerűen élnek, s az ingatlanuk vezetékes földgázhoz csatlakoztatott. Ennyi! A statisztikák szerint ezeknek a kritériumoknak több százezren felelnek meg, ami összesítve valóban jelentős korszerűsítési hullámot indíthat el. Ennek a pozitív hozadékai pedig leginkább hosszú távon élvezhetőek majd. Milyen fejlesztések jöhetnek számításba?

A friss hírek alapján a következő fejlesztésekre igényelhető kombináltan a támogatás: hőszigetelés, nyílászárócsere, melegvíz és fűtési rendszer korszerűsítése. Azért ebből a felsorolásból egyértelműen kiderül, hogy a pályázat segítségével komplett energetikai felújítás végezhető el, ami mind rövid, mind hosszú távon komoly anyagi megtérülést hozhat magával. Mi a helyzet azokkal a bizonyos számokkal? Hét millió forint. A program ennyit kínál egymillió forint önrész esetében. A hat millió forint egy része támogatás, ami nem térítendő vissza, míg a másik része kamatmentes hitel. Az, hogy ez a két hányad miként viszonyul egymáshoz a jövedelmi körülményektől, valamint a térségi, járási feltételektől függ.

És ha már a számoknál tartunk, szintén nem elhanyagolható fontosságú tényező, hogy a beruházások végével harminc százalékos energiahatékonyságot kell elérni. Ennek a megállapítása természetesen nem hasraütés szerűen történik, hanem a megfelelő szervezet által kibocsájtott energiatanúsítványok közbenjárásával. A kormány reményei szerint ezen feltételek teljesülésével a rezsicsökkentés során meghatározott védelmi határ elérése nem okozhat nehézséget. Releváns kérdés, hogy vajon mekkora részben vissza nem térítendő a támogatás mértéke? Ahogy azt írtuk, ez többtényezős képlet, de nagyjából 2-3 millió forint körül realizálható ez az összeg. A különböző számítások arra engednek következtetni, hogy a kitűnő konstrukciójú kamatmentes hitellel, valamint a felújítással elért harminc százalékos energiahatékonysággal egy évtized alatt körülbelül tíz millió forint is megtakarítható háztartásonként. Ha ezt a körübelüli értéket vesszük alapul, akkor láthatjuk, hogy egyetlen év alatt is már visszajön az önköltség ára, és ahogy múlnak az esztendők, a megtérülés mind többé és többé válik. Ráadásként ha a pályázat sikeres, akkor a jövőben az energiaválság, valamint az egyéb, gazdasági bizonytalanságok, amik részben a gázzal kapcsolatos kérdéseket is érintik jelentőségüket veszítik, ami a személyes biztonságérzet fokozódását eredményezi. Ez az a minőségbeli változás a mindennapokban, aminek az értéke határozottan megfizethetetlen. Fotó: Freepik

