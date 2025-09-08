Ingatlanrészek bérbeadásának pályázati hirdetménye

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26., továbbiakban Ajánlatkérő), nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő telephelyein a következők szerint:

Étterem, büfé és dolgozói élelmezést ellátó tálalókonyha

A 1145 Bp., Amerikai út 57., bejárat szerint 1145 Bp., Laky Adolf utca 44.

SE Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika földszint „A” épületében kijelölt 145,25 m2 alapterületű étterem, büfé és hozzá tartozó élelmezést ellátó tálalókonyha, valamint 18,6 m2 alapterületű terasz, továbbá 19,57 m2 alapterületű raktár, összesen 183,42 m2 alapterületű helyiségcsoport.

Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. Szent Lukács Klinikai Tömb épületei

12 m2, 6 db kávé- és forróital automata részére. Szerződéskötés leghamarabb 2025. 11. 01. után

Ajánlatkérő az ajánlatokat az étterem esetében a megajánlott havi bérleti díj mértéke, dolgozói és hallgatói kedvezmény mértéke, napi menü ára szempontok alapján rangsorolja. Automata estében a megajánlott havi bérleti díj mértéke, kihelyezett automata termékkínálata, forgalmazott árucikkek nettó egységára szempontok alapján rangsorolja. Egyetlen érvényes pályázat esetében az értékelés a súlyszámok szerinti pontozás mellőzésével, és a piaci árak ellenőrzése mellett történik.

A megkötendő szerződés típusa: az étterem esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 2+1+1 évre szóló bérleti szerződés köthető. A szerződés hatálya maximum két alkalommal további 12 (tizenkettő) hónapra meghosszabbodik, amennyiben Bérbeadó legkésőbb a szerződés lejárati határideje előtt 6 (hat) hónappal egyoldalú és a Szerződés hosszabbításáról szóló írásbeli nyilatkozatát megküldi Bérlő részére. Automata esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. Az étterem vonatkozásában a közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül, felszerelt mérőóra alapján. Automaták esetében a bérleti díj a közüzemi költségeket tartalmazza.