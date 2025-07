7 tipp, ha csökkentenéd a havi kiadásaidat

De ebben a helyzetben sem feltétlenül kell drasztikus lépésekre gondolnod – néhány apró változtatás is jelentős megtakarításhoz vezethet. Íme 7 praktikus tipp, amivel könnyebben kézben tarthatod a pénzügyeidet.

Fotó: cofidis.hu

1. Készíts havi költségvetést

Első lépésként készíts egy részletes költségvetést. Írd össze, hogy mennyi a havi bevételed, majd bontsd le a kiadásaidat kategóriák szerint: lakhatás, közlekedés, élelmiszer, szórakozás stb. Ha így látod, mire megy el a pénzed, könnyebben észreveszed, hol tudsz faragni a kiadásokon. Használhatsz applikációkat is, amik automatikusan kategorizálják a költéseidet.

2. Ellenőrizd a rendszeres előfizetéseidet

Sokszor fizetsz olyan szolgáltatásokért, amelyeket alig használsz. Ilyenek lehetnek a streaming szolgáltatások, újságelőfizetések vagy fitneszalkalmazások. Vizsgáld felül ezeket, és mondd le azt, amit már nem használsz. A havi pár ezer forintok összeadódnak, és évente akár több tízezer forintot is megspórolhatsz.

3. Vásárolj tudatosan

Tervezz előre, készíts bevásárlólistát, és lehetőség szerint ragaszkodj is hozzá. Ne indulj el éhesen vásárolni, mert olyankor hajlamosabb vagy impulzusvásárlásra. Érdemes figyelni az akciókat, de ne dőlj be minden „kedvezményes ajánlatnak” – csak azt vedd meg, amire valóban szükséged van.

4. Energiatakarékosság a mindennapokban

A rezsiköltségek csökkentésének egyik legjobb módja az energiatakarékos életmód. Cseréld le a hagyományos izzókat LED-esre, kapcsolj le minden feleslegesen működő elektromos eszközt, és figyelj a vízhasználatra is. A mosógépet és mosogatógépet csak akkor indítsd el, ha megteltek, és használj energiatakarékos programokat.

5. Étkezés otthon – kevesebb étterem

Ha rendszeresen rendelsz ételt vagy jársz étterembe, érdemes ezt is újragondolnod. Heti egy-két alkalommal főzni otthon nemcsak olcsóbb, de egészségesebb is lehet. A maradékokat is felhasználhatod másnap, így kevesebb étel megy kárba, és a pénztárcádat is kíméled.

6. Gondold át a hiteleidet – segíthet az adósságrendező hitel

Ha több különböző hitelt is törlesztesz, érdemes lehet megvizsgálnod az adósságrendező hitel lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy egyetlen, alacsonyabb kamatozású hitelbe olvasztod össze a meglévő tartozásaidat. Így egyszerűbbé válik a törlesztés, és gyakran a havi fizetnivalód is csökken. Fontos, hogy csak megbízható pénzintézettől kérj ajánlatot, és mindig figyelj a teljes hiteldíj mutatóra (THM)!