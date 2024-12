Így zajlott Magyar Péter szír álhírgyártása

A Reuters december 8-án írt arról, hogy a szír elnök gépe elmenekült az országból majd eltűnt a radarról. Ezt követően a Magyar Hang a cikket szemlézve azt írta: „a portál szerint a SyrianAir egyik repülőgépe a Flightradar weboldal adatai szerint nagyjából akkor szállt fel a damaszkuszi repülőtérről, amikor a fővárost a lázadók elfoglalták.” Még ugyanezen a napon a Magyar Hang arról írt, hogy a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren egy szír kormánygép landolt, ezzel azt sejtetve, hogy el-Aszad Magyarországra menekült. Később kiderült, hogy a lap egy 2012-es képpel próbálta hitelesíteni a dezinformációt.

A lap az eredeti – azóta átírt, átszerkesztett – cikkében azt állította: „Rejtélyes szíriai gép landolt este nyolc óra körül Ferihegyen 2024. december 7-én. Nagy készülődés előzte meg szombat este a SyrianAir repülőjének érkezését Ferihegyen – értesült reptéri forrásokból a Magyar Hang. Információink szerint a szíriai gép valamivel nyolc óra előtt gördült be az I. terminálra – ami azért is érdekes, mert a nyilvánosan követhető radartérképen nem találtuk nyomát a járatnak –, és több mikrobuszt is indítottak a repülőhöz. Úgy tudjuk, a SyrianAir repülőjének érkezését szigorú biztonsági intézkedések kísérték: a gép kiszolgáló személyzete sem a reptéri dolgozók közül került ki, sőt, utóbbiakat közel sem engedték a szíriai géphez. Nem megerősített hírek szerint a Terrorelhárítási Központ egységei is megjelentek Ferihegyen, a helyi dolgozókkal pedig titoktartási papírt írattak alá – így ez a repülő hivatalosan talán sosem szállt le.” Az álhírt több háborúpárti magyar portál is átvette és megosztotta, majd utólag átfogalmazták őket vagy helyreigazítást helyeztek el bennük.