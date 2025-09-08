Ingatlanrészek bérbeadásának pályázati hirdetménye

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26., továbbiakban Ajánlatkérő), nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő telephelyein a következők szerint:
Étterem, büfé és dolgozói élelmezést ellátó tálalókonyha
A 1145 Bp., Amerikai út 57., bejárat szerint 1145 Bp., Laky Adolf utca 44.
SE Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika földszint „A” épületében kijelölt 145,25 m2 alapterületű étterem, büfé és hozzá tartozó élelmezést ellátó tálalókonyha, valamint 18,6 m2 alapterületű terasz, továbbá 19,57 m2 alapterületű raktár, összesen 183,42 m2 alapterületű helyiségcsoport.
Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:
(1 db automata helyigénye = 2 m2)
1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. Szent Lukács Klinikai Tömb épületei
12 m2, 6 db kávé- és forróital automata részére. Szerződéskötés leghamarabb 2025. 11. 01. után
Ajánlatkérő az ajánlatokat az étterem esetében a megajánlott havi bérleti díj mértéke, dolgozói és hallgatói kedvezmény mértéke, napi menü ára szempontok alapján rangsorolja. Automata estében a megajánlott havi bérleti díj mértéke, kihelyezett automata termékkínálata, forgalmazott árucikkek nettó egységára szempontok alapján rangsorolja. Egyetlen érvényes pályázat esetében az értékelés a súlyszámok szerinti pontozás mellőzésével, és a piaci árak ellenőrzése mellett történik.
A megkötendő szerződés típusa: az étterem esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 2+1+1 évre szóló bérleti szerződés köthető. A szerződés hatálya maximum két alkalommal további 12 (tizenkettő) hónapra meghosszabbodik, amennyiben Bérbeadó legkésőbb a szerződés lejárati határideje előtt 6 (hat) hónappal egyoldalú és a Szerződés hosszabbításáról szóló írásbeli nyilatkozatát megküldi Bérlő részére. Automata esetében a pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető.
A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:
A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.
A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. Az étterem vonatkozásában a közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül, felszerelt mérőóra alapján. Automaták esetében a bérleti díj a közüzemi költségeket tartalmazza.
Fizetés módja:
A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, étterem esetében 15 napos, automaták esetében 8 napos fizetési határidővel esedékes. Az étterem vonatkozásában a közüzemi költség a tárgyhót követő 10 napon belül kiállított számla ellenében 15 napos fizetési határidővel esedékes.
Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban foglalt feltételeknek.
A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.
A Részletes Pályázati Felhívás ára az étterem esetében 45.000 Ft, automata esetében 25.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.
A Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve az Ajánlatkérő gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Ajánlatkérő a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.
A pályázat benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.
A pályázat benyújtásának határideje:
2025. október 7. 10:00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) munkaidőben H-Cs 8-15, P 8-13.
A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje, és az értesítés módja:
A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést az Ajánlatkérő hozza meg, a pályázat benyújtására megszabott határidőt követő, legfeljebb 60 napon belül. Ajánlatkérő jogosult a pályázat elbírálásának határidejét – az érintettek egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítani.
Ajánlatkérő a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követően, legfeljebb 8 napon belül, írásban értesíti a pályázók által megadott levelezési címen.
A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis.hu e-mail címen.