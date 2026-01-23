Tradíció és innováció: felvételi rekordok a Nyíregyházi Egyetemen

A Nyíregyházi Egyetem a modern felsőoktatás egyik zászlóshajója

Fotó: Béres Tamás

A Nyíregyházi Egyetem ma már a modern felsőoktatás egyik zászlóshajója Északkelet-Magyarországon. A hallgatók 78 százaléka államilag finanszírozott formában tanulhat, ami kiemelkedő esélyteremtést jelent. Az intézmény képzési kínálata a jövő gazdasági és társadalmi kihívásaira válaszol: a hallgatók háromnegyede a nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú területeken – pedagógusképzésben, műszaki-informatikai, agrár- és gazdaságtudományi szakokon – tanul. Fontos eredmény, hogy mindhárom képzési helyünkön, így Nyíregyháza mellett Mátészalkán és Kisvárdán is növekedett a felvettek száma.

Diplomaosztó a Nyíregyházi Egyetemen

Fotó: Béres Tamás

Az intézmény a hagyományaira is épít, így a több mint 57 éves pilótaképzés, illetve a pedagógusképzés több évtizedes hagyománya ma is meghatározó, ugyanakkor a fiatalok körében egyre népszerűbbek a mérnöki, IT- és környezettudatos, sporttudományi szakok, amelyek biztos jövőt és elhelyezkedést kínálnak. A tudatos pályaválasztás egyre fontosabb szempont: a Nyíregyházi Egyetem az elméleti tudás mellett gyakorlatorientált képzéseivel és szoros vállalati együttműködéseivel segíti a fiatalokat abban, hogy már a diploma megszerzésekor piacképes tudással rendelkezzenek.

Az intézmény nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is egyre elismertebb: a külföldi hallgatók száma néhány év alatt megtízszereződött, a nemzetközi mobilitás pedig soha nem látott lehetőségeket kínál. A Pannónia Program révén évente több száz hallgató és oktató szerez tapasztalatot külföldön.

A Nyíregyházi Egyetem ma a minőségi oktatás, a gyakorlati tudás és a közösségi élmény egyensúlyát kínálja – mindazt, amiért érdemes az egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemen tanulni.

Az intézmény honlapja, ahol további információkat és tájékoztatást találnak a 2026-ban meghirdetett képzésekről és a jelentkezés tudnivalóiról: www.nye.hu

