Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával

A világjárvány, az energiapiaci válság és a geopolitikai feszültségek mind megmutatták, hogy még a megbízhatónak tartott partnerek is fizetési nehézségekbe ütközhetnek. Ilyen esetekben nem feltétlenül egy-egy ügylet sikere kerülhet veszélybe, hanem akár egy egész vállalat pénzügyi stabilitása. A nemzetközi kereskedelem egyik alapvető sajátossága, hogy az ügyletek jelentős része halasztott fizetéssel történik. A külföldi vevő a szállítást követően, akár hónapok elteltével egyenlíti ki a számlát. Ez a gyakorlat ugyan vonzóvá teheti a magyar ajánlatokat, de egyben jelentős kitettséget is jelent az eladók számára.

Forrás: EXIM Magyarország

Az Allianz Trade legfrissebb, 2025. márciusi jelentése szerint a globális fizetésképtelenségek száma idén várhatóan 6 százalékkal fog nőni, és 2026 folyamán további 3 százalékos emelkedés prognosztizálható. A Coface régiós elemzése alapján Közép- és Kelet-Európában a vállalati csődök 3 százalékkal emelkedtek, leginkább a szállítás, a feldolgozó- és az építőipar területén. Ezek az adatok egyértelműen jelzik a magyar exportőröknek, hogy a kockázat üzleti realitás. A halasztott fizetés ugyan vonzó ajánlat a külföldi vevőknek, de biztosítás nélkül a vállalkozások komoly pénzügyi veszteségeket szenvedhetnek el.

A MEHIB Zrt. a két intézményből álló EXIM Magyarország biztosítási ága, amely a külpiacokra lépő magyar vállalkozások kockázatkezelését támogatja célzott biztosításokkal. A MEHIB többek között halasztott fizetésű exportügyletekhez nyújt biztosítást, mely konstrukció most akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető új ügyfelei részére.

Az EXIM Magyarország célja, hogy minél több magyar vállalkozás magabiztosan léphessen be az Európai Unión és a fejlett OECD-országokon túli piacokra és a hazai exportőrök a kockázatok miatt ne maradjanak le új üzleti lehetőségekről, hanem kiszámítható módon bővíthessék külpiaci jelenlétüket.

A halasztott fizetés kockázatát érdemes kezelni, méghozzá professzionális eszközökkel. Erre kínál megoldást a MEHIB halasztott fizetésű exportügyletekre kialakított C-módozatú biztosítása, mely hatékony védelmet nyújt a vevői nemfizetés és az idegen országok politikai kockázatai ellen, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy olyan külföldi kormányzati intézkedésről, amely akadályozza a vételár megérkezését.