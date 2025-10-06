Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

PR cikk

Ne maradjon ki a 100 milliárdból, ha cége van

46 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bankhitel nélkül is lehet fejleszteni. Most olyan program indult a vállalkozások támogatására, amelyben akár 200 millióhoz is hozzájuthatnak a vállalkozások – csak egy jó üzleti terv kell. Ha cége van, ne hagyja ki, mutatjuk a részleteket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikktőkeprogramhitel

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) számára az egyik legnagyobb kihívás a fejlesztéseik, beruházásaik finanszírozása. A banki hitelhez sokszor fedezetet kell biztosítani, többnyire kell komolyabb önerő is, emellett a havi törlesztés megterheli a vállalkozás likviditását. A Demján Sándor Tőkeprogram azonban egy teljesen más, rugalmasabb megoldást kínál: hosszú távú, fenntartható finanszírozást, ennek célja a kkv-k növekedésének, így versenyképességének támogatása.

A Demján Sándor Tőkeprogram egyedülálló lehetőség a magyar kkv-k számára. Stabil, kiszámítható forrást kínál, amely biztonságos és fenntartható növekedést tesz lehetővé. Akár kapacitásbővítésről, digitalizációról, forgóeszköz finanszírozásról, akár akvizícióról van szó, a program jelentős segítséget nyújt a fejlesztések megvalósításához. A pályázat egyszerre támogatja a cég növekedését és csökkenti a finanszírozási kockázatokat – ezért érdemes időben jelentkezni, amíg a keret rendelkezésre áll.

Kép: MKIK

Mennyi pénz van, meddig lehet pályázni?

A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködésével indított programban 100 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre. A vállalkozások 100–200 millió forint közötti tőkét igényelhetnek a keretből. A konstrukció különlegessége, hogy nem hitelről van szó, hanem tőkeprogramról: azaz a forrás 1 százaléka a vállalkozás tőkéjébe kerül, a fennmaradó 99 százalék pedig alárendelt tagi kölcsön formájában jut el a céghez.

Az alárendelt tagi kölcsön futamideje 6 év, és csak a futamidő végén kell egy összegben visszafizetni, ai nagyon fontos: nincs havi törlesztés. A kamat mindössze évi 5 százalék, ami jóval kedvezőbb a jelenlegi piaci hitelkamatoknál.

Kép: MKIK

Mire lehet elkölteni a pénzt?

A program kifejezetten olyan fejlesztéseket ösztönöz, amelyek a vállalkozás versenyképességét növelik. Támogatható például:

  • termelési vagy gyártási kapacitás bővítése,
  • hatékonyságot, profitabilitást javító korszerűsítés,
  • digitalizációs és automatizálási fejlesztések,
  • energiahatékonysági, zöld beruházások,
  • akvizíciók, üzletrész- vagy részvényvásárlás,
  • forgóeszköz finanszírozás,
  • tulajdonosi vagy vezetői kivásárlás.

Újabb előny: a forrás szabadabban felhasználható, mint egy klasszikus beruházási hitel, és a fejlesztésekhez kapcsolódó forgóeszköz-költségeket is finanszírozhatja, azaz nemcsak beruházásaikhoz, hanem működésükhöz is stabil forráshoz juthatnak a vállalkozások. Finanszírozható készletek, anyag- és alkatrészbeszerzések, a projektmegvalósításhoz szükséges működési és előfinanszírozási költségek.

kép: MKIK

Kik pályázhatnak?

A program kifejezetten a dinamikus, növekedésre képes vállalkozásoknak szól. A pályázatokat 2025. március 9. és 2026. június 30. között lehet benyújtani, vagy amíg a keret ki nem merül. Az alapfeltételek a következők:

  • a vállalkozás jogi formája kft. vagy zrt.,
  • legalább két lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  • legalább két főt foglalkoztat,
  • az elmúlt két év átlagos nettó árbevétele eléri a 300 millió forintot,
  • nincs lejárt köztartozása vagy más jelentős tartozása,
  • üzleti tervvel alátámasztott beruházási célja van.
Kép: MKIK

Miért éri meg, milyen cégeknek ideális?

A program legnagyobb előnye a rugalmasság és a kockázatmegosztás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, nincs szükség fedezetre, nincs havi törlesztés, és az önerő hiánya sem akadály. A tőkeemelés révén a befektető 1 százalékos részesedést szerez a cégben, ezt a futamidő végén a vállalkozás köteles visszavásárolni. Az MKIK Tőkealap-kezelő nem szól bele a cég napi működésébe, csak az olyan döntéseket vizsgálja, amelyek alapvetően befolyásolhatják a befektetés biztonságát. A konstrukció azoknak a cégeknek ideális, amelyek nagyobb volumenű fejlesztést terveznek, de nem szeretnék túlterhelni magukat drága banki hitelekkel és havi törlesztésekkel. Mivel a visszafizetés csak a hatodik év végén esedékes, a vállalkozásnak van ideje a beruházás megtérülésére és a megnövekedett árbevétel elérésére.

Részletes információkért tájékozódjon a www.demjantokeprogram.hu oldalon. Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!