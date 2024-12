Magyarellenesség, migrációs hullám, bűnözés: az ukrán háború lezárását követően is számos veszély fenyeget

Ugyan elsőre úgy tűnhet, hogy a nehézfegyverek jelentik a nagyobb veszélyt, azonban ezek üzemeltetése komplex feladat, míg a kézifegyvereket könnyű és gyors szállítani, nagyon messzire eljuthatnak és hamar terroristák, milíciák vagy bűnszervezetek használhatják őket. Ez egyben azt jelenti, hogy tovább destabilizálódhat a helyzet a Közel-Keleten, vagy éppen Afrikában, ami egy újabb migrációs hullámot indíthat, így a kézifegyverek sorsa Magyarország szempontjából is kiemelt biztonságpolitikai kérdés. A kézifegyverek feketepiaci terjedése a jugoszláv polgárháború idején Közép- és Nyugat-Európát is érintette. Ugyanez a kockázat áll fenn a fel nem használt gyalogsági aknák esetében, amelyek az illegális fegyverkereskedelem tárgyává válhatnak akár az ukrán állam, akár a korrupt katonai szereplők által. A délszláv háború erre is szolgáltat példát.

Külön kiemelendő a szervezet bűnözés, melynek tagjai gyakran kerülnek ki győztesként az államok meggyengüléséből, hasznot húzva a káosz adta lehetőségekből. Ukrajnában a rendszerváltást követően a szervezett bűnözés befolyása drámai módon növekedett, majd regionális szinten is jelentős tényezővé vált. Fokozott veszélye áll fenn annak, hogy az ukrán kézifegyverek a feketepiacra kerülnek, ebből adódóan pedig a szomszédos országok bűnszervezetei kezébe kerülhetnek. Bizonyos titkosszolgálatok a feketepiacra kikerülő kézifegyvereket fedett destabilizációs műveletekhez is alkalmazhatják, aminek további negatív hatása lehet regionálisan és globálisan is.

A magyarellenesség, mint politikai fegyver

A fronton harcoló, majd onnan hazatérő ukrán katonák esetében fokozott kockázata van annak, hogy a harcok és a nyugati kiképzés során szerzett tapasztalataikat a feketepiacon kamatoztassák, mint például zsoldosként, katonai tanácsadóként vagy kiképzőként a különböző régiókban. Ráadásul zsoldos milíciák és magánhadseregek Ukrajnán belül is kialakulhatnak, ami az ország közvetlen szomszédságára is veszélyt jelent. Haitin a volt katonák jelentős számban áramlottak be a szervezett bűnözésbe és a milíciákba, ami hozzájárult a nagyfokú instabilitás kialakulásához.