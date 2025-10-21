A jegybanki monetáris politika titkos hatása a kriptovalutákra 2025-ben

A stablecoinok, mint az USDT vagy az USDC, olyan eszközökkel vannak fedezve, amelyek túlnyomórészt rövid lejáratú amerikai állampapírokból állnak. Ez a fedezeti mechanizmus biztosítja, hogy értékük viszonylag stabil maradjon a jegybanki kamatlábváltozások közepette is.

Azonban a "depegging" jelensége, amikor a stabilcoin árfolyama eltér a fix 1:1 átváltási aránytól, monetáris sokkhatások idején felerősödhet. Ha az USDT/USD árfolyam például 0,98-ra esik, az arra utal, hogy a piaci bizalom megrendült. Az ilyen eltérések általában ideiglenesek, de jelzik a monetáris politikai döntések másodlagos hatásait a stablecoinokra.

Fontos megjegyezni, hogy a 2023 után életbe lépett új szabályozási keretek, mint az EU MiCA és az amerikai GENIUS törvény 2025-ös elfogadása, robusztus szabályozási hátteret biztosítanak a stabilcoinok számára. Ez megerősítette szerepüket a hagyományos és kriptopiacok közötti közvetítőként.

A spekuláció szerepe a volatilis eszközök esetében

Míg a stabilcoinok viszonylagos állandóságot mutatnak, a Bitcoin és más volatilis kriptovaluták árfolyama erősen reagál a jegybanki monetáris politikára. Ennek oka részben a spekuláció jelentős szerepe.

A spekuláció befolyása különösen erős a monetáris politikai változások idején. Amikor a jegybankok lazább monetáris politikát folytatnak, a befektetők gyakran a magasabb hozamú, kockázatosabb eszközök felé fordulnak. Ezzel szemben a szigorítási ciklusok ellenkezőleg hatnak.

A Tether kibocsátásának volumene gyakran előrejelzi a kriptopiac mozgását. A novemberi adatok szerint a Tether 72 óra alatt 5 milliárd dollárnyi USDT-t bocsátott ki, ami egybeesett a Bitcoin új árcsúcsával. A szakértők a stabilcoin mennyiségét a piaci hangulat mutatójaként használják: az újonnan kibocsátott nagy mennyiségű stabilcoin általában emelkedést hoz a kriptopiacon.

A stabilcoinok és a volatilis kriptovaluták közötti alapvető különbség tehát monetáris politikai szempontból a céljukban és működési mechanizmusukban rejlik. Míg a stabilcoinok elsődleges célja az értékmegőrzés és a kiszámíthatóság, a klasszikus kriptovaluták spekulatív befektetési eszközök, amelyek árfolyama sokkal érzékenyebb a monetáris környezet változásaira.

Összességében tehát a kriptovaluták két fő típusa eltérő választ ad a jegybanki lépésekre: a stabilcoinok igyekeznek fenntartani a rögzített értéküket, míg a volatilis kriptok nagyobb kilengésekkel, gyakran a hagyományos pénzügyi eszközök ellenkezője irányába mozdulnak.

CBDC-k megjelenése és hatása a kriptovaluta ökoszisztémára

A központi banki digitális valuták (CBDC-k) fejlesztése 2025-re globális jelenséggé vált, ami alapjaiban formálja át a pénzügyi rendszereket. Jelenleg kilenc ország már bevezette saját digitális jegybankpénzét, miközben több mint 100 ország – köztük az Egyesült Államok is – hasonló terveken dolgozik.

A digitális jegybankpénz célja és működése

A digitális jegybankpénz a készpénz elektronikus változata, melyet közvetlenül a központi bank bocsát ki és garantál. Az Európai Központi Bank tervezete szerint a digitális euro a készpénz digitális formája lenne, amelyet az euroövezetben mindenki ingyenesen használhatna bármely digitális fizetéshez. Fontos különbség, hogy a CBDC nem kriptovaluta – nem decentralizált és nem jellemzi az erős volatilitás.

