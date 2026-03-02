Automata berendezések elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek bérbeadásának pályázati hirdetménye

Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:
(1 db automata helyigénye = 2 m2)
1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Budapest, Baross utca 27.)
-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részleg- 2 m2 1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.
2. Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 2. (bejárati cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A)
-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részleg - 2 m2 1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.
Ajánlatkérő az ajánlatokat megajánlott havi bérleti díj mértéke, a termékek ára szempontok alapján rangsorolja. Egyetlen érvényes pályázat esetében az értékelés a súlyszámok szerinti pontozás mellőzésével, és a piaci árak ellenőrzése mellett történik.
A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető.
A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:
A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.
A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül.
Fizetés módja:
A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 15 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban foglalt feltételeknek.
A pályázónak a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.
A Részletes Pályázati Felhívás ára 25.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.
A Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot a szerződés egyoldalú módosítására vagy arra irányuló idő előtti megszüntetésére a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett és a Bérlő üzleti kockázatára és terhére, költségére.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve az Ajánlatkérő gazdálkodási, működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan, és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja, a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve új ajánlatkérésről döntsön, a kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa, az ajánlatkérésre beérkező legkedvezőbb vagy bármely másik ajánlatot visszautasítsa, vagy új ajánlatot kérjen, tárgyalást kezdeményezzen.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy a pályázatra történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Ajánlatkérő a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta, és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.
A pályázat benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti- és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.
A pályázat benyújtásának határideje:
2026. április 1. 10:00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Semmelweis Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) munkaidőben H-Cs 8-15, P 8-13.
A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje, és az értesítés módja:
A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést az Ajánlatkérő hozza meg, a pályázat benyújtására megszabott határidőt követő, legfeljebb 60 napon belül. Ajánlatkérő jogosult a pályázat elbírálásának határidejét – az érintettek egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítani.
Ajánlatkérő a pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálást követően, legfeljebb 8 napon belül, írásban értesíti a pályázók által megadott levelezési címen.
A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető az Egyetem Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis.hu e-mail címen.