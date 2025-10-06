Hírlevél

PR cikk

Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ, ahol a munka, a közösségépítés és a pihenés harmonikusan találkozik

Tudunk egy helyet, ahol egyszerre valósítható meg úgy egy üzleti találkozó, egy céges rendezvény, hogy közben a résztvevők testileg-lelkileg is feltöltődjenek. Az ország közepén található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ, mely különleges atmoszférájával, a természet közelségével és a professzionális szolgáltatásokkal együttesen biztosítja a hatékony munkavégzést és a kellemes kikapcsolódást.
PR cikkrendezvényélmény

Az M5-ös autópálya lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában lévő Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ 81 szobával várja a vendégeket. A standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így családoknak is kedvező választás.

Minden adott a sikeres rendezvényekhez

A Varga Tanya egész évben, ősszel és télen is ideális minden típusú üzleti célú rendezvényekhez, legyen szó kisebb meetingekről, csapatépítőkről vagy nagyszabású konferenciákról. A jól felszerelt konferenciatermek, a technikai háttér, a nagy sebességű internet és a rugalmas szervezés lehetővé teszik, hogy minden esemény sikeres legyen, plusz igazi élményt nyújtson. A magyar vidék nyugalma, a magyaros ízvilágú gasztronómiai finomságok és a wellness részleg együtt lehetőséget ad arra, hogy az üzlettel töltött órák után bárki kedvére relaxáljon, a wellness részben testileg, lelkileg felfrissüljön.

Kép: Varga Tanya

Üzleti rendezvények festői környezetben

Magyar Balázs Márk szállodaigazgató elmondta: a Varga Tanya festői környezetben, hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig. Csapatépítőkhöz is tökéletes választás, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják. Mindegyik teremhez tartozik vetítővászon, projektor, illetve

mobil hangosítóeszközök. A termek mérete különböző: a 35-120 négyzetméteresig. A szálloda teljes területén biztosított a nagy sebességű internet.

Kép: Varga Tanya

Magyaros konyha, svédasztalos fogások

A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló gasztronómia, a magyaros ízvilágú konyha. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel.

Téli wellness a hidegebb hónapokra

A vendégek számára további élményt, felüdülést nyújt nyáron a nagy medence, a meleg vizes medencék, a jakuzzik és gyermekmedence, míg a hidegebb hónapokban a téli wellness részlegen töltődhetnek fel. Míg kint a mínuszok repkednek, addig bent a többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a kellemes relaxálást.

Kép: Varga Tanya

Még egy érv: kisállatbarát szálláshely

A gyönyörű környezetben lévő hotel nemcsak üzleti célú eseményeknek lehet tökéletes helyszíne, hanem családi és baráti rendezvényeknek, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig. A puszta hangulata, a nyugodt, csendes, idilli környezet, ősszel és télen is remek választás. Az egész szálláshely kisállatbarát, így bárki a házi kedvencével is ellátogathat a barátságos, természetközeli szálláshelyre.

Kép: Varga Tanya

Az élményeket lehet fokozni

A Varga Tanya csendes, nyugodt környezetet biztosít mindazoknak, akik szeretnének elvonulni. Ugyanakkor partnereiknek köszönhetően plusz élmények is elérhetők a közelben, a borkóstolásoktól a helyi termelők bemutatóin át a gyalogtúrákig. Így akár több napot is kellemesen eltölthetnek a vendégek.

A Varga Tanya üzleti kínálata megismerhető a www.vargatanya.hu oldalon, ahol már elérhetőek az őszi-téli csomagajánlatok is: https://www.vargatanya.hu/hu/business-select-konferenciacsomag-2025/