A CBDC-k két fő típusa létezik:

Kiskereskedelmi CBDC : A lakosság számára is elérhető, napi tranzakciókra használható

: A lakosság számára is elérhető, napi tranzakciókra használható Nagykereskedelmi CBDC: Kifejezetten pénzintézetek, bankok közötti tranzakciókra szolgál

A digitális jegybankpénzek elektronikus formában léteznek és akár bankszámla nélkül is használhatók. A digitális euro az EKB-hoz kapcsolódó digitális pénztárcaként vagy számlaként működne, amelyet a lakosság és a vállalkozások áruk és szolgáltatások fizetésére, valamint azonnali és biztonságos pénzküldésre használhatnának.

A CBDC-k versenye a stabilcoinokkal

Az egyik fő ok a CBDC-k fejlesztésére a magánkézben lévő stabilcoinok (USDT, USDC) gyors terjedése. Míg a stabilcoinok magánszolgáltatók által kibocsátott, gyakran amerikai dollárhoz kötött tokenek, addig a CBDC-k teljes mértékben a kormányok ellenőrzése alatt állnak.

Valójában a központi bankok célja, hogy visszaszerezzék az ellenőrzést a pénzkibocsátás felett, hiszen jelenleg a pénz szinte kizárólag a privát szektortól ered. A digitális jegybankpénz bevezetésével a központi bankok versenyképes alternatívát kínálhatnak a stabilcoinokkal szemben, miközben megőrzik a monetáris szuverenitást.

A CBDC-k és a stabilcoinok jövőbeli együttélése többféleképpen alakulhat:

CBDC-vel működő DeFi integráció

CBDC-vel fedezett stabilcoinok megjelenése

Különböző országok digitális valutáinak együttműködése

A központi bankok új eszközei a kriptovaluta piac szabályozására

A digitális jegybankpénz bevezetésével a központi bankok új eszközökhöz jutnak a kriptopiacok befolyásolására. A CBDC-k például lehetőséget adnak arra, hogy szabályozzák a pénz elköltésének módját vagy időpontját, ezáltal elősegítve bizonyos gazdasági célok elérését.

Emellett a CBDC-k szerepet játszhatnak a gazdaság fehérítésében, megnehezítve az adóelkerülést, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. Azonban számos szakértő szerint a CBDC-k alapvetően ellentétesek a kriptovaluták által megfogalmazott decentralizációs célokkal.

Az EKB 2020 óta vizsgálja a digitális euro bevezetésének lehetőségét, jelenleg a vizsgálati szakaszban tart. A végleges döntés a vonatkozó jogszabályok elfogadásától függ, és jelentős előrelépés várható a közeljövőben. Ezek a fejlemények különösen fontosak a 2025-ös év monetáris politikai változásainak kontextusában, mivel a CBDC-k új eszközt adnak a jegybankok kezébe a gazdaság irányítására.

Empirikus eredmények és befektetői reakciók 2025-ben

2025 piaci fejleményei rávilágítanak arra, milyen mélyreható kapcsolat létezik a monetáris politika és a befektetői magatartás között a kriptovaluták világában. A gazdasági mutatók és a befektetői reakciók korrelációja soha nem volt ennyire egyértelmű.

Hosszú távú hatások: portfóliódiverzifikáció és infláció elleni védelem

A globális kriptohasználók közel fele (46%) ma már az infláció elleni védekezés egyik módjának tekinti a digitális eszközök tartását, szemben az év eleji 29%-kal. Kelet-Ázsiában különösen drámai ez a változás, ahol 23%-ról 52%-ra ugrott ez az arány. A pénzügyi szakértők általában a befektetési portfólió 1-5% közötti részét javasolják kriptovalutákba fektetni. Emellett egyre több befektető kombinál különböző eszközosztályokat: a magasabb hozamú kriptókat és a stabilabb ingatlanokat egy kiegyensúlyozottabb portfólió érdekében.

