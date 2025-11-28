Eldördült a startpisztoly – már igényelhetők az MBH Bank részvényei

Elindult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítése, ami 2025. november 25-től 2025. december 12-éig tart! Az MBH Bank a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3.848 forintos áron bocsátja értékesítésre. A közel három hetes időszak alatt időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A Budapesti Értéktőzsdén megvalósuló, nagyszabású tranzakcióban való részvétellel a befektetők osztozhatnak a hitelintézet eredményeiben. A folyamat egyszerű, a részvényeket a kijelölt forgalmazóknál, személyesen vagy akár online is lehet igényelni – alább mutatjuk a részleteket!

Az MBH Bank egy olyan nyilvános részvényértékesítést hajt végre, amelyhez fogható – méretét tekintve – nem volt az elmúlt években a hazai tőzsdén. A befektetői háttér szélesítését és a kereskedési aktivitás növelését célzó tranzakció keretében a hitelintézet közel 3 héten át értékesítésre kínálja a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő saját részvényeit – ebben a folyamatban pedig a lakossági befektetők is részt vehetnek.

Egyszerű folyamat és árkedvezmény mellett igényelhetnek részvényeket a lakossági befektetők

A lakossági részvényigénylés 2025. november 25-én indult, és 2025. december 12-én délben zárul. A bank összesen 22.577.074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3.848 forintos áron. A közel három hetes időszak alatt időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthat MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb 2025. december 16-án történik meg. A számlákon jóváírt értékpapírokkal a tervek szerint 2025. december 18-án kezdődhet meg a kereskedés a BÉT-en.