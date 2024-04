Senkinek nem maradtam adósa a 80 év alatt - Beszélgetés a 80 esztendős Magyar Józseffel

Mint mondta, nagyon jó érzés az is, hogy a szentesi női vízilabda csapat 13-szoros magyar bajnok lett a szponzorálása idején, és megnyerte az európai Bajnokok Ligáját, egyedül eddig a magyar női csapatok közül. Szívesen emlékszik vissza a támogatásával létrejött nemzetközi Hungerit Kupára is. Büszke arra, hogy megkapta Szentes díszpolgári címét, méghozzá a legfiatalabbként. A Szegedi Tudományegyetemen mérnöki karának is díszpolgára lett az életben elért sikereiért.

Közben csatlakozott hozzánk Baradács László, az FBZ-csoport egyik tulajdonosa, aki régi üzletfele Magyar Józsefnek. Mint mondta 1985 óta ismerik egymást.

– Magyar József nem kapott ajándékba sehol semmit – vette át a szót Baradács László. – Ő mindig fejleszteni akart. Még akkor is, amikor olyan idők voltak, hogy sorra mentek tönkre a vágóhidak. Valahogy mindig megtalálta a módját. Makacs, fejlesztő, innovatív ember volt. Nemcsak abban, hogy milyen új terméket kellene bevezetni, de abban is, hogy megvolt hozzá a megfelelő gondolatmenete, tartása és a nagy merészsége. Több évtizeden át voltunk üzleti kapcsolatban. Ha mi megállapodtunk szóban, akkor az úgy is volt. Ez kézfogás önmagában szentesítette vele az üzletkötést, és mindig tartotta magát ahhoz. Sokszor mondták róla, hogy meg fog bukni, mert kézi vezérlésű cége. Ez azt jelentette, hogy értett a céghez és de facto ő irányította, hiszen egy családi vállalkozás volt. Ő eldöntötte a fő kérdéseket és kontrollálta is. Ha külföldön voltunk is, a kulcspontokon napi szinten rajta tartotta a szemét. Ilyen értelemben kézivezérlésű volt, de abban az időben máshogy nem is lehetett volna. Meg lehet nézni, hogy azok a cégek, amelyek nem kézi vezérlésűek, hová jutnak. Emellett ugyanakkor mindig emocionális ember volt. Erre a 80. születésnapi bulira sem feltétlenül prominens személyiségeket hívott meg. Az egykori cége dolgozóiból, legyen az portás, művezető, biztosan több van itt meghívottként, mint vezérigazgató – sorolta Baradács László.

Zárszóként Magyar József azzal vette vissza a szót: nagyon boldog, hogy betöltötte 80. születésnapját is.

– Boldogít az is, hogy tudtam alkotni valamit. Valami olyat, ami nemzetközi hírnévre is szert tett. Ez a Hungerit volt. De a mostai cégeink is exportra szállítanak, jó a nevünk ma is. Ahonnan indultam, és ahová elértem, az egy nagyon rázós, kockázatos út volt. Tele kis aknákkal, de eljutottunk egy olyan szintre, amit nem mindenki ér el. Ehhez az eddig elhangzottak mellett azért kellett egy kis szerencse is. Mint mindenhez. De aki nem tesz a szerencséjéért, annak nincs is. Én úgy gondolom, nagyon sokat tettem érte, sokat kockáztattam, de megérte. Nagyon örülök, hogy nagyon sok embernek sikerült munkát adni, és most is sikerül. És, amire nagyon büszke vagyok: mindenkit időben, percre pontosan kifizettünk, senkinek nem maradtam adósa a 80 év alatt – foglalta össze Magyar József.

- Szabó István -

Fotó: Czímer Tamás

