Állampapírcsere funkcióval könnyítik meg azok dolgát, akik magasabb kamatú állampapírra váltanának

Ahogy azt 2024 végén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ígérte, idén be is vezették az állampapírcsere funkciót a WebKincstár és a MobilKincstár felületein, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik a régi állampapírjaikat magasabb kamatúra cserélnék. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezzel a visszaváltási díjat is elengedik – derül ki a money.hu cikkéből.

Webes felületen a WebKincstár, mobilalkalmazáson keresztül a MobilKincstár használható magyar állampapírok kereskedésére. Az állampapírcsere funkció ezeken a felületeken az Új tranzakció / Állampapírcsere menüpont alatt lett elérhető. Ez azoknak szól, akiknek már van állampapírjuk, amit eladnának, és másikat vennének rajta. A folyamat úgy néz ki, hogy a vásárolni kívánt állampapír kiválasztása után az eladni kívánt állampapírt kell megadni. Eladásra akár többféle állampapírt is meg lehet jelölni. Ezután adható meg a becserélni kívánt mennyiség. Az adatok ellenőrzése és a tranzakció jóváhagyása után megtörténik az állampapírcsere. Fotó: Getty Images Az állampapírcsere előnye, hogy amit eddig csak két lépésben lehetett megvalósítani, azt ezentúl akár egy lépésben is meg lehet oldani. Eddig ugyanis előbb el kellett adni az állampapírokat, majd ezután lehetett másikat venni az ellenértékükön. Ez egyszerűsödött le az új funkcióval. Ha az állampapírok eladásából származó pénzt több állampapír között akarjuk szétosztani, azt állampapírcserével továbbra sem lehet egy lépésben megoldani, bár a folyamat így sem sokkal hosszabb. Fontos kiemelni, hogy ettől még az állampapír visszaváltási díját nem engedi el a Kincstár, azt ugyanúgy levonják, ha az állampapírt lejárat előtt adja el valaki – hívja fel a figyelmet a money.hu szakértője. A visszaváltási díj egyébként 0,5–1 százalék a tőkére vetítve, vagyis a kamatot nem érinti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy egymillió forint értékű állampapír lejárat előtti eladásakor a visszaváltási díj 5000 vagy 10.000 forint lehet a jelenlegi kincstári árfolyamok szerint. A MÁP Plusz minden kamatfizetést követő 5 munkanapban díjmentesen visszaváltható lejárat előtt is, azaz ennél az állampapírnál minden évben van pár nap a díjmentes visszaváltásra. Az állampapírcsere funkció bevezetésének az lehet az oka, hogy 2025-ben a prémium állampapírok (PMÁP) kamata jelentősen lecsökken a kamatfizetés után, és a Kincstár szeretne minél több ügyfelet megtartani azzal, hogy kényelmesebbé teszi az átállást egyik állampapírról a másikra. A PMÁP állampapírok kamata az év során az eddigi 7,9–19,1 százalékról 3,95–5,20 százalékra módosul. Aki ezzel nem elégedett, talál ennél magasabb kamatot fizető állampapírt.

