Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával

A világjárvány, az energiapiaci válság és a geopolitikai feszültségek mind megmutatták, hogy még a megbízhatónak tartott partnerek is fizetési nehézségekbe ütközhetnek. Ilyen esetekben nem feltétlenül egy-egy ügylet sikere kerülhet veszélybe, hanem akár egy egész vállalat pénzügyi stabilitása. A nemzetközi kereskedelem egyik alapvető sajátossága, hogy az ügyletek jelentős része halasztott fizetéssel történik. A külföldi vevő a szállítást követően, akár hónapok elteltével egyenlíti ki a számlát. Ez a gyakorlat ugyan vonzóvá teheti a magyar ajánlatokat, de egyben jelentős kitettséget is jelent az eladók számára.
Az Allianz Trade legfrissebb, 2025. márciusi jelentése szerint a globális fizetésképtelenségek száma idén várhatóan 6 százalékkal fog nőni, és 2026 folyamán további 3 százalékos emelkedés prognosztizálható. A Coface régiós elemzése alapján Közép- és Kelet-Európában a vállalati csődök 3 százalékkal emelkedtek, leginkább a szállítás, a feldolgozó- és az építőipar területén. Ezek az adatok egyértelműen jelzik a magyar exportőröknek, hogy a kockázat üzleti realitás. A halasztott fizetés ugyan vonzó ajánlat a külföldi vevőknek, de biztosítás nélkül a vállalkozások komoly pénzügyi veszteségeket szenvedhetnek el.
A MEHIB Zrt. a két intézményből álló EXIM Magyarország biztosítási ága, amely a külpiacokra lépő magyar vállalkozások kockázatkezelését támogatja célzott biztosításokkal. A MEHIB többek között halasztott fizetésű exportügyletekhez nyújt biztosítást, mely konstrukció most akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető új ügyfelei részére.
Az EXIM Magyarország célja, hogy minél több magyar vállalkozás magabiztosan léphessen be az Európai Unión és a fejlett OECD-országokon túli piacokra és a hazai exportőrök a kockázatok miatt ne maradjanak le új üzleti lehetőségekről, hanem kiszámítható módon bővíthessék külpiaci jelenlétüket.
A halasztott fizetés kockázatát érdemes kezelni, méghozzá professzionális eszközökkel. Erre kínál megoldást a MEHIB halasztott fizetésű exportügyletekre kialakított C-módozatú biztosítása, mely hatékony védelmet nyújt a vevői nemfizetés és az idegen országok politikai kockázatai ellen, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy olyan külföldi kormányzati intézkedésről, amely akadályozza a vételár megérkezését.
A C-módozatú biztosítás az azt igénybe vevő exportőr számára a pénzügyi kockázatok csökkentésén túl kiszámítható pénzforgalmat eredményezhet, így jövedelmezőbbé teheti az üzletvitelt. Azáltal, hogy a biztosítás javítja a kintlévőség menedzselését, és segít minimalizálni a kétes befolyású követeléseket, hozzájárul a forgalom és a profit növeléséhez. A külföldi vevő nemfizetése esetén a MEHIB nemcsak megtéríti az exportőr kárát, hanem leveszi a válláról a behajtás hosszadalmas lebonyolításának terhét is.
Ráadásul a C-módozatú biztosítás számos további előnnyel jár:
- Önrész akár 1 százaléktól – kár esetén magas kárfizetési hányad érhető el, hiszen a MEHIB akár a követelés értékének 99 százalékát is megtérítheti.
- Vevőelemzés és kockázatminősítés – a MEHIB szakértői rendszeresen elemzik a külföldi partnerek fizetőképességét és minősítik azok kockázatát, ami segítheti az exportőrök üzleti döntéseit.
- Kibővített finanszírozási lehetőség – a biztosítással kombinált követelésvásárlás révén az exportőr akár azonnal hozzájuthat az ügylet ellenértékéhez.
- Gyártási időszakra is kiterjeszthető – a C-módozatú biztosítás igényelhető olyan kiegészítő biztosítással is, amely akkor nyújt fedezetet, amikor egy egyedi megrendelésű termék még gyártás alatt áll, és még nem történt meg a kiszállítás.
A MEHIB C-módozatú biztosítása nem csak kockázatkezelésről szól: a biztosítás megléte könnyebbé teheti a hitelfelvételt, hiszen külső forrás bevonásakor fedezetként felajánlható, ezáltal javítja a vállalkozás hitelképességét. Emellett egyedülálló lehetőséget kínál arra is, hogy az exportőrök új vevőket nyerjenek, ugyanis a halasztott fizetés felajánlása komoly versenyelőnyt jelenthet a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalások során.
Az exportpiacokon való megjelenés vagy terjeszkedés előkészítéséhez elengedhetetlen a célországok pénzügyi stabilitásának és hitelkockázatainak ismerete. A folyamathoz további segítséget nyújthat az EXIM rendszeresen frissülő online országkockázati térképe, mely számos hasznos információval átfogó képet ad az egyes országok gazdasági és politikai kockázatairól, ezzel is támogatva a tudatos üzleti döntéseket és az exportőrök piacismeretét.
A halasztott fizetésű exportügyletek biztosítása most különösen előnyös feltételekkel érhető el az EXIM Magyarország új ügyfelei számára: az első két biztosítási évben akár 50 százalékos díjkedvezmény is igénybe vehető, amennyiben a vállalkozás teljesíti a szerződéskötéskor vállalt éves exportforgalmat. A harmadik évtől a díjtételek a hatályos kondíciós listában rögzítettek szerint kerülnek meghatározásra, de ezen időpontig az exportőröknek lehetőségük van jelentős megtakarítást realizálni. Emellett az első két évben az új vevőkör bevonásával elérhető új bevételi források akár fedezni is tudják a mindenkori biztosítás díját.
A MEHIB C-módozatú biztosítása azon Magyarországon bejegyzett jelenlegi vagy jövőbeni exportőröknek szól, melyek részben vagy egészben az EU- és a fejlett OECD-országokon kívüli piacokra exportálnak (vagy terveznek exportálni) halasztott fizetéssel, minimum 30 nap, maximum 23 hónap (mezőgazdasági termékek esetében 18 hónap) futamidővel.
A jelen cikkben szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlatnak. A C-módozatú biztosítás részleteiről az EXIM weboldalán tájékozódhatnak, a személyre szabott ajánlatokkal kapcsolatban pedig az ott feltüntetett elérhetőségeken keresztül kérhetnek további információt.