Amire a megtakarítások öröklésénél figyelni kell az ügyvéd szerint

Lakástakarék: mentes az öröklési illeték alól a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés.

Életbiztosítások (megtakarításos): a kifizetett összegek általában nem képezik az örökség részét, és nem terheli őket örökösödési illeték. Az életbiztosítási kötvények esetében az örökhagyó által megnevezett kedvezményezettek közvetlenül kapják meg a biztosítási összeget.

Nyugdíjpénztári megtakarítások: ezek is örökölhetők, amikhez az örökösök gyorsan hozzáférhetnek, ha megjelölték őket kedvezményezettként. Ha az örökhagyó nem jelölt meg kedvezményezettet, akkor az összeg az örökség részévé válik.

Milyen költségekkel jár az öröklés?

A közjegyzőt a hagyatéki eljárásban hagyatéki költség illeti meg, amit az örökösöknek kell megfizetni. Öröklés esetén az adóhatóság öröklési illetéket szab ki, amennyiben az öröklésre nem vonatkozik mentesség. Közeli hozzátartozók mentesek az öröklési illeték alól. Ingóságok esetén, mint amilyenek a megtakarítások is, az öröklési illeték általános mértéke az egy-egy örökösnek juttatott örökség tiszta értéke után 18%.

Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint a túlélő házastársa által megszerzett örökrész. Ezen túlmenően az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész is illetékmentes.

Mennyi idő az örökösödési eljárás?

Ha a hagyatéki leltár gyorsan elkészül, mert a hagyatéki vagyonról minden információ fellelhető, illetve ha van, akkor a végrendelet is hamar előkerül, akkor a közjegyző akár egyetlen hagyatéki tárgyalás keretében le tudja folytatni a hagyatéki eljárást. A folyamat így is eltarthat pár hónapig még akkor is, ha az örökösök között nincs jogvita. Ha viszont nincs megegyezés, és pereskedés indul, akkor az eljárás évekig is elhúzódhat. Ilyenkor a közjegyző ideiglenes hatállyal adja át a hagyatékot, ami azt jelenti, hogy a hagyatékhoz az örökösök ugyan hozzájutnak, de felelősséggel tartoznak érte, amíg a jogvita véglegesen le nem zárul. Ebben az esetben az örökség ugyan a birtokukba kerül, de nem rendelkezhetnek vele, tehát például nem adhatják el.