A vásárlás evolúciója az elmúlt években

A vásárlóközönség

Az 1990-es években szinte alig használtunk bankkártyát. Még az is csodaszámba ment, ha valakit el lehetett érni útközben. Még bankkártyaméretű telefonkártyákat gyűjtöttünk, amiket az utcai fülkék készülékeibe lehetett bedugni. Azóta annyi minden történt! A Z- és alfa-generáció olyan világba született bele, ami szinte teljesen digitális. Az első érintőképernyős készülékeket 2007-2008-ban mutatták be, onnantól kezdve újabb fordulatot vett a szocializáció. A nyomógombos készülékek világát hamar eltiporta az érintőképernyősöké. A ’20-as években szinte mindenkinek van okostelefonja. S ahogy egyre „kisebb” kezekbe jut el az okoskészülék, úgy gyarapszik a vásárlóközönség. Ruha, élelmiszer, étel, játék, mindenféle szolgáltatás megrendelhető online, nehéz olyan dolgot találni, ami csak offline elérhető.

A vásárlás színtere

Egy telefonálásra, SMS-írásra alkalmas mobiltelefon megszerezhető párezer forintért. Mégis miért költünk több tízezrekkel, akár százezrekkel többet a mai „fél téglákra”? Mire használjuk azt a rengeteg memóriát, tárhelyet, amire kiadunk olyan sok ezerrel többet? Egy 2019-es felmérés szerint a válaszadók mintegy egyharmadukra mondták már ismerőseik, hogy mobilfüggők. A mobiltelefonok a mai hatalmas képernyőikkel átvettek rengeteg funkciót az asztali számítógépektől, a laptopoktól. Üzenetváltásra, információszerzésre, játékra, vásárlásra, filmnézésre már ezeket használjuk, s sok esetben navigációra, fényképezésre is előkerülnek a zsebből.

Nem is csoda, ha vásárlást is okostelefonon intézünk, hiszen sok kereskedő arrafelé tereli vásárlóit, hogy applikáción adják le rendelésüket. 10-20%-kal kedvezőbb árat is kaphatunk, mintha offline vagy a weblapon keresztül vásárolnánk. Booking.com szállásfoglalásra, Vinted ruhatárunk megújítására, Lidl Plus a bevásárláshoz, s még sorolhatnánk. Egy különlegesebb appot még meg kell említeni: Munch. Az ételpazarlás visszaszorítása volt az eredeti cél, s mi felhasználóként az eredeti árnál 30-50-70%-kal kedvezőbb áron juthatunk olyan termékekhez, amiknek szavatossági ideje nagyon hamar lejár. A pékáru, készételek, sütemények mellett már virágcsokrok és egyéb tárgyak is vásárolhatók, de a fő motívum továbbra is az élelmiszermentés. Mert tudjuk, ugye, hogy továbbra is rengeteg kaja landol a szemétben, amit amúgy még ember meg tudna enni.