Elindult! Ingyenes energiatároló- és invertercsere-program a napelemes rendszerekhez

A Peka Solar Kft. a támogatás összegéből, önerő nélkül vállalja az energiatároló telepítését

Komoly segítséget kapnak a magyar háztartások. Kiírták az új Otthoni Energiatároló Programot, amely akár két és fél millió forintos állami támogatást biztosít energiatárolók telepítésére és a kapcsolódó költségekre.

Energiatároló 0 forintért? Igen!

Jó hír, hogy az eredetileg 20 százalékos önerővel kalkulált konstrukcióban sokaknak végül nem kell egyetlen forintot sem fizetniük a beruházásért. A Peka Solar Kft. a támogatás összegéből, önerő nélkül vállalja az energiatároló telepítését és – szükség esetén – a hibrid inverter cseréjét a piacvezető Deye gyártó egységes termékcsaládjával. Prémium igény esetén, önerő megfizetésével Huawei eszközökkel is elérhető a fejlesztés.

Kiemelt előny, hogy a szaldós elszámolásban működő rendszerek nem veszítik el meglévő szerződésüket, ugyanakkor a határidő lejártát követően már kész energiatárolós megoldással üzemelhetnek tovább.

A korábbi támogatásból megvalósult napelemes rendszerek sem kizártak a pályázatból, amennyiben még nem történt energiatároló-telepítés.

A program várakozáson felüli, százmilliárd forintos keretösszeggel indul, amelyből akár negyvenezer projekt is megvalósulhat.

Kik pályázhatnak?

nagykorú magánszemély;

magyar adószámmal rendelkezik;

állandó lakóhelye a beruházás helyszíne;

a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Akinek még nincs napelemes rendszere, szintén részt vehet a pályázatban, amennyiben vállalja, hogy a támogatással egy időben, önerőből finanszírozza a napelem-telepítés költségét.

Miért alacsony a kockázat ebben a pályázatban?

Az elbíráló szerv közvetlenül az ügyfélnek utalja a támogatás összegét, amelyet a megrendelő teljesít a kivitelező felé.

A Peka Solar Kft. a kétezer-huszonötös évben közel nettó tízmilliárd forintos árbevételt ért el, amellyel az iparág legnagyobb szereplői közé tartozik. Ez garanciát jelent a magas műszaki színvonalra, valamint a gyors, halogatás nélküli kivitelezésre. A cég kiemelt garanciát vállal arra is, hogy ügyfelei számára a projekt teljes időtartama alatt folyamatos elérhetőséget biztosít.