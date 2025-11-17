Csütörtökön adták át a BeneFit PRIZE 2025 - for Happy Employees díjakat a Budavári Lovardában

„A vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni”- mondta a díj alapítója dr. Mihalik Zsuzsa.
„A vállalati egészségkultúra ugyanis nem csak az egyén szintjén jelenik meg, eredményez produktívabb, kreatívabb, motiváltabb, kevesebbet betegeskedő munkavállalót, hanem értékteremtő spirálként megjelenik a vevői oldalon, mint pozitívabb brand-image, mint jobb minőségű szolgáltatás, pénzügyi szinten pedig mint nagyobb bevétel és kisebb költség, azaz magasabb jövedelmezőség.
Makroszinten pedig egészségesebb és boldogabb társadalmat teremt.”
A felhívásra 137 cég jelentkezett, melyből 88 pályázat lett shortlistes, összesen 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek.
Független bírálóbizottság döntött a szakmai díjak sorsáról
A beérkező pályázatokat elismert üzletemberekből álló független bírálóbizottság értékelte.
A zsűri tagjai:
Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában
Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában
Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában
Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában
Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában
Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában
Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítmény alapú jutalmazási rendszerek kategóriában
Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában
Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában
Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában
Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában
Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában
Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában
Gál Katalin / OPUS / Fenntarthatóság kategóriában
Adonicsné Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában
Györe Márió / REGIO / Családbarát munkahely kategóriában
Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában
Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában
Vállalatok, kik a legtöbbet tesznek a dolgozóikért
A szakmai díjasok egy cégnévre szóló üvegplasztikát kaptak, az egy-egy területen kiemelkedőt létrehozó vállalatok a zsűritagok különdíjait kapták.
A szakmai díjakat kisvállalati kategóriában TRUMPF Hungary Kft. kapta,
középvállalati kategóriában HRP Europe Kft. nyerte el a díjat,
nagyvállalatként a Henkel Magyarország Kft. vihette haza, míg a
gigavállalatok között a MOL Nyrt. lett a legkiemelkedőbb a kategóriájában.
az egyéb gazdálkodó szervezet kategóriában pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem büszkélkedhet a díjjal.
Különdíjak a legkreatívabb ötleteknek
Különdíjakkal azokat értékelte a szakmai zsűri, akik egy-egy szegmensben alkottak kiemelkedőt, így
TELJESÍTMÉNY ALAPÚ JUTALMAZÁSI RENDSZEREK kategória
A díjat átadja: MVM – Kovács Andrea
Díjazott: MOL Nyrt.
SPORTOLTATÁS kategória
A djíat átadja: AYCM – Schneider Balázs
Díjazott: Cofidis cégcsoport magyarországi vállalatai
JOGBIZTONSÁG kategória
A djíat átadja: LegitiMo – Szabó György
Díjazott: Kia Hungary
DIGITÁLIS WELLBEING kategória
A djíat átadja: DokiApp – Somogyi Tibor
Díjazott: BMW Manufacturing Hungary Kft.
PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ kategória
A djíat átadja: Spirit Hotel – Árvai Zoltán
Díjazott: HRP Europe Kft.
FENNTARTHATÓSÁG kategória
A djíat átadja: Opus Zrt – Gál Katalin
Díjazott: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG kategória
A djíat átadja: Grantis – Sipos Csaba
Díjazott: BP BSC Kft.
BIZTOSÍTÁSOK kategória
A djíat átadja: Union – Pécsi Judit – mini beszéd (max 2-3 perc)
Díjazott: Tigra Zrt.
MUNKAKÖRNYEZET kategória
A djíat átadja: Europa design – Feuertag Ottó– mini beszéd (max 2-3 perc)
Díjazott: BP BSC Kft.
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK kategória
A djíat átadja: Képező – Csiszár Beatrix és Bada Éva
Díjazott: Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK kategória
A djíat átadja: Plazmapont – Jászapáthy Csaba
Díjazott: Tigra Zrt.
EDUKÁCIÓ kategória
A djíat átadja: SkillOn – Heffler Andrea
Díjazott: Yettel Magyarország Zrt.
CSALÁDBARÁT MUNKAHELY kategória
A djíat átadja: REGIO Játék – Györe Márió
Díjazott: MKK ZRT.
EGÉSZSÉGTUDATOS ÉTKEZTETÉS kategória
A djíat átadja: Hester's life – Kráml Dávid
Díjazott: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
ESÉLYEGYENLŐSÉG kategória zsűrije
A djíat átadja: Semmelweis – Püski Kata
Díjazott: Wise Payments Limited Magyarországi Fióktelepe
KÖZÖSSÉGTEREMTÉS A MUNKAHELYEN kategória
A djíat átadja: Kék Zóna Közösség – Gazsi Zoli
Díjazott: GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.
Z GENERÁCIÓ kategória
A djíat átadja: EU Jobs – Pataki Balázs
Díjazott: BP BSC Kft.
ALAPÍTÓI KÜLÖNDÍJ
A djíat átadja: BeneFit PRIZE – dr. Mihalik Zsuzsa
Díjazott: TIGRA
A díjátadót Litkai Gergely konferálta, s az eseményen Risztov Éva inspiratív előadását hallhatta a közönség, hol nevetve, hol könnyekig hatódva.
A rendezvény nevezési díját az Alapító teljes egészében az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványnak ajánlotta föl.