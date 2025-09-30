Az 5+1 legjobb AGV cég Magyarországon

Ezek a gépek elősorban a gyártóipar, a logisztika, az autóipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar workflow-ját könnyítik meg, de hasznosak lehetnek olyan kisebb cégek számára is, ahol rendszeresen szükség van anyagmozgatásra. Az AGV-k optimalizálják a belső logisztikát, csökkentik a hibázás kockázatát, növelik a hatékonyságot és még a munkavédelmi rizikót is mérséklik. Magyarországon több cég foglalkozik minőségi AGV-megoldásokkal, lássuk, kik a piac legmeghatározóbb és legmegbízhatóbb szereplői.
Az Etisoft az egyik legjelentősebb hazai vállalat a címkenyomtatás és az automatizálási technológiák terén. A termékpalettájukban kiemelt szerepet kapnak az AGV rendszerek, amelyek megbízhatóan és hatékonyan segítik az anyagmozgatást.
Az Etisoft különlegessége, hogy elsősorban saját fejlesztésű IntraBot Lift és IntraBot Flat típusú vezető nélküli szállítójárműveket árul, ráadásul a járművek mellé komplex háttérszolgáltatásokat is biztosítanak. Vállalják az AGV pályák megtervezését, a szoftveres integrációt, valamint a biztonsági elemek és a távfelügyelet megszervezését, sőt, karbantartást és oktatást is kérhetünk.
Az általuk forgalmazott AGV rendszerek másik nagy előnye a rugalmas testreszabhatóság, amelynek hála ezek a rendszerek nagy szintkülönbségek, több műszakos terhelés, illetve szűk terek esetén is képesek precíz munkát végezni.
Az Etisoft egyébként nem csak AGV-ket forgalmaz, hanem címkenyomtatókat, címkéket, RFID-rendszereket és ipari nyomtató rendszereket is.
Az elsősorban autóipari és nagyüzemi gyártási környezetre fókuszáló KUKA egy robotgyártó vállalat, amely kiemelkedő AGV rendszereket gyárt és forgalmaz. A cég előnye, hogy jelentős nemzetközi háttérrel rendelkezik, és kizárólag szabványosított termékeket forgalmaz, amelyhez a megfelelő támogatást, szervizt és karbantartást is biztosítja. Az AGV rendszereik rendelkeznek flottamenedzsmenttel és alkalmasak a különféle akadályok közötti navigációra is.
A KUKA termékeit és rendszereit elsősorban azoknak a nagyvállalatoknak ajánljuk, amelyek hosszú távra terveznek és nagy volumenű automatizálásra van szükségük.
Az EK Robotics német anyacége nemrég nyitotta meg budapesti leányvállalatát, amelynek fő célja a regionális AGV és AMR (Autonóm Mobil Robot) igények kiszolgálása. AGV-rendszerek terén komplex megoldásokat kínálnak kültérre és beltérre egyaránt, amelyekhez számos navigációs és töltés-menedzsment rendszerek is elérhetőek.
Legnagyobb előnyük, hogy Közép-Kelet-Európában több stratégiai pontjuk és leányvállalatuk is van, így az ügyfelek gyorsabb támogatást és személyre szabott megoldásokat kaphatnak.
Az INDEVA AGV rendszerek hivatalos magyarországi forgalmazója vezető nélküli járművek gyártásával és karbantartásával is foglalkozik, a szolgáltatások között pedig anyagmozgatási- és tárolási rendszerek integrációját is megtaláljuk.
Az INDEVA AGV rendszerek mágnesszalagos navigációval működnek, ám robusztus felépítésük miatt inkább egyszerűbb útvonalakon lehet őket jól használni. Ideális választás azoknak, akik költséghatékony megoldást keresnek.
A hazai ipari robotika és automatika területén működő cég különlegessége a saját forgalmazású Nipper raklapemelő AGV robot, amely akár 1200 kilót is tud kezelni és mozgatni. Mindemellett szűk helyeken is elfér, valamint támogatja az ERP integrációt és flottamenedzsmentet is. A cég testreszabott szolgáltatásokat kínál, amelyek jól illenek azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek közepes méretű belső anyagáramlási feladatokat szeretnének robotizálni, de nincs szükségük nagy volumenű AGV flottára.
A Bosch márkát senkinek sem kell bemutatni. Azt azonban kevesen tudják, hogy a cég AGV rendszereket is forgalmaz, amelyekhez navigációs és flottakezelő szoftvereket is vásárolhatunk. A Bosch egyik legnagyobb előnye a kiváló minőség és a stabil háttértámogatás, így tökéletes választás azoknak, akik gyártási vagy logisztikai környezetben megbízható AGV rendszert szeretnének bevezetni.
Az AGV és a többi automatizálásra alkalmas eszköz és rendszer ma már a mindennapok része. Nem csoda, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel a benne rejlő előnyöket: a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést, valamint a munkabérek megtakarításával járó költségcsökkentést. A hazai piacon elérhető neves cégek között mindenki talál az igényeinek és a pénztárcájának megfelelő opciót, ám ha olyan vállalatot keresünk, ami megbízható és skálázható ajánlatokkal rendelkezik, az Etisoft Hungary-t érdemes választani. Váltson Ön is AGV rendszerekre, és tegye hatékonyabbá a munkát!
(x)