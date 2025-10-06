Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ, ahol a munka, a közösségépítés és a pihenés harmonikusan találkozik

Az M5-ös autópálya lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában lévő Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ 81 szobával várja a vendégeket. A standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így családoknak is kedvező választás.

Minden adott a sikeres rendezvényekhez

A Varga Tanya egész évben, ősszel és télen is ideális minden típusú üzleti célú rendezvényekhez, legyen szó kisebb meetingekről, csapatépítőkről vagy nagyszabású konferenciákról. A jól felszerelt konferenciatermek, a technikai háttér, a nagy sebességű internet és a rugalmas szervezés lehetővé teszik, hogy minden esemény sikeres legyen, plusz igazi élményt nyújtson. A magyar vidék nyugalma, a magyaros ízvilágú gasztronómiai finomságok és a wellness részleg együtt lehetőséget ad arra, hogy az üzlettel töltött órák után bárki kedvére relaxáljon, a wellness részben testileg, lelkileg felfrissüljön.

Kép: Varga Tanya

Üzleti rendezvények festői környezetben

Magyar Balázs Márk szállodaigazgató elmondta: a Varga Tanya festői környezetben, hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig. Csapatépítőkhöz is tökéletes választás, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják. Mindegyik teremhez tartozik vetítővászon, projektor, illetve

mobil hangosítóeszközök. A termek mérete különböző: a 35-120 négyzetméteresig. A szálloda teljes területén biztosított a nagy sebességű internet.

Kép: Varga Tanya

Magyaros konyha, svédasztalos fogások

A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló gasztronómia, a magyaros ízvilágú konyha. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel.