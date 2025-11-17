Csütörtökön adták át a BeneFit PRIZE 2025 - for Happy Employees díjakat a Budavári Lovardában

„A vállalati egészségkultúrát felsővezetői elkötelezettséggel, vállalati szintű stratégiai prioritássá kell tenni”- mondta a díj alapítója dr. Mihalik Zsuzsa.

„A vállalati egészségkultúra ugyanis nem csak az egyén szintjén jelenik meg, eredményez produktívabb, kreatívabb, motiváltabb, kevesebbet betegeskedő munkavállalót, hanem értékteremtő spirálként megjelenik a vevői oldalon, mint pozitívabb brand-image, mint jobb minőségű szolgáltatás, pénzügyi szinten pedig mint nagyobb bevétel és kisebb költség, azaz magasabb jövedelmezőség.

Makroszinten pedig egészségesebb és boldogabb társadalmat teremt.”

A felhívásra 137 cég jelentkezett, melyből 88 pályázat lett shortlistes, összesen 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek.

Független bírálóbizottság döntött a szakmai díjak sorsáról

A beérkező pályázatokat elismert üzletemberekből álló független bírálóbizottság értékelte.

A zsűri tagjai:

Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában

Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában

Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában

Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában

Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában

Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában

Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítmény alapú jutalmazási rendszerek kategóriában

Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában

Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában

Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában

Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában

Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában

Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában

Gál Katalin / OPUS / Fenntarthatóság kategóriában

Adonicsné Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában

Györe Márió / REGIO / Családbarát munkahely kategóriában

Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában

Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában

Vállalatok, kik a legtöbbet tesznek a dolgozóikért