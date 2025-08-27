Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elég volt! Donald Trump kőkemény üzenetet küldött a Soros-klánnak

PR cikk

A Pepita.hu kinyitja a kapukat Európa felé - a gyors nemzetközi terjeszkedés az egyik erőssége a magyar online webáruháznak

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Pepita.hu családbarát webshop idén ünnepli 8. születésnapját. A nyolcas szám azonban nem csupán az évek száma miatt meghatározó a vállalat számára: a Pepita immár 8 országban van jelen Közép-Európában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikkterjeszkedéswebáruházonline

Magyarországon a Pepita.hu várja az online vásárlás szerelmeseit, míg Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban a Pepita.com-on keresztül érhető el a közel 6 milliós termékkínálattal rendelkező online piactér. 

Happy family with kids customers renters open cardboard box receive parcel unpack after relocation, cute children helping parents unbox package at home, post shipping delivery and moving day concept
A Pepita közel 6 millió termékkel segíti a családi bevásárlást
Fotó: fizkes / Shutterstock

A Pepita Group Zrt. egyedülálló lehetőséget kínál a régióban több mint 2 600 Marketplace partnernek: egy adminisztrációs felületen keresztül értékesíthetik a termékeiket 110 millió potenciális vásárló számára az említett 8 országban, amely nem csak erősíti a márkájukat, diverzifikálja a bevételüket, hanem sokszorosára növelheti a forgalmukat. 

Gyors és megbízható házhozszállítás kedvező árakon - Már minden 3. magyar piactéri rendelés a Pepita Delivery szolgáltatásán keresztül érkezik

Az idei év egyik legfontosabb lépéseként elindult a piactéren értékesítő partnerek számára a Pepita Delivery Program, amellyel egyszerűbbé és gyorsabbá vált a termékek kézbesítése, mindez rendkívül kedvező árak mellett. A GLS futárszolgálattal együttműködve jelenleg a csomagautomatába történő szállítás és a normál méretű termékek házhozszállítása érhető el, szeptembertől pedig az XXL csomagok kézbesítése fogja tovább színesíteni a Pepita szolgáltatásait a piactéren értékesítő partnerei számára. A vásárlói igényekre reagálva a Pepita Delivery a csomagautomatás szolgáltatással indult, amely gyors sikere és a partnerek elégedettsége révén lehetővé tette a házhozszállítás bevezetését is. Csak a csomagautomatás rendelések száma a piactér partnerek között már az első hónapokban meghaladta a 19 ezer rendelést. A megnövekedett bizalmat tükrözi az is, hogy közel 10%-kal nőtt a bankkártyás vásárlások száma a Pepita piacterén ebben az évben az előző év hasonló időszakához képest. A következő időszakban támogatva a piactéren értékesítő partnerek export tevékenységét, megoldást kínál majd a külföldre történő csomagkézbesítésekre is.

A széles termékkínálat a Marketplace partnereknek is köszönhető

A magyar online kereskedelem meghatározó szereplője közel 6 millió termékkel segíti a családi bevásárlást, kínálatában minden elérhető egy helyen a kávéfőzőtől a játszószőnyegen át egészen a textilöblítőkig. Az akciós termékek széles választéka éppúgy jellemzi a Pepita.com kínálatát, mint a Pepita.hu weboldalét. Az egyedülállóan színes termékpalettát a Marketplace partnereinek is köszönheti, akiknek igyekszik a lehető legtöbb segítséget nyújtani a növekedésben. Létrehozta többek között a Seller Center információs felületet, ahol segédanyagok, fontos információk, értékesítést támogató lehetőségek, érdekességek és aktualitások várják a Marketplace partnereket, és támogatják őket a minél sikeresebb együttműködés felé vezető úton. A közös munkát pedig számos fejlesztéssel igyekeznek még hatékonyabbá tenni: a gyors és egyszerű termékfeltöltés, készletkezelés és rendelésfeldolgozás érdekében a Base-szel, mint a régió legnagyobb integrált e-kereskedelmi menedzsment rendszerével is létrejött a két rendszer közötti automatikus adatkapcsolat. Jelenleg a Base az egyetlen olyan integrátor, amellyel mind a 8 országban biztosított a megjelenés a partnerek számára, ahol a Pepita elérhető. 

 

(x)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!