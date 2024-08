Tényleg annyira külön világ a vendéglátás?

Munkalehetőségekből nincs hiány

Aki vendéglátózni szeretne, erre jó eséllyel meg is van minden lehetősége. Természetesen a turisztikailag forgalmasabb településeken, illetve a népes városokban és helyeken még több a munkahely, a meghirdetett pozíció. Így van ez például Miskolcon is, Magyarország egyik legnagyobb városában. A MiskolcAllas.hu oldalán fellelhető aktuális vendéglátós pozíciók a https://miskolcallas.hu/allasok/vendeglatas linkre kattintva érhetőek el. Találhatunk pultos, szállodai munkaköröket, illetve a környéken is meghirdetett állásokat, akár Lillafüreden vagy egyéb népszerű helyszíneken, ahol sokan megfordulnak, főként szezonban (így például szezonális munkákra is jelentkezhetünk a fix lehetőségek mellett).

Eltérő munkarend, “kifordított” életmód

A vendéglátós szakmák többsége – sőt, nagyjából egyik sem – nem a megszokott 9-17-ig tartó munkakör. A munka-magánélet egyensúly ez esetben kissé összeolvadhat, viszont olyan előnyei is lehetnek mindennek, amit mások nem tapasztalnak meg. Ilyen például egy hétköznapi pihenőnap, vagy épp szabadidő, amikor bátran elintézhetjük a hivatalos ügyeinket is anélkül, hogy el kellene kéretőzni az irodából, gyárból vagy bárhonnan.

Gyakori eset vendéglátósként, hogy nyitásra megyünk, záráskor távozunk. Ez viszont az előkészületeket, illetve utómunkálatokat is tartalmazhatja. Persze lehet délutánosként érkezni, cserélni és így tovább – a vendéglátó egységek többsége egyedi és rugalmas e tekintetben, hogy foglalkoztatja a dolgozókat. Ez persze nem azt jelenti, hogy feketemunkát kellene vállalni, sőt, pont ellenkezőleg, legyen minden tiszta és átlátható, még túlórázás esetén is. Erre minden jogunk megvan munkavállalóként.

Kiből lesz a jó vendéglátós és kiből nem?

Nem mindenkinek való terep a vendéglátózás, de akik szeretnek pörögni, kedvelik a változatosságot, vagy épp egy irodában unják a banánt, azok rákaphatnak az ízére. Megint mások pedig pont fordítva. Az biztos, hogy aki jól kommunikál, talpraesett és akár még idegen nyelvet, nyelveket is beszél, annak minden esélye megvan rá, hogy szép karriert fusson be – de egy-egy releváns, speciális képesítés is rengeteget számít (pl. szakács, pultos, barista stb.).

