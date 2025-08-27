A Pepita.hu kinyitja a kapukat Európa felé - a gyors nemzetközi terjeszkedés az egyik erőssége a magyar online webáruháznak

Magyarországon a Pepita.hu várja az online vásárlás szerelmeseit, míg Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban a Pepita.com-on keresztül érhető el a közel 6 milliós termékkínálattal rendelkező online piactér.

A Pepita közel 6 millió termékkel segíti a családi bevásárlást

A Pepita Group Zrt. egyedülálló lehetőséget kínál a régióban több mint 2 600 Marketplace partnernek: egy adminisztrációs felületen keresztül értékesíthetik a termékeiket 110 millió potenciális vásárló számára az említett 8 országban, amely nem csak erősíti a márkájukat, diverzifikálja a bevételüket, hanem sokszorosára növelheti a forgalmukat.

Gyors és megbízható házhozszállítás kedvező árakon - Már minden 3. magyar piactéri rendelés a Pepita Delivery szolgáltatásán keresztül érkezik

Az idei év egyik legfontosabb lépéseként elindult a piactéren értékesítő partnerek számára a Pepita Delivery Program, amellyel egyszerűbbé és gyorsabbá vált a termékek kézbesítése, mindez rendkívül kedvező árak mellett. A GLS futárszolgálattal együttműködve jelenleg a csomagautomatába történő szállítás és a normál méretű termékek házhozszállítása érhető el, szeptembertől pedig az XXL csomagok kézbesítése fogja tovább színesíteni a Pepita szolgáltatásait a piactéren értékesítő partnerei számára. A vásárlói igényekre reagálva a Pepita Delivery a csomagautomatás szolgáltatással indult, amely gyors sikere és a partnerek elégedettsége révén lehetővé tette a házhozszállítás bevezetését is. Csak a csomagautomatás rendelések száma a piactér partnerek között már az első hónapokban meghaladta a 19 ezer rendelést. A megnövekedett bizalmat tükrözi az is, hogy közel 10%-kal nőtt a bankkártyás vásárlások száma a Pepita piacterén ebben az évben az előző év hasonló időszakához képest. A következő időszakban támogatva a piactéren értékesítő partnerek export tevékenységét, megoldást kínál majd a külföldre történő csomagkézbesítésekre is.

A széles termékkínálat a Marketplace partnereknek is köszönhető

A magyar online kereskedelem meghatározó szereplője közel 6 millió termékkel segíti a családi bevásárlást, kínálatában minden elérhető egy helyen a kávéfőzőtől a játszószőnyegen át egészen a textilöblítőkig. Az akciós termékek széles választéka éppúgy jellemzi a Pepita.com kínálatát, mint a Pepita.hu weboldalét. Az egyedülállóan színes termékpalettát a Marketplace partnereinek is köszönheti, akiknek igyekszik a lehető legtöbb segítséget nyújtani a növekedésben. Létrehozta többek között a Seller Center információs felületet, ahol segédanyagok, fontos információk, értékesítést támogató lehetőségek, érdekességek és aktualitások várják a Marketplace partnereket, és támogatják őket a minél sikeresebb együttműködés felé vezető úton. A közös munkát pedig számos fejlesztéssel igyekeznek még hatékonyabbá tenni: a gyors és egyszerű termékfeltöltés, készletkezelés és rendelésfeldolgozás érdekében a Base-szel, mint a régió legnagyobb integrált e-kereskedelmi menedzsment rendszerével is létrejött a két rendszer közötti automatikus adatkapcsolat. Jelenleg a Base az egyetlen olyan integrátor, amellyel mind a 8 országban biztosított a megjelenés a partnerek számára, ahol a Pepita elérhető.

