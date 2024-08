A magyar víz otthona – és ahonnan a karrier indul!

Kecskemét és Kecskemét környéki állások, munkalehetőségek

A Szentkirály Ásványvíz történetét ma már aligha kell bemutatni bárkinek is. A vállalat mára óriási céggé nőtte ki magát, és nem csupán Szentkirályon, hanem Kékkúton, vagy épp Budapesten is több karrierlehetőséget kínál. De a közelben, Kecskeméten is sok olyan vállalat képviselteti még magát, amelyek sorra keresik a friss munkaerőt soraikba. Az aktuális pozíciókra a KecskemetAllas.hu helyi álláskereső oldalán lehet jelentkezni – kifejezetten kereskedelmi és értékesítői munkakörre a https://kecskemetallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites link alatt.

Kereskedj és értékesíts magyar termékeket – akár a nemzetközi piacon is!

Globalizáció ide vagy oda, magyarként egyfajta kötelességtudat is, hogy a hazai termelőket és cégeket, vállalatokat népszerűsítsük a világban. De ezt bátor szívvel megtehetjük, ugyanis hazánk termékei kifogástalan minőséget, a magyar kultúrát és tradíciót hordozzák magukban. Ilyen például a Szentkirályi Ásványvíz, és még sok másik termék is – legyen szó a badacsonyi borokról, a szegedi paprikáról, a debreceni kolbászról vagy bármi egyébről.

A jó hír, hogy mi magunk is részesévé válhatunk ezeknek a folyamatoknak. Bátran hírét vihetjük ugyanis a világban annak, milyen értékeket is hordoz hazánk. Azt mindenki tudja, hogy vízből nincs hiány – és minőségi, tiszta ásványvízből sem!

Szükséges elvárások, készségek és kompetenciák a kereskedelem és a sales világában

A kereskedelem és az értékesítés világa egyedi terep. Először is szükség lesz egy átfogó szemléletmódra, a jó kommunikációs készségre, talpraesettségre, másrészt az idegen nyelvismeret és egyéb hasznos készségek, kompetenciák is jól jönnek az egyes állásinterjúkon. De kelleni fog egyfajta elhivatottság is, hogy higgyünk a termékben és a vízióban, amit az adott vállalat képvisel. Nos, ha a bor valamilyen érthetetlen okból nem is, a tiszta víz egészen biztosan olyan érték, ami az egész világon örök.

