Új energiakereskedelmi központ született: elindult az MVM ONEnergy

Az energiapiac elmúlt éveit a volatilitás, a mind összetettebb és egyre globalizáltabb működés, illetve az európai régió piaci kapcsolódásainak erősödése határozta meg. A villamosenergia- és földgáz-kereskedelem mindinkább összefonódik, a kereskedelmi döntések pedig csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha egy egységes stratégia támogatja őket. Az MVM Csoport ezért döntött úgy, hogy összevonja két meghatározó energia-nagykereskedelmi vállalatát. Az MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelmi tevékenysége november elsejével beolvadt az addigi villamosenergia-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be. Így MVM ONEnergy Zrt. néven működik tovább az MVM csoporton belül Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedője. A jelenlegi MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream (azaz kutatás és kitermelési) tevékenységei az eredeti céges keretekben maradnak. Az MVM ONEnergy egyszerre szolgálja ki – az MVM Csoport más tagvállalatának közreműködésével – a hazai egyetemes szolgáltatás keretében ellátott fogyasztókat, valamint közvetetten és közvetlenül számos nagyvállalati ügyfelet is, amelyek között a legnagyobb hazai ipari szereplők, közművek és közintézmények találhatók.
A vállalat a hazai földgáz-nagykereskedelmi piacon 60 százalék körüli részesedéssel rendelkezik, és a vállalat által kereskedett villamos energia pedig az országos felhasználás közel 40 százalékát teszi ki. A villamos energia területén húsz országban van jelen – budapesti központtal – a vállalat, alapvetően szervezett piacokon keresztüli kereskedelemmel (úgynevezett screen tradinggel). A földgáz-kereskedelemben pedig Magyarországon kívül Csehországot, Szlovákiát, Ausztriát, Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát fedi le leányvállalatokkal is. Fontos cél, hogy utóbbi leányvállalatok a jövőben földgáz mellett árammal is kereskedjenek, ami Ausztriában és Szlovákiában már megvalósult, hiszen a vállalat budapesti központtal kereskedi e piacok tőzsdéit is. Az MVM ONEnergy szűk célpiaca a Lengyelországtól Törökországig terjedő régió, lényegében a Balkánnal együtt a tágan értelmezett Közép-Európa.
Az összeolvadás lehetőséget nyit arra, hogy az energiapiac egyre összetettebb kihívásaira válaszul egy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes szervezet jöjjön létre, amely hatékonyabban képes reagálni a piaci változásokra, illetve jobban ki tudja aknázni az új üzleti lehetőségeket. Az új szervezet lehetővé teszi a villamosenergia- és földgázpiaci nagykereskedelmi és trading szinergiák kiaknázását, lehetőséget biztosítva a piaci korrelációk kihasználására, jobb portfoliómanagementre, valamint komplex termékek kiajánlására a nyugat-európai energiakereskedelmi vállalatok jó gyakorlataihoz hasonlóan.
A verseny gyorsabb, intenzívebb és technológiailag is erőteljesebb követelményeket támaszt minden résztvevő elé. Az MVM ONEnergy-ben az üzleti stratégiai döntések, a meglévő üzletágak fejlesztése és újak kialakítása egységes technológiai és informatikai, kockázatkezelési, valamint adatelemzési fejlesztésekkel járnak együtt. Az összeolvadás pedig egy proaktívabb és reaktívabb, megbízhatóbb, kompetitívebb működést tesz lehetővé az MVM Csoport nagykereskedelmi és trading tevékenységeiben.
Az integrációval a csoport célja egy olyan modern nagykereskedelmi szervezet létrehozása volt, amely a nyugat-európai mintákhoz hasonlóan képes egy központból irányítani a két kereskedelmi tevékenységet. Nyugat-európai példák szerint az egy cégben lévő, közös áram- és gáz trading floor sokkal hatékonyabb működést szavatol. A vállalat mögött álló kereskedési volument jól érzékelteti, hogy a földgáz területén 2024-ben 153 TWh, a villamosenergia-kereskedelemben pedig 244 TWh mennyiség haladt át a két portfólión, ami európai léptékben is jelentősnek számít.
A földgázportfóliónál a vállalat alapvető kereskedelmi stratégiája szerint is cél a diverzifikálás, ami a magyar és régiós ellátásbiztonság fejlesztése szempontjából is fontos. A hosszú távú beszerzés mellett megjelentek az új LNG-források, köztük a Krk-szigeti terminálból érkező mennyiségek, amelyek a földrajzi közelség miatt a jövőben is kiemelt szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Az MVM ONEnergy emellett aktívan épít a keleti forrásokra, és jó kapcsolatot ápol olyan régiós szereplőkkel, mint az azeri SOCAR vagy a török BOTAS.
A vállalat villamosenergia-portfóliója kereskedelmi oldalon a teljes MVM-es áramtermelés piacra vitelét jelenti – beleértve az erőművek által nyújtott rendszerszintű szolgáltatások menedzselését is. A legnagyobb szerződéses partner a Paksi Atomerőmű, amelyet az áram mennyisége alapján a Mátrai Erőmű követ, majd a megújulók és a hagyományos tüzelésű, kisebb erőművek következnek, de vannak az MVM-től független piaci szerződései a vállalatnak.
Az MVM ONEnergy megalakulása új üzletágakat is erősít. Az origination terület, amely a vállalatoknak kínál, testre szabott energiaszerződéseket és zöldtermékeketet. Hasonló igaz a cross-commodity tradingre, amely több termék (mint a földgáz és áram) közötti összefüggésekre építve tud kockázatot csökkenteni és kereskedelmi előnyt teremteni. A vállalat működése egyre inkább adatvezérelté válik: modern kereskedési rendszerek, valós idejű kockázatkezelés és mesterséges intelligenciára épülő előrejelzések segítik a döntéseket. A fenntarthatóság a teljes vállalati működés része. Az MVM ONEnergy biogáz- és biometán-projektekben is aktív, miközben a zöld árampiaci termékek és hosszú távú PPA-szerződések iránt is növekvő kereslet mutatkozik.
A több mint 300 fős szakmai csapattal induló MVM ONEnergy az MVM Csoport meghatározó pillére lett, amely a következő években várhatóan tovább erősíti regionális pozícióját. A társaság egyik stratégiai célja, hogy működését teljes mértékben adatvezéreltté tegye, hogy így minden kereskedelmi döntés megalapozott elemzésekre épüljön. A vállalat ennek érdekében olyan fejlett kereskedési és kockázatkezelési rendszereket, folyamatokat vezet be, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások, az adatalapú előrejelzések és a mesterséges intelligencia. A cél, hogy az MVM ONEnergy az MVM Csoporton belül egyedülálló analitikai és döntéstámogató képességekkel rendelkezzen, amely nemcsak a kereskedelmi tevékenységet teszi hatékonyabbá, hanem csoportszinten is hozzájárul a versenyképesség és az innováció erősítéséhez.
Az elmúlt időszakban két jelentős szerződést kötött az MVM ONEnergy. Az egyik egy tíz évre szóló a francia Engie céggel, már nem kifejezetten a Krk-szigetihez, hanem opcionálisan nyugat-európai LNG-terminálokhoz kötődően. Az adott szállítmányt ennek alapján több kikötőbe is kérheti a vállalat. Emellett a Shellel is kötött egy tízéves szerződést a cég. Az MVM ONEnergy a közeljövőben is tervez olyan alternatív szerződéseket kötni, amelyek LNG-oldalon nyitnak meg további diverzifikációs lehetőségeket.