Magyarország részvételével született meg az első kettős adózást elkerülő egyezmény 1899-ben

Magyarország jelenleg több mint 80 aktív kettős adózási egyezménnyel rendelkezik a világ más országaival, melyek révén a gazdasági szereplők egy kiszámítható adópolitikára építhetik tevékenységüket. A szerződések számának rohamos növekedése a 80-as évek végén indult be, és a legtöbb megállapodás a 90-es években született.

A ma használt szerződésminta ugyan az 1963-ban megszületett OECD-standard továbbfejlesztett változata, azonban sokan nem tudják, hogy már az 1800-as évek legvégén voltak hasonló próbálkozások az adózás átláthatóvá és igazságossá tételére. Ennek célja volt, hogy megelőzzék a többszörös adófizetést a határokon átívelő gazdasági tevékenységekben résztvevő vállalkozók számára.

A Poroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti adóügyi jogharmonizációt célzó kezdeményezés végső megtestesülése volt az 1899-ben ratifikált, majd 1900-ban érvénybe lépett első nemzetközi kettős adózást elkerülő egyezmény. Ezen dokumentumban a felek korszakalkotó újításokkal rukkoltak elő, mint a rezidencia és az adóbeszámítás fogalma, mely törvénykezés lehetővé tette az érintettek igazságos(abb) megadóztatását. Már az 1800-as évek második felében számos problémát okozott adóügyi szempontból a határokon átívelő munkavállalók, illetve vállalkozások megadóztatása, hiszen sok esetben mindkét államban - az akkori Poroszországban és Ausztriában - is adóalanynak tekintették őket, ami komoly feszültségeket és nézeteltéréseket okozott a gazdasági szereplők és az adóhivatalok között. Erre kellett megoldást találni, és a két ország pénzügyminisztériuma éppen az áthidalhatatlannak tűnő adójogi problémák feloldása végett vágtak bele egy olyan keretszerződés elkészítésébe, amelyik igazságos helyzetet teremt az érintettek számára.

Mivel a Magyar Királyság része volt ebben az időben a Monarchiának, és a hadügyi, külügyi valamint bizonyos pénzügyi kérdésekben szava volt a magyaroknak is a meghatározó döntések születésében, így a magyar félnek is elküldték szemlére a készülő dokumentumot, valamint Bécsben is örömmel vették a hazánkból érkező javaslatokat is ez ügyben.

1899-ben Lukács László pénzügyminiszter és annak köre részt vett a porosz-osztrák egyeztetéseken, véleményezték a tárgyalásokat, valamint a kifejezetten magyar vonatkozásokkal kapcsolatos javaslataikat osztották meg a delegációval.

A porosz-osztrák kettős adózási egyezmény előkészítése fölött tehát aktívan bábáskodott az akkori magyar királyi pénzügyminisztérium, és a törvény életbe léptetése után a magyar állampolgárok is élvezhették az új adójogi szabályokból eredő adózási előnyöket. Már akkor jellemző volt, hogy hazánk fiai országokon átívelő kereskedelmi ügyletekbe bonyolódtak, vagy munkát vállaltak az akkori német birodalom tartományaiban. Az egyezmény törvényerőre emelkedése után azonban már nem kellett tartaniuk attól, hogy mindkét állam adófizetési kötelezettséget állapít meg a másutt szerzett bevételeik után, vagy bizonyos esetekben érvénybe lépett a megállapodásban lefektetett adóelszámolási tétel.

Történelmi jelentőséggel bír az 1899-es egyezmény -melynek bölcsője fölött a Magyar Királyság pénzügyi szakemberei is bábáskodtak-, és az adózási szakjogászok ezt a megállapodást tekintik a kettős adózást elkerülő egyezmények előfutárának, a legelső olyan adminisztratív mintának, amelyre a későbbiekben a továbbfejlesztett verziókat építették.

Az 1899-es dokumentum aztán megalapozta az európai kettős adóztatás elkerülésére irányuló kétoldalú megállapodások sorát. Az 1900-as évek legelején aztán az Osztrák-Magyar Monarchia bővítette a környező német független tartományokkal és más európai országokkal a partnerek sorát, ami elindította ezt a meghatározó új adózási irányvonalat a kontinensen.

Az első világháború után a Népszövetség felügyelete alatt fejlesztették tovább a kettős adózással kapcsolatos jogszabályokat, majd az OECD égisze alatt született meg az a szabványosított, globálisan alkalmazható modell, amely részletesen tárgyalja a kettős adózási tételeket, és forradalmasította a nemzetközi adózási gyakorlatot. Ez a keretrendszer azonban nem jöhetett volna létre, ha az előző évtizedekben nem fektettek volna bele a kontinens országai gigászi munkát a szabályrendszer kidolgozásába, finomhangolásába.

Az 1963-ra elkészült OECD-modell eleinte még nem örvendett olyan nagy népszerűségnek, hiszen a kezdetekben ez a szabvány még csupán a fejlett országok érdekeit vette figyelembe, majd 1980-ban az ENSZ segítségével megszületett egy sokkal igazságosabb, a partnerek közötti érdekellentétek megszüntetését célzó iránymutatás, amit az OECD fokozatosan beemelt a saját modelljébe, s így már nem volt akadálya a globális elterjedésnek.

Magyarország a 70-es években kötötte meg az OECD mintára épülő első pár egyezményét, ezek közül a legelső az Ausztriával aláírt szerződés volt 1975-ben, majd Olaszország következett. A 80-as években született még néhány egyezmény, így a már akkor is jelentős gazdasági partnernek számító Németországgal 1981-ben írta alá hazánk a kettős adózást elkerülni hivatott dokumentumot. Majd a 90-es években felgyorsult a gazdasági kapcsolatok élénkítését célzó direktíva elterjedése, és ekkor már tucatszámra születtek a kétoldali üzleti kapcsolatokat erősíteni hivatott megállapodások. Ebben az évtizedben kötötte meg hazánk a legtöbb szomszédos országgal a kettős adózást elkerülő kétoldali egyezményeit, így Romániával, Ukrajnával, Szlovákiával és Horvátországgal.