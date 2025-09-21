Tőkével a növekedésért – új lehetőség a magyar vállalkozások előtt

A hitelcsapdából a tőke felé

A hitel gyorsan elérhető megoldás, ám sokszor visszafizetési kötelezettségével gúzsba köti a vállalkozásokat. Ezzel szemben a tőkefinanszírozás jóval rugalmasabb: nem kér fedezetet, nem igényel azonnali törlesztést, és a cégek hitelképességét is erősítheti. Ez különösen azoknak nyújthat kitörési pontot, akik újító ötletekkel, de korlátozott múltbéli biztosítékokkal rendelkeznek.

Forrás: MKIK

„A tőke nem versenytársa a hitelnek, hanem egy más logikán alapuló eszköz. Nem terheli azonnali visszafizetés a céget, és képes olyan elképzeléseket is támogatni, amelyek még csak most formálódnak üzleti tervvé.” – fogalmazott dr. Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója.

A Demján Sándor Tőkeprogram víziója

A program célja az, hogy a nemzetközileg bevett tőkefinanszírozási gyakorlatot a magyar piac számára is elérhetővé tegye. A program 100 milliárd forintos keretösszeggel működik, és akár 100–200 millió forint közötti befektetést is biztosíthat egy vállalkozás számára. Az MKIK alapkezelője által menedzselt konstrukció azonban nemcsak forrást ad a szintlépéshez, hanem új szemléletet is hoz a hazai gazdaságba.

Vállalkozások, amelyek már élnek vele

A program sokszínűségét jól mutatja, hogy egészen eltérő szektorok cégei is megtalálták benne a számításukat. A budapesti Tapassio étterem például már eddig is a turisták egyik kedvence volt: a Tripadvisoron rendre magas értékeléseket kap, és most új belvárosi helyszínen, a Liszt Ferenc téren nyitna éttermet. Az új egység azonban teljes felújítást igényel, a belső terek kialakításától a legkorszerűbb konyhatechnológiai berendezések beszerzéséig, amire a tőkebefektetés ad lehetőséget.

A nagykállói Kelet-Agro más célokért küzd: a cég egy környezetbarát hulladékégető létrehozásába kezdett, amely nemcsak a fenntarthatóságot szolgálja, hanem új bevételi forrást is biztosít. Az égetés során előállított energia értékesítésével, valamint a hulladék átvételéből és a szállítmányozásból származó bevételekkel három lábon állhat a vállalkozás – miközben hozzájárul ahhoz is, hogy 2030-ra jelentősen csökkenjen a lerakókba kerülő szemét mennyisége.