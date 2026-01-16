Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Fontos

Megszűnik Ukrajna – a volt ukrán miniszterelnök hihetetlen kijelentést tett

PR cikk

Elindult! Ingyenes energiatároló- és invertercsere-program a napelemes rendszerekhez

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új energiatárolós pályázattal magánszemélyek akár egy forint önerő nélkül is fejleszthetik otthonukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikkenergiatároló rendszertámogatáspályázatnapelem
A Peka Solar Kft. a támogatás összegéből, önerő nélkül vállalja az energiatároló telepítését

Komoly segítséget kapnak a magyar háztartások. Kiírták az új Otthoni Energiatároló Programotamely akár két és fél millió forintos állami támogatást biztosít energiatárolók telepítésére és a kapcsolódó költségekre.

Energiatároló 0 forintért? Igen!

Jó hír, hogy az eredetileg 20 százalékos önerővel kalkulált konstrukcióban sokaknak végül nem kell egyetlen forintot sem fizetniük a beruházásért. A Peka Solar Kft. a támogatás összegéből, önerő nélkül vállalja az energiatároló telepítését és – szükség esetén – a hibrid inverter cseréjét a piacvezető Deye gyártó egységes termékcsaládjával. Prémium igény esetén, önerő megfizetésével Huawei eszközökkel is elérhető a fejlesztés.

Kiemelt előny, hogy a szaldós elszámolásban működő rendszerek nem veszítik el meglévő szerződésüket, ugyanakkor a határidő lejártát követően már kész energiatárolós megoldással üzemelhetnek tovább.

A korábbi támogatásból megvalósult napelemes rendszerek sem kizártak a pályázatból, amennyiben még nem történt energiatároló-telepítés.

A program várakozáson felüli, százmilliárd forintos keretösszeggel indul, amelyből akár negyvenezer projekt is megvalósulhat.

Kik pályázhatnak?

  • nagykorú magánszemély;
  • magyar adószámmal rendelkezik;
  • állandó lakóhelye a beruházás helyszíne;
  • a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Akinek még nincs napelemes rendszere, szintén részt vehet a pályázatban, amennyiben vállalja, hogy a támogatással egy időben, önerőből finanszírozza a napelem-telepítés költségét. 

Miért alacsony a kockázat ebben a pályázatban?

Az elbíráló szerv közvetlenül az ügyfélnek utalja a támogatás összegét, amelyet a megrendelő teljesít a kivitelező felé.

A Peka Solar Kft. a kétezer-huszonötös évben közel nettó tízmilliárd forintos árbevételt ért el, amellyel az iparág legnagyobb szereplői közé tartozik. Ez garanciát jelent a magas műszaki színvonalra, valamint a gyors, halogatás nélküli kivitelezésre. A cég kiemelt garanciát vállal arra is, hogy ügyfelei számára a projekt teljes időtartama alatt folyamatos elérhetőséget biztosít.

Nagyon fontos, hogy a pályázati igények beadásának a sorrendje számít. A Peka Solar Kft. honlapján várja a jelentkezőket, akiknek teljes körű szolgáltatást nyújt, a piacon egyedülálló volumenű pályázatíró kapacitással, ami a sikeres elbírálás szempontjából elengedhetetlen.

Amennyiben érdekli a pályázat jelentkezzen az alábbi linken most, hogy részese lehessen az ingyenes energiatárolási programnak.

https://www.pekasolar.hu/ajanlatkeres/

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!