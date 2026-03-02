Hírlevél
Automata berendezések elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek bérbeadásának pályázati hirdetménye

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26., továbbiakban Ajánlatkérő), nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő telephelyein a következők szerint:
Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek: 

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Budapest, Baross utca 27.)

    -Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részleg- 2 m2  1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

2. Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 2. (bejárati cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A)

   -Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részleg - 2 m2  1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

Ajánlatkérő az ajánlatokat megajánlott havi bérleti díj mértéke, a termékek ára szempontok alapján rangsorolja. Egyetlen érvényes pályázat esetében az értékelés a súlyszámok szerinti pontozás mellőzésével, és a piaci árak ellenőrzése mellett történik.

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető. 

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül.

Fizetés módja: 

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 15 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig. 

A Részletes Pályázati Felhívás ára 25.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve az Ajánlatkérő gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

Ajánlatkérő a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2026. április 1. 10:00  óra 

A pályázat benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) munkaidőben H-Cs 8-15, P 8-13.

A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje, és az értesítés módja:

A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést az Ajánlatkérő hozza meg, a pályázat benyújtására megszabott határidőt követő, legfeljebb 60 napon belül. Ajánlatkérő jogosult a pályázat elbírálásának határidejét – az érintettek egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítani. 

Ajánlatkérő a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követően, legfeljebb 8 napon belül, írásban értesíti a pályázók által megadott levelezési címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis.hu e-mail címen.

Forrás: Semmelweis Egyetem 

 

