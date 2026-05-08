Ezek a munkák szorulnak vissza Magyarországon – merre érdemes továbblépni?

Mely feladatkörök kerülhetnek nyomás alá?

Nem feltétlenül komplett szakmák tűnnek el, hanem főleg azok a szerepek sérülékenyebbek, amelyek sok ismétlődő, szabályalapú elemből állnak. A nemzetközi trendek és a magyar munkaerőpiaci összkép alapján különösen ide tartozhatnak a rutinszerű adminisztratív és könnyen standardizálható feladatok.

Ilyen lehet például:

egyszerű adatbevitel,

alap adminisztráció,

ismétlődő irodai ügyintézés,

sablonos ügyfélszolgálati feladatok,

alacsony önállóságot igénylő rutinmunkák.

Mely irányok maradhatnak erősek?

Magyarországon közben több területen továbbra is komoly munkaerőigény látszik. Az EURES legutóbb közzétett magyar adatai szerint a hiányterületek között nagy arányban szerepelnek az építőipari foglalkozások, a személyi szolgáltatások, valamint a bányászatban, építőiparban, gyártásban és szállításban dolgozó munkakörök. Ez jól mutatja, hogy a gyakorlati tudás, a problémamegoldás és az emberi jelenlét sok helyen továbbra is nehezen helyettesíthető.

Erősebb alternatíva lehet például:

műszaki és technikusi pálya,

egészségügyi és gondozási területek,

logisztikai és karbantartási munkák,

építőipari szakmák,

személyes jelenlétet igénylő szolgáltatások,

digitális eszközöket használó, de nem pusztán rutinszerű irodai szerepek.

Mit tegyél, ha bizonytalan a mostani irányod?

A legrosszabb stratégia a kivárás. Sokkal jobb, ha valaki időben megnézi, a jelenlegi munkájából vagy tanulmányaiból mi az, ami átvihető más területre is. Nem mindig teljes pályaváltásra van szükség: gyakran már az is sokat számít, ha valaki digitális készségeket épít, erősíti a kommunikációját, vagy olyan feladatokra mozdul rá, amelyekben több az önálló döntés. A Világgazdasági Fórum friss jelentése is azt emeli ki, hogy a technológiai jártasság, az elemző gondolkodás és az alkalmazkodóképesség egyre fontosabb készségek maradnak.

Ami ilyenkor kifejezetten hasznos lehet:

digitális alapkészségek fejlesztése,

rövid, célzott továbbképzések,

nyelvtudás erősítése,

projektalapú tapasztalat gyűjtése,

az önéletrajz újrapozícionálása a valós erősségeid mentén.

Sokan itt szembesülnek azzal, hogy a meglévő tapasztalatuk valójában többet ér, mint elsőre gondolták – csak jól kell megmutatni.