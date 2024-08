Mit érdemes tudni a betanított fizikai munkákról és hol jelentkezhetünk az aktuális lehetőségekre?

A betanított fizikai munkának több előnye is adódik. Maga az azonnali munkába állás lehetősége fontos lehet olykor, valamint rugalmasan is dolgozhatunk, alkalmi kifizetéssel, szezonban – de a teljes munkaidős forma is gyakori foglalkoztatás. A jó hír pedig, hogy hazánkban az év 365 napján gyorsan megtalálhatjuk az aktuális munkalehetőségeket – és ugyanezzel az elánnal jelentkezhetünk, majd jó eséllyel bele is vághatunk a munkába.

Hol jelentkezhetünk a betanított fizikai állásokra Magyarországon? Az online munkakeresés mára egészen új szinteket lépett, és már szinte szó szerint két kattintással találhatunk releváns állást magunknak az interneten. Amennyiben például Magyarország északi területén szeretnénk a lehető leghamarabb elhelyezkedni, Salgótarján városa is ígéretes lehetőségeket kínál karrierszempontból. Nincs más dolgunk ez esetben, mint a helyi álláskereső oldalon, a SalgotarjanAllas.hu oldalon kiválasztani az adott kategóriát, például a betanított fizikai munkákat, és jelentkezni az adott munkakörre a https://salgotarjanallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka link alatt. Természetesen az offline álláskeresést sem szabad lebecsülni – kérdezzünk körbe az ismerősöknél, kopogtassunk a munkáltatóknál, és en bloc járjunk nyitott szemmel, így különböző ajánlatokat is kaphatunk azoktól a cégektől, ahol épp szükség van az új munkaerőre. A betanított fizikai munka előnyei: azonnali munkába állás lehetősége és egyéb szempontok A betanított fizikai munka nagy előnye, hogy nincsenek többkörös állásinterjúk és hosszú, bonyodalmas felvételi procedúrák, többnyire gyorsan és szinte azonnal elkezdhetünk dolgozni. A java persze csak ezután jön, hiszen a betanítás kritikus időszak, itt kell bizonyítani valójában, mire vagyunk képesek és megbírjuk-e csinálni azt a munkát, amit ránk fognak bízni hosszú távon – ellentétben például azzal az eljárással, amikor a felvételi elbeszélgetések és interjúk alapján próbálják eldönteni mindezt a munkáltatók. A munkába álláshoz szükség lesz az alapfokú, általános iskolai végzettségre, de előny a középfokú képesítés, valamint egyéb releváns papírok, vagy épp erős gyakorlati tapasztalat megléte, korábbi munkáltatói referenciák. Főállás, alkalmi munka, szezonális állások – többféle formában is dolgozhatunk Nem kizárólag teljes munkaidős, főállású munkákra lehet pályázni – persze szerencsére erre is minden lehetőségünk adott. De egy emelt béres szezonális állás, akár túlórákkal (pl. építkezési projekt), alkalmi munka során továbbá azonnali kifizetés is járhat, így nem csupán gyorsan látunk munkába, hanem pénzhez is hamar juthatunk. Ez pedig számos élethelyzetben nagy előnyt jelent – rosszul pedig biztosan sosem jön. (x)

