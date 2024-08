Feltörekvőben a magyar vidék?! Sok új munkahely várja az álláskeresőket!

Egyre több a munkahely a vidéki Magyarországon

Nyugatra Győr, délre Pécs vagy Szeged, keletre Debrecen – bárhol is él, lakik az ember, olyan városokról van szó, ahol el lehet helyezkedni és élhetőség szempontjából is egészséges a légkör. Győr városát például már szinte Ausztriának szokták említeni, Pécsen az oktatás és az életszínvonal minősége, az új cégek (pl. már Big 4 cég is található a városban, az EY, de beindult a repülőtér is), a magas iskolázottságról is híres Szeged városa, vagy épp a Debrecenben található BMW-gyár vagy akkumulátorgyár mind-mind vonzzák a lehetőségeket magukkal.

Nézzük például a legnagyobb vidéki várost, Debrecent. Az aktuális álláslehetőségek elérhetőek a debrecenallas.hu linkre kattintva, de egyéb kategóriákra is lehet szűrni. Népszerűek például a gyártás-termelés terén meghirdetett állások, de az irodai dolgozókra is egyre nagyobb szükség van – ezekre például a https://debrecenallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka elérhetőségen lehet jelentkezni.

Nagy szükség van a jó munkaerőre a gyártás-termelésben és az irodákban is

Debrecen városában tehát több nagy neves hazai és nemzetközi vállalat is megtalálható. A gyártás-termelés terén ezért óriási az igény az új munkaerőre, a cégek pedig ígéretes karrierehetőségeket kínálva próbálják elcsábítani a tehetséges mérnököket, technikusokat vagy akár gyártósori dolgozókat egyaránt. De az ilyen vállalatokat nagy központjai, irodái is vannak, így e téren is kell az utánpótlás, a képzett munkaerő. Releváns képzettségekkel, nyelvtudással (pl. a BMW-nél az angol mellett a német is óriási előny) pedig végtelen lehetőségek adódhatnak.

Álláskeresőként és munkaadóként is sok a lehetőség

Munkáltató és munkavállaló számára is jó hír, hogy a vidéki régiók feltörekvőben vannak. Így például a Debrecenen végzett diplomások, technikusok sem feltétlen gondolkodnak abban, hogy Budapestre, vagy akár külföldre menjenek dolgozni. Sőt, akár az is előfordulhat, hogy valaki a fővárosból vagy máshonnan érkezik a városba tanulni, majd a jó munkalehetőségek miatt végül le is telepedik az élhető, megfizethető városban.

