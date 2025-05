Lakáshitel gyorsabban: így rövidíthető a hitelfelvétel ideje

Sokan nyárra időzítik a lakásvásárlást, mert a szabadságok miatt több idejük jut a lakáskeresésre, a hivatalos ügyintézésre és a költözésre. Ha a vásárlás lakáshitel segítségével történik, akkor számolni kell azzal, hogy a bankfióki ügyintézők is gyakrabban mennek szabadságra. Ezzel a hitelfelvétel átlagosan 4-5 hetes átfutási ideje hetekkel is megnövekedhet. A money.hu szakértői felhívják a figyelmet az átfutási idő fontosságára, és tippeket adnak arra, hogyan lehet a nyári időszakban is gördülékeny a lakáshitel igénylése.

Nyáron a banki folyamatok közül főleg a személyes ügyintézést igénylő feladatok hajlamosak lassulni a szabadságok miatt. Nem csupán a banki ügyintéző, de az értékbecslő, a banki hitelbíráló, sőt, maga a hiteligénylő is szabadságon lehet. Bár a bankok törekednek arra, hogy ilyenkor is legyen helyettesítés, és egymás ügyeit vigyék a kollégák, az összkép mégis az, hogy az átfutási idők jellemzően meghosszabbodhatnak a nyári időszakban.

Zsebre mehet az elhúzódó hitelfelvétel

A tapasztalatok szerint még a leggyorsabb bank esetében is legalább 3–4 hét szükséges a hitelbírálattól a folyósításig, de átlagosan 4–5 héttel érdemes kalkulálni. Az elhúzódó ügyintézés ugyanakkor komoly kockázatokat hordozhat magában, különösen adásvételi szerződéshez kötött határidők esetén. Késedelmi kamat fizetése vagy akár a foglaló elvesztése sem kizárt.

Érdemes az adásvételi szerződésben úgy megjelölni a fizetési időpontokat, hogy amennyiben húzódik az elbírálási idő, akkor is beleférjen a teljesítésbe. A money.hu szakértői azt javasolják, hogy az adásvételi szerződésben legalább 3 hónapos fizetési határidővel számoljunk, hogy egyedi, elhúzódó esetekben is legyen mozgástér.

Ráadásul vannak speciális, bonyolultabb helyzetek is, mint például a külterületi ingatlan hitelezése, pótfedezet vagy adóstárs bevonása, illetve a dominóügyletek, amelyeknél a meglévő ingatlan eladásából származik a megvásárolandó ingatlanhoz szükséges önerő. Ilyen esetekben extra körültekintéssel kell megválasztani az adásvételi szerződésbe foglalt határidőket.