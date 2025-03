Hatalmas lehetőség és erő van a nyugdíjasokban

A nyugdíjasoké a legdinamikusabban fejlődő, de még mindig kiaknázatlan csoport a munkaerőpiacon. Ők azok, akik már nem főállású munkavállalók, de még aktívak, és ami a legfontosabb, sokuknak van igényük arra, hogy ha rugalmas munkaidőben is, de dolgozzanak. Nekik kínálják szolgáltatásukat a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, amelyek – hasonlóan a hazánkban negyven éve eredményesen működő iskolaszövetkezetekhez – közvetítő szerepet vállalnak a nyugdíjas korú álláskeresők és a cégek között.

Fotó: MD Office Kft.

A nyugdíjas szövetkezeteken keresztül az idősek biztonságos keretek között vállalhatnak munkát, hiszen nem az egyes cégekkel, hanem a biztos jogi és munkaügyi hátteret nyújtó szövetkezettel kerülnek szerződéses viszonyba. Azt, hogy milyen és mennyi munkát vállalnak a rendelkezésre álló kínálatból, a nyugdíjasok döntik el – ez az egyik legnagyobb előnye ennek a foglalkoztatási formának. Ez lehet heti háromszor nyolc, vagy akár ötször négy óra, alkalmazkodva a szövetkezeti tag életritmusához, mentális és fizikális állapotához, de van olyan is, aki friss nyugdíjasként szeretne még néhány évig heti negyven órában dolgozni. A szövetkezet megkíméli őket az idegőrlő, hosszadalmas munkakereséstől, az állandó kapcsolattartójukhoz pedig bármikor fordulhatnak a kérdéseikkel.

Mindenhol működhet

Hazánkban összesen 85 nyugdíjas szövetkezet működik, ezek közül 22 érdekképviseletét látja el a KözÉsz, azaz a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége, lefedve az országos teljesítés - ez az elmúlt évben 15 milliárd forint árbevétel volt - több, mint 60%-át. Dolgos Attila, a KözÉsz alelnöke szerint hatalmas a potenciál a nyugdíjas korosztály atipikus foglalkoztatásában, amelyet egyre több vállalkozás ismer fel és épít be a mindennapjaiba.

- Kezdetben a kis- és középvállalkozások voltak nyitottabbak, ők tudják a legrugalmasabban kezelni az egyes munkaköröket, de mára egyre több a multinacionális cég is, aki igény beveszi a komplex HR szolgáltatást. A munkaköröknél a kereskedelem, szezonban az idegenforgalom, valamint a könnyű fizikai munkák, mint például a takarítási, feladatok vezetik a listát, de szép számmal vannak olyan cégek is az országban, amelyek például könyvelői vagy adminisztrációs munkára keresnek munkatársakat. Bármely szektorban és munkakörben jól működik a nyugdíjasok szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása, hiszen a szövetkezetek mára rendkívül nagy adatbázissal rendelkeznek, így a vállalkozások igényeire nagyon gyorsan tudnak reagálni. – mondja Dolgos Attila. Hozzáteszi: A szövetkezetek azért is tudnak sok embert megszólítani, mert nem szimplán munkaközvetítő irodák, közösséget építenek, közösségi programokat, oktatásokat és egyéb rendezvényeket hívnak életre, melyeken a szövetkezetek tagjai díjmentesen vehetnek részt.