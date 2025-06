Új kihívások előtt a világgazdaság: vámháború és masszív hazai külkereskedelmi többlet a fő témák között az EXIM Magyarország szakmai kiadványában

Forrás: EXIM

Bár 2024 a stabilizálódás éve volt a világgazdaságban, a 2025-ben kibontakozó kereskedelmi feszültség nyomán jelentős átalakulás várható a globális kereskedelemben, amely próbára teszi a globális gazdaság ellenállóképességét is. A legfrissebb elemzések és várakozások szerint a világgazdasági növekedési ütem 2025-ben 2,8%-ra, 2026-ban pedig 3,0%-ra prognosztizálható – jelezték az EXIM szakértői az Export-Őr legfrissebb számában. A magyar gazdaság, valamint az EXIM külgazdasági kitettsége szempontjából releváns exportspecifikus tényezőkre és várható tendenciákra fókuszáló jelentés hazánk legfontosabb exportpiacainak gazdasági fejleményeit mutatja be, továbbá a kiadványban szereplő, alábbi külgazdasági hőtérképpel a fontosabb, hazai exportteljesítményhez kapcsolódó mutatóinak együttes alakulását is szemlélteti.

Magyarország külgazdasági hőtérképe

Megjegyzés: A külgazdasági hőtérkép a magyar gazdaság fontosabb, exportteljesítményhez kapcsolódó mutatóinak alakulását együttesen szemlélteti, oly módon, hogy – a változás mértékétől függően – a növekedést a zöld árnyalatai, a csökkenést pedig a narancssárga árnyalatai jelzik. A színskála minden változó esetében a saját éves változásuk minimuma és maximuma között rajzolódik ki.

Forrás: KSH, Eurostat, ESI felmérés, EXIM-számítás

A folyamatban lévő, nagy volumenű feldolgozóipari beruházások termőre fordulása mellett az elkövetkező időszakban hazánk ipari- és exportteljesítményéhez számottevően hozzájárulhat majd a Kormány által 2025 elején elindított Demján Sándor Program, valamint a 150 Gyár Program is. Ugyanakkor az USA által kivetett vámok hatása kockázatot jelent az exportorientált szereplőknek mind közvetlen, mind közvetett csatornákon keresztül.

Új lendületet vett a hazai vállalati hitelezés

A magas kamatkörnyezet és a bizonytalan külső gazdasági környezet 2024-ben visszafogta a hitelezési dinamikát is a magyar gazdaságban. Ennek nyomán a magas forint kamatok miatt a 2023. március és 2024. június közötti időszakban az – összesen 1 200 milliárd forint keretösszegű – EXIM Baross Gábor Hitelprogramja kiemelt szerepet játszott a hazai hitelpiac támogatásában: ez idő alatt az új vállalati hitelszerződések 23%-át a program keretei között leszerződött hitelek adták. Ezt követően, a hitelpiacon felerősödött a vállalkozások kivárási motívuma, amely a 2025 elejétől kilátásba helyezett – Kormány által támogatott – hitelkonstrukciók miatt jelentkezhetett.

2025. január-áprilisban a nem pénzügyi vállalatok hitelszerződési volumene már több mint 20%-kal élénkült éves alapon, amely kedvező tendencia az elkövetkező időszakban várhatóan folytatódik. A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, különösen a kkv-szektort célzó Demján Sándor Program konstrukciói kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében.