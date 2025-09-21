Tőkével a növekedésért – új lehetőség a magyar vállalkozások előtt

A hitelcsapdából a tőke felé
A hitel gyorsan elérhető megoldás, ám sokszor visszafizetési kötelezettségével gúzsba köti a vállalkozásokat. Ezzel szemben a tőkefinanszírozás jóval rugalmasabb: nem kér fedezetet, nem igényel azonnali törlesztést, és a cégek hitelképességét is erősítheti. Ez különösen azoknak nyújthat kitörési pontot, akik újító ötletekkel, de korlátozott múltbéli biztosítékokkal rendelkeznek.
„A tőke nem versenytársa a hitelnek, hanem egy más logikán alapuló eszköz. Nem terheli azonnali visszafizetés a céget, és képes olyan elképzeléseket is támogatni, amelyek még csak most formálódnak üzleti tervvé.” – fogalmazott dr. Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója.
A Demján Sándor Tőkeprogram víziója
A program célja az, hogy a nemzetközileg bevett tőkefinanszírozási gyakorlatot a magyar piac számára is elérhetővé tegye. A program 100 milliárd forintos keretösszeggel működik, és akár 100–200 millió forint közötti befektetést is biztosíthat egy vállalkozás számára. Az MKIK alapkezelője által menedzselt konstrukció azonban nemcsak forrást ad a szintlépéshez, hanem új szemléletet is hoz a hazai gazdaságba.
Vállalkozások, amelyek már élnek vele
A program sokszínűségét jól mutatja, hogy egészen eltérő szektorok cégei is megtalálták benne a számításukat. A budapesti Tapassio étterem például már eddig is a turisták egyik kedvence volt: a Tripadvisoron rendre magas értékeléseket kap, és most új belvárosi helyszínen, a Liszt Ferenc téren nyitna éttermet. Az új egység azonban teljes felújítást igényel, a belső terek kialakításától a legkorszerűbb konyhatechnológiai berendezések beszerzéséig, amire a tőkebefektetés ad lehetőséget.
A nagykállói Kelet-Agro más célokért küzd: a cég egy környezetbarát hulladékégető létrehozásába kezdett, amely nemcsak a fenntarthatóságot szolgálja, hanem új bevételi forrást is biztosít. Az égetés során előállított energia értékesítésével, valamint a hulladék átvételéből és a szállítmányozásból származó bevételekkel három lábon állhat a vállalkozás – miközben hozzájárul ahhoz is, hogy 2030-ra jelentősen csökkenjen a lerakókba kerülő szemét mennyisége.
Más pályát választott a fővárosi TROVET állategészségügyi szolgáltató, amely a digitalizációban látja a fejlődés kulcsát. A támogatásnak köszönhetően mesterséges intelligenciával támogatott rendszereket vezetnek be, CRM- és szoftverfejlesztésekbe fognak, emellett rendelőiket és patikáikat is korszerűsítik. Az új járművek beszerzése pedig a mindennapi működést teszi gyorsabbá és hatékonyabbá.
A pétervásárai Axis Bentonit szintén a növekedést választotta: a bentonit takarmányadalék gyártásában piacvezető cég gyártókapacitását bővíti, új berendezéseket és szállítóeszközöket vásárol, valamint tárolókapacitását is növeli. A cél, hogy megerősítse pozícióját és új piacok felé nyisson.
Ezek a történetek jól mutatják, hogy a program nem korlátozódik egy-egy szektorra: a vendéglátástól az ipari gyártáson át az egészségügyi és logisztikai szolgáltatásokig, sőt még filmes vállalkozások számára is képes lendületet adni.
Számok, amelyek magukért beszélnek
Az érdeklődés hatalmas: már közel 1500 vállalkozás regisztrált, közülük 345 igénylés van elbírálás alatt, és eddig 100 pozitív döntés született. A forráskihelyezés folyamatos, így a programban akár 400–500 nyertes cég is részesülhet a támogatásban.
Nemcsak pénz, hanem partnerség
A Tőkeprogram azonban nem áll meg a finanszírozásnál. A résztvevő cégek számíthatnak a kamara szakmai támogatására is: regionális szinten szervezett konzultációkkal, tapasztalatmegosztással és üzleti tanácsadással segítik őket a fejlődésben.
„Számunkra a tőke csak az első lépés. A valódi érték az, ha partnerként tudjuk támogatni a cégeket, és olyan szakmai hátteret biztosítunk, amely biztonságot ad a mindennapi működéshez és a növekedéshez.” – hangsúlyozta dr. Bánfi Zoltán.
Most érdemes lépni
A program azoknak szól, akik hosszú távon, stabil növekedési tervekkel szeretnének építkezni. A jelentkezéshez mindössze egy gyors online előszűrés szükséges, amely percek alatt elérhető a program hivatalos oldalán: demjantokeprogram.hu.
Ne hagyja ki: most dőlhet el, hogy vállalkozása részesülhet-e a program által nyújtott tőkefinanszírozásból!
Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.
A hirdetésben szereplő információk kizárólag általános tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek vagy kötelezettségvállalásnak. Minden pályázat egyedi döntés keretében kerül elbírálásra. További részletek: www.demjantokeprogram.hu