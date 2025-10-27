Villanyszerelés árak 2026-ban – így változnak az elektromos munkák költségei

A lakásfelújítás vagy új építés során az elektromos hálózat korszerűsítése az egyik legfontosabb és legnagyobb költségű tétel. Mégis érdemes szakemberre bízni, hiszen egy rosszul kivitelezett rendszer nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet.

Fotó: Freepik

Mi határozza meg a villanyszerelés árakat 2026-ban?

A villanyszerelés árképzését 2026-ban több tényező is befolyásolja. Az egyik legfontosabb az alapanyagok ára: a réz, a kábelek és a szerelvények költsége az elmúlt két évben is folyamatosan nőtt. A másik jelentős tényező a munkaerőpiaci helyzet. Az országban egyre nehezebb tapasztalt, megbízható villanyszerelőt találni, ami természetesen a munkadíjakban is megjelenik.

Emellett az új szabályozások és technológiai elvárások – például az okosotthon-rendszerek előkészítése, az energiatakarékos megoldások vagy a túlfeszültség-védelem – szintén növelik a kivitelezés bonyolultságát, és ezzel együtt a költségeket is.

A szakértők szerint 2026-ban átlagosan 10–15 százalékos emelkedésre lehet számítani a korábbi évhez képest, ami szinte minden típusú villanyszerelési munkát érint.

Lakás villanyszerelés árak – mitől függ, mennyit fizetünk?

A lakás villanyszerelés árak rendkívül változatosak lehetnek, attól függően, hogy új építésű ingatlanról vagy felújításról van szó. Egy teljesen új lakás esetében az elektromos hálózatot a nulláról kell kiépíteni, míg egy régi lakásban sokszor a meglévő vezetékeket, elosztótáblákat és dugaljakat kell cserélni.

Egy modern lakásban ma már nem ritka, hogy a tulajdonos több tucat konnektort, külön áramköröket, LED világítást vagy éppen okosvezérlési rendszert szeretne kiépíttetni. Ezek mind növelik a végösszeget. Egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás teljes villanyszerelése akár több százezer forintos beruházást is jelenthet 2026-ban, különösen, ha minőségi anyagokat és precíz kivitelezést választunk.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy a villanyszerelési költségvetésnél ne a legolcsóbb ajánlat legyen a döntő szempont. Sokkal fontosabb a megbízhatóság, a garancia és a tapasztalat, hiszen az elektromos hálózat az otthon biztonságának alapja.