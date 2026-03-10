SkyBar VIP: Koncertélmény új perspektívából a Budapest Arénában

Ha egy koncertet vagy eseményt a lehető legjobb perspektívából szeretnél átélni, a VIP SkyBar a Budapest Aréna legkülönlegesebb lehetősége.

A Papp László Budapest Sportaréna SkyBar exkluzív terében olyan prémium környezetet vár, ahol a zenei élmény, a kényelem és a vendéglátás találkozik.

A Budapest Aréna harmadik emeletén található SkyBar egyedülálló perspektívát nyújt a rendezvényekhez: a vendégek dedikált asztaloknál, prémium kiszolgálással és panorámás kilátással élvezhetik kedvenc előadóik fellépéseit.

Prémium élmény az érkezéstől a koncert végéig

A VIP SkyBar csomag már az érkezés pillanatától különleges bánásmódot biztosít. A vendégeket külön beléptetés, dedikált hostessek és VIP parkolási lehetőség várja, így a rendezvényre érkezés gyors, kényelmes és gördülékeny.

Az élményt prémium, egész estés vendéglátás teszi teljessé: az érkezőket előre bekészített falatok, korlátlan üdítő- és sörfogyasztás, valamint folyamatos kiszolgálás fogadja, így már a belépés pillanatától a koncert hangulatának részesei lehetnek.

Ezen felül a vendégek az étlapról is választhatnak különféle fogásokat, valamint koktélokat, alkoholos és alkoholmentes italokat, így mindenki megtalálhatja a számára leginkább kedvelt ízeket az este folyamán.

Forrás: Budapest Aréna

Koncertek családi, baráti és üzleti társaságban

A SkyBar különleges lehetőséget kínál arra, hogy a koncertélmény ne csak a zenéről szóljon, hanem egy közös, emlékezetes estéről is. Legyen szó családi programról, baráti találkozóról vagy üzleti vendéglátásról, a SkyBar exkluzív környezete és kényelmes elrendezése ideális hátteret biztosít a közös élményekhez.

A dedikált, négyfős asztalok lehetőséget adnak arra, hogy a vendégek nyugodt, elegáns környezetben élvezzék a koncertet, miközben beszélgetnek, vacsoráznak, és együtt élik át az est hangulatát. Természetesen nem kell lemondani a pezsgő koncertélményről sem: ha a hangulat úgy hozza, a SkyBar tökéletes helyszínt biztosít a felszabadult szórakozáshoz is.

A SkyBar 35 asztallal, összesen mintegy 140 fős kapacitással rendelkezik, így nagyobb társaságok fogadására is alkalmas.