Automata berendezések elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek bérbeadásának pályázati hirdetménye

Automata berendezés elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészek:

(1 db automata helyigénye = 2 m2)

1. Budapest VIII. kerület Üllői út 26. (bejárati cím: 1088 Budapest, Baross utca 27.)

-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részleg- 2 m2 1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

2. Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 2. (bejárati cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A)

-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részleg - 2 m2 1 db Látogatói csomag árusító, úgynevezett “Apás szett” automata.

Ajánlatkérő az ajánlatokat megajánlott havi bérleti díj mértéke, a termékek ára szempontok alapján rangsorolja. Egyetlen érvényes pályázat esetében az értékelés a súlyszámok szerinti pontozás mellőzésével, és a piaci árak ellenőrzése mellett történik.

A megkötendő szerződés típusa: a pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik saját költségén. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell megfizetnie a bérleti díjon felül.

Fizetés módja:

A bérbeadás általános forgalmi adó mentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 15 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül, utólag köteles megfizetni. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli. Az Ajánlatkérő a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait érvényesíti.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben, az előírt tartalmi- és alaki formában nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban foglalt feltételeknek.