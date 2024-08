Logisztikai ügyintéző, áruösszekészítő, raktáros – általános munkakörök a szállítmányozás világában

Békéscsaba, avagy a város, ahol nem maradsz munka nélkül!

Magyarország számos területén található olyan vidéki város, ami egyfajta közlekedési és kereskedelmi csomópontot is jelent egyben. Kelet-Magyarországon, a határ közelében ilyen Békéscsaba is, ahol hazai és nemzetközi cégek is folyamatosan várják az új munkaerőt.

Az aktuális helyi álláslehetőségek fellelhetőek a BekescsabaAllas.hu oldalán, de külön kategóriákra, így a raktározási és logisztikai pozíciókra is szűrhetünk, melyek a https://bekescsabaallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika link alatt elérhetőek.

Mit érdemes tudni az általános raktározási-logisztikai munkákról?

Logisztikai (- és szállítmányozási) ügyintéző, raktáros, áruösszekészítő – többféle munkakörre is jelentkezni a szállítmányozás világában. Egy irodai pozíciónál nagyon nagy szükség lehet a nyelvtudásra, hiszen több esetben nemzetközi partnerekkel is tárgyalni kell. De a releváns végzettség és a szakmai tapasztalat is jól jöhet. A raktárosi munkaköröknél a rugalmas munkavégzés vállalása, a rendszerezettség és a munkabírás lehetnek még olyan szempontok, amiket előnyben részesítenek a munkáltatók.

Aki pedig járná is a világot, és szeret vezetni, annak a C+E jogosítványon és a kamionozás is ígéretes pálya lehet – fizetések tekintetében az átlagnál jóval magasabb bérek is elérhetőek, persze vállalni kell az olykor hosszú távollétet is az otthontól.

Robotok, gépek, és az ember, avagy a humán munkaerő és a mesterséges intelligencia szerepe a raktározás-logisztika világában

Ma már a raktárakban is egyre jelentősebb az automatizáció, és olyan munkarobotok, gépek is megjelentek már, melyek képesek nagyon hatékonyan elvégezni kisebb-nagyobb feladatokat. Épp ezért nagyon fontos, hogy a raktározás-logisztika bármelyik vonalán is dolgozzunk, folyamatosan járjunk nyitott szemmel az új technológiák alkalmazását illetően, és mi magunk is fejlődjünk, haladjunk a korral. A jövőben ugyanis ember és gép együtt fogja szolgálni a gazdaságot és a piacot, ezt jobb elfogadni, mintsem tagadni – ez esetben ugyanis könnyen hoppon maradhatunk, vagy ami még rosszabb: munka nélkül.

