PR cikk

Tradíció és innováció: felvételi rekordok a Nyíregyházi Egyetemen

A 2025/2026-os tanév a Nyíregyházi Egyetem számára történelmi sikerrel indult: az intézmény minden eddiginél több hallgatót fogad, és immár az ország egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki tudásközpontjaként tartják számon. Az öt évvel ezelőtti felvettek számához képest idén közel 2400 új hallgató kezdte meg idén a tanulmányait – ez kétszáz százalékos növekedés, amely jól mutatja a térség és az intézmény erősödő vonzerejét.
A Nyíregyházi Egyetem a modern felsőoktatás egyik zászlóshajója
A Nyíregyházi Egyetem ma már a modern felsőoktatás egyik zászlóshajója Északkelet-Magyarországon. A hallgatók 78 százaléka államilag finanszírozott formában tanulhat, ami kiemelkedő esélyteremtést jelent. Az intézmény képzési kínálata a jövő gazdasági és társadalmi kihívásaira válaszol: a hallgatók háromnegyede a nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú területeken – pedagógusképzésben, műszaki-informatikai, agrár- és gazdaságtudományi szakokon – tanul. Fontos eredmény, hogy mindhárom képzési helyünkön, így Nyíregyháza mellett Mátészalkán és Kisvárdán is növekedett a felvettek száma.

Diplomaosztó a Nyíregyházi Egyetemen
Az intézmény a hagyományaira is épít, így a több mint 57 éves pilótaképzés, illetve a pedagógusképzés több évtizedes hagyománya ma is meghatározó, ugyanakkor a fiatalok körében egyre népszerűbbek a mérnöki, IT- és környezettudatos, sporttudományi szakok, amelyek biztos jövőt és elhelyezkedést kínálnak. A tudatos pályaválasztás egyre fontosabb szempont: a Nyíregyházi Egyetem az elméleti tudás mellett gyakorlatorientált képzéseivel és szoros vállalati együttműködéseivel segíti a fiatalokat abban, hogy már a diploma megszerzésekor piacképes tudással rendelkezzenek.

Az intézmény nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is egyre elismertebb: a külföldi hallgatók száma néhány év alatt megtízszereződött, a nemzetközi mobilitás pedig soha nem látott lehetőségeket kínál. A Pannónia Program révén évente több száz hallgató és oktató szerez tapasztalatot külföldön.

A Nyíregyházi Egyetem ma a minőségi oktatás, a gyakorlati tudás és a közösségi élmény egyensúlyát kínálja – mindazt, amiért érdemes az egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemen tanulni.

Az intézmény honlapja, ahol további információkat és tájékoztatást találnak a 2026-ban meghirdetett képzésekről és a jelentkezés tudnivalóiról: www.nye.hu

 

