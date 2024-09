Éles kanyar következik: az ingatlanszektor felé veheti a tőke az irányt

Ezek a történések együttesen azt eredményezték, hogy a megtakarításokkal rendelkező háztartások új helyet keresnek a vagyongyarapodásra, és ez a pénzpiacokról valamint a bankokból kiáramló tőke várhatóan rászabadul az ingatlanszektorra.

Ami egyúttal azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban újabb jelentős drágulás várható az ingatlanpiacon. Az Anker Property Ltd. befektetési lakásárindexe már most arról tanúskodik, hogy az invesztorok már most nagyobb számban vannak jelen a keresleti oldalon. Ugyanis a legfrissebb diagramjukból kiderül, hogy még az otthonteremtési célú ingatlanokénál is erőteljesebb áremelkedést regisztráltak az év első 8 hónapjában.

Ez a lakásárindex Magyarországon elsőként követi nyomon a befektetési ingatlanok árának, értékének alakulását, 6 havi rendszerességgel. Az Anker Property befektetési lakásárindex a cég kínálati és tranzakciós adatai alapján készül és historikusan illeszkedik az elmúlt 12 évben értékesített ingatlanok árváltozásának irányába és mértékébe. A befektetési lakásárindex kizárólag azokat a kerületeket, városokat, vármegyéket mutatja be, ahol ők értékesítettek is befektetési célú ingatlant. Vagyis kizárólag konkrét lakások, házak árváltozását elemzik, nem átlagolnak és nem tipizálnak. Az index megalkotását az a befektetői attitűd tette szükségessé, amelyből kiderül az invesztorokat nem érdekli az átlagos alapterületű, átlaglakások átlagárának alakulása. Őket kizárólag azon ingatlanok árának és a lokációik értékének a változása foglalkoztatja, amelyekbe és ahol befektettek.

A 2023-as év végéhez képest Budapesten 4-25 százalékkal, a vidéki városokban pedig 10-35 százalékkal nőtt az indexükben szereplő lakások és házak piaci értéke. Az adatokból kiderült, hogy az elmúlt bő félévben a fővárosban a XX. kerület kapta az aranyérmet a maga 25%-os gyarapodásával, az ezüstérmet 23%-kal a XIII. kerület érdemelte ki, míg a dobogó harmadik fokára az V. kerület került fel 21%-kal. A középmezőnyben a VI. (19%), VII. (14%), IV. (12%), II. (11%), I. (10%), és az III. (9%) kerület végzett, a sereghajtók között pedig két holtverseny alakult ki, a XV. és a IX. kerület 6%-kal lett az utolsó előtti, míg a XIV. és a XVIII. kerület a mindössze 4%-os emelkedésével a 11. lett.