Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

pr cikk

Csütörtökön adták át a BeneFit PRIZE 2025 - for Happy Employees díjakat a Budavári Lovardában

A Humánpolitika.com közhasznú Egyesület és az All You Can Move SportPass által 2019-ben alapított BeneFit PRIZE Projekt célja azon azon kis,- közép-, nagy-, és gigavállalatok, illetve egyéb gazdálkodó szervezetek díjazása és bemutatása, kik a társadalmi felelősségvállaláson immár a dolgozókba fektetett jólléti programot értik, ezzel megelőzve a munkaerő elvándorlását, erősítve a pályázó cégek munkaerőpiaci pozícióját a leendő munkatársak bevonzására, s egyben a lojalitás erősítését a már ott dolgozók számára is.
pr cikkdíjátadógála

 

„A vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni”- mondta a díj alapítója dr. Mihalik Zsuzsa. 

Forrás: Klub Rekreáció Kft., Fotó: ZSOLNAI DORI

„A vállalati egészségkultúra ugyanis nem csak az egyén szintjén jelenik meg, eredményez produktívabb, kreatívabb, motiváltabb, kevesebbet betegeskedő munkavállalót, hanem értékteremtő spirálként megjelenik a vevői oldalon, mint pozitívabb brand-image, mint jobb minőségű szolgáltatás, pénzügyi szinten pedig mint nagyobb bevétel és kisebb költség, azaz magasabb jövedelmezőség.  

Forrás: Klub Rekreáció Kft. , Fotó: ZSOLNAI DORI

Makroszinten pedig egészségesebb és boldogabb társadalmat teremt.” 

A felhívásra 137 cég jelentkezett, melyből 88 pályázat lett shortlistes, összesen 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek. 

Független bírálóbizottság döntött a szakmai díjak sorsáról 

A beérkező pályázatokat elismert üzletemberekből álló független bírálóbizottság értékelte.  

A zsűri tagjai:  

Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában 

Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában 

Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában 

Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában 

Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában 

Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában 

Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítmény alapú jutalmazási rendszerek kategóriában 

Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában 

Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában 

Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában 

Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában 

Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában 

Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában 

Gál Katalin / OPUS / Fenntarthatóság kategóriában 

Adonicsné Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában 

Györe Márió / REGIO / Családbarát munkahely kategóriában 

Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában 

Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában  

Vállalatok, kik a legtöbbet tesznek a dolgozóikért 

A szakmai díjasok egy cégnévre szóló üvegplasztikát kaptak, az egy-egy területen kiemelkedőt létrehozó vállalatok a zsűritagok különdíjait kapták. 

A szakmai díjakat kisvállalati kategóriában TRUMPF Hungary Kft. kapta,  

középvállalati kategóriában HRP Europe Kft. nyerte el a díjat, 

nagyvállalatként a Henkel Magyarország Kft. vihette haza, míg a  

gigavállalatok között a MOL Nyrt. lett a legkiemelkedőbb a kategóriájában.  

az egyéb gazdálkodó szervezet kategóriában pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem büszkélkedhet a díjjal. 

Különdíjak a legkreatívabb ötleteknek 

Forrás: Klub Rekreáció Kft. , Fotó: ZSOLNAI DORI

Különdíjakkal azokat értékelte a szakmai zsűri, akik egy-egy szegmensben alkottak kiemelkedőt, így 

TELJESÍTMÉNY ALAPÚ JUTALMAZÁSI RENDSZEREK kategória 

A díjat átadja: MVM – Kovács Andrea 

Díjazott: MOL Nyrt. 

SPORTOLTATÁS kategória 

A djíat átadja: AYCM – Schneider Balázs 

Díjazott: Cofidis cégcsoport magyarországi vállalatai  

JOGBIZTONSÁG kategória  

A djíat átadja: LegitiMo – Szabó György 

Díjazott: Kia Hungary 

DIGITÁLIS WELLBEING kategória  

A djíat átadja: DokiApp – Somogyi Tibor  

Díjazott: BMW Manufacturing Hungary Kft. 

PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ kategória  

A djíat átadja: Spirit Hotel – Árvai Zoltán  

Díjazott: HRP Europe Kft. 

FENNTARTHATÓSÁG kategória 

A djíat átadja: Opus Zrt – Gál Katalin 

Díjazott: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG kategória 

A djíat átadja: Grantis – Sipos Csaba 

Díjazott: BP BSC Kft. 

BIZTOSÍTÁSOK kategória 

A djíat átadja: Union – Pécsi Judit – mini beszéd (max 2-3 perc) 

Díjazott: Tigra Zrt. 

MUNKAKÖRNYEZET kategória 

A djíat átadja: Europa design – Feuertag Ottó– mini beszéd (max 2-3 perc) 

Díjazott: BP BSC Kft.  

KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK kategória 

A djíat átadja: Képező – Csiszár Beatrix és Bada Éva 

Díjazott: Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.  

PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK kategória  

A djíat átadja: Plazmapont – Jászapáthy Csaba 

Díjazott: Tigra Zrt.  

EDUKÁCIÓ kategória 

A djíat átadja: SkillOn – Heffler Andrea 

Díjazott: Yettel Magyarország Zrt.  

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY kategória 

A djíat átadja: REGIO Játék – Györe Márió 

Díjazott: MKK ZRT. 

EGÉSZSÉGTUDATOS ÉTKEZTETÉS kategória 

A djíat átadja: Hester's life – Kráml Dávid 

Díjazott: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  

ESÉLYEGYENLŐSÉG kategória zsűrije  

A djíat átadja: Semmelweis – Püski Kata 

Díjazott: Wise Payments Limited Magyarországi Fióktelepe 

KÖZÖSSÉGTEREMTÉS A MUNKAHELYEN kategória 

A djíat átadja: Kék Zóna Közösség – Gazsi Zoli 

Díjazott: GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.  

Z GENERÁCIÓ kategória 

A djíat átadja: EU Jobs – Pataki Balázs 

Díjazott: BP BSC Kft. 

ALAPÍTÓI KÜLÖNDÍJ 

A djíat átadja: BeneFit PRIZE – dr. Mihalik Zsuzsa 

Díjazott: TIGRA 

A díjátadót Litkai Gergely konferálta, s az eseményen Risztov Éva inspiratív előadását hallhatta a közönség, hol nevetve, hol könnyekig hatódva.  

Forrás: Klub Rekreáció Kft. , Fotó: ZSOLNAI DORI

A rendezvény nevezési díját az Alapító teljes egészében az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványnak ajánlotta föl. 

 

