Az 5+1 legjobb AGV cég Magyarországon

Ezek a gépek elősorban a gyártóipar, a logisztika, az autóipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar workflow-ját könnyítik meg, de hasznosak lehetnek olyan kisebb cégek számára is, ahol rendszeresen szükség van anyagmozgatásra. Az AGV-k optimalizálják a belső logisztikát, csökkentik a hibázás kockázatát, növelik a hatékonyságot és még a munkavédelmi rizikót is mérséklik. Magyarországon több cég foglalkozik minőségi AGV-megoldásokkal, lássuk, kik a piac legmeghatározóbb és legmegbízhatóbb szereplői.

Az ipari automatizálásban kulcsfontosságú szerep jut az AGV-knek

Fotó: unsplash.com

Etisoft Hungary: komplex megoldások a címkézésben és a logisztikában

Az Etisoft az egyik legjelentősebb hazai vállalat a címkenyomtatás és az automatizálási technológiák terén. A termékpalettájukban kiemelt szerepet kapnak az AGV rendszerek, amelyek megbízhatóan és hatékonyan segítik az anyagmozgatást.

Az Etisoft különlegessége, hogy elsősorban saját fejlesztésű IntraBot Lift és IntraBot Flat típusú vezető nélküli szállítójárműveket árul, ráadásul a járművek mellé komplex háttérszolgáltatásokat is biztosítanak. Vállalják az AGV pályák megtervezését, a szoftveres integrációt, valamint a biztonsági elemek és a távfelügyelet megszervezését, sőt, karbantartást és oktatást is kérhetünk.

Az általuk forgalmazott AGV rendszerek másik nagy előnye a rugalmas testreszabhatóság, amelynek hála ezek a rendszerek nagy szintkülönbségek, több műszakos terhelés, illetve szűk terek esetén is képesek precíz munkát végezni.

Az Etisoft egyébként nem csak AGV-ket forgalmaz, hanem címkenyomtatókat, címkéket, RFID-rendszereket és ipari nyomtató rendszereket is.

KUKA Magyarország: intralogisztikai robotgyártás

Az elsősorban autóipari és nagyüzemi gyártási környezetre fókuszáló KUKA egy robotgyártó vállalat, amely kiemelkedő AGV rendszereket gyárt és forgalmaz. A cég előnye, hogy jelentős nemzetközi háttérrel rendelkezik, és kizárólag szabványosított termékeket forgalmaz, amelyhez a megfelelő támogatást, szervizt és karbantartást is biztosítja. Az AGV rendszereik rendelkeznek flottamenedzsmenttel és alkalmasak a különféle akadályok közötti navigációra is.