Rövid távú hatások: árfolyam-ingadozások és piaci volatilitás

A szeptemberi hónap hagyományosan gyenge időszak a kriptopiacokon, 2025-ben sem történt ez másként. A Bitcoin árfolyama 107.271 dollárig süllyedt, majd rövid időn belül ismét 112.000 dollár fölé kapaszkodott. A teljes szeptemberi tokenzárási volumen meghaladta a 4,5 milliárd dollárt, ami jelentős eladási nyomást generált. A piaci szakértők szerint a szeptemberi gyengülést gyakran Q4-es erősödés követi. A volatilitás kezelésére a befektetők olyan stratégiákat alkalmaznak, mint a dollárköltség-átlagolás, a "buy the dip" stratégia és a portfólió rendszeres újrakiegyensúlyozása.

A befektetői bizalom alakulása a monetáris döntések fényében

A Bitget 2025 harmadik negyedévében készült felmérése szerint a válaszadók 66%-a tervezi növelni kriptobefektetéseit a következő félévben. A tapasztalt befektetők különösen optimisták: az öt évnél régebbi tapasztalattal rendelkezők 52%-a tervez további vásárlást. A megkérdezettek közel fele (49%) arra számít, hogy a következő bikapiac során a Bitcoin árfolyama 150.000 és 200.000 dollár között tetőzik majd. Földrajzi szempontból Nigéria (84%), Kína (73%) és India (72%) befektetői mutatják a legnagyobb növekedési hajlandóságot, míg a fejlett piacok konzervatívabbak.

Következtetés

Összességében a 2025-ös év egyértelművé tette, hogy a jegybanki monetáris politika és a kriptovaluták világa között sokkal mélyebb kapcsolat létezik, mint azt korábban feltételeztük. A kamatcsökkentési ciklusok, a dollár gyengülése és a pénzkínálat bővülése kétségtelenül meghatározó tényezőkké váltak a Bitcoin és más kriptovaluták árfolyamának alakulásában. Emellett a stabilcoinok szerepe kulcsfontosságúvá vált a piaci volatilitás kezelésében, míg a központi banki digitális valuták megjelenése újrarajzolja a pénzügyi rendszer térképét.

A befektetők viselkedése is alapvetően megváltozott. Egyre többen tekintenek a kriptovalutákra az infláció elleni védelem eszközeként, bár a portfóliókban továbbra is óvatos, 1-5%-os részarányt javasolnak a szakértők. A tapasztalt befektetők azonban jelentősen növelik kitettségüket, különösen a fejlődő piacokon.

Tehát mit tartogat a jövő? A monetáris és a kriptovaluták világa közötti határvonal egyre inkább elmosódik. A CBDC-k térnyerése új versenyt teremt a magánkibocsátású digitális eszközökkel szemben, azonban a decentralizált kriptovaluták alapvető értékajánlata – a központi irányítástól való függetlenség – továbbra is vonzó alternatíva marad sokak számára.

Bár a monetáris politika eszközei hatással vannak a kriptopiacra, a digitális eszközök sajátos dinamikával rendelkeznek. A jegybankok döntései ugyan befolyásolják a piacot, azonban a kriptovaluták sajátos ökoszisztémája részben képes függetleníteni magát a hagyományos pénzügyi rendszer korlátaitól. A befektetők számára éppen ez a kettősség kínál egyedülálló lehetőséget: a hagyományos pénzügyi rendszer mélyebb megértése és a kriptotechnológiák ismerete együtt jelentheti a kulcsot a sikeres befektetési stratégiához a 2025 utáni időszakban.

Az iFOREX Europe (korábbi nevén „Vestle”) az iCFD Limited kereskedelmi neve, amelyet a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) a 143/11. számú engedéllyel engedélyezett és szabályoz. A jelen dokumentumban szereplő anyagok az iFOREX Europe-pal együttműködve készültek, és semmilyen módon nem értelmezhetők, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, sem közvetlenül, sem közvetve, befektetési tanácsadásnak, ajánlásnak vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak valamely pénzügyi eszközzel kapcsolatban semmilyen módon. A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával járnak. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 77,25 százalékán veszteség keletkezik, a CFD kereskedés során. Meg kell fontolnia, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. Kérjük, vegye figyelembe: a múltbeli teljesítménymozgások számításai a határidős ügyleteket képviselhetik, nem pedig a mögöttes eszközt. Teljes felelősségkorlátozó joginyilatkozat: https://www.iforex.eu/legal/analysis-disclaimer.html

(x)