Magyarország, a vendégszeretet hazája!

A növekvő turizmus egyre több vendéglátós munkahelyet is szül

Egyszerű a képlet és logikus, ha egy adott helyiségben egyre több a turista vagy akár letelepedő állampolgár, akkor egyre több szolgáltatóra és gazdasági szereplőre is van szükség. A bor “őshazájának” közelében, Tokajtól nem messze található például Nyíregyháza városa is, ahol az életszínvonal és a munkalehetőségek terén is ígéretes a helyzet. A vendéglátás terén például számos pozícióra lehet jelentkezni folyamatos jelleggel a NyiregyhazaAllas.hu oldalán, a https://nyiregyhazaallas.hu/allasok/vendeglatas linkre kattintva, de egyéb kategóriákra is egyszerűen szűrhetünk.

Miért éri meg a vendéglátásban dolgozni?

A vendéglátás tényleg egy külön iparág, vagy inkább világ. Nem mindenkinek való terület, de aki szereti a pörgést, a változatosságot, és bírja a tempót, a hosszú munkaórákat is, annak jó eséllyel menni fog a dolog. Nagy előny, hogy széles a spektrum, és többféle munkakörben is el lehet helyezkedni, a szakácstól kezdve a pultoson át a konyhai dolgozóig, felszolgálóig és így tovább. A vendéglátósok pedig további bevétellel, borravalóval is számolhatnak akár munkájuk során. De mindez csak néhány ok, a teljesség igénye nélkül, hiszen lehetne még sorolni bizonyos esetben a remek, összetartó csapatot, az adott helyiség hangulatát és egyéb szempontokat egyaránt.

Milyen tudást és kompetenciákat sajátítsunk el a munkába álláshoz?

Mint említettük is már, a jó kommunikációs készség és az empátia ún. belépők a szakmába. Az ügyfél mindig az első. De fontos, hogy bírjuk a stresszt és a folyamatos munkát is. Ami pedig a hard skilleket illeti, jól jöhet a releváns végzettség, szakmai tapasztalat és természetesen a nyelvtudás is. De az esély szinte mindenki számára adott, és aki a gyakorlatban is bizonyítja rátermettségét, megtalálhatja a helyét valamelyik területen.

(x)