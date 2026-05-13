Szakkiállítás és vásár Csütörtökön kezdődnek Hódmezővásárhelyen az állattenyésztési napok!

Egy szilveszteri ötletelésből született meg a rendezvény

Az Alföldi Állattenyésztési Napok Szakkiállítás és Vásár története 1993 szilveszteréig nyúlik vissza. A Hód-Mezőgazda néhány dolgozója, Fekete Balázs, Egyed Béla, Újvári Tibor és családtagjaik együtt szilvesztereztek. A férfiak azon az estén is „szakmáztak”. Magyarországon az OMÉK-on kívül más mezőgazdasági kiállítás nem volt, akkor döntötték el, hogy csinálnak egyet Hódmezővásárhelyen. Így jött az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok ötlete. 1994-ben rendezték meg az első kiállítást, ami az évek során egyre nagyobb és népszerűbb rendezvénnyé nőtte ki magát. Az ország minden tájáról, de még külföldről is érkeznek kiállítók és látogatók. Az állattenyésztési napok 1994 óta csupán kétszer maradtak el, 2020-ban a pandémia miatt, tavaly pedig a ragadós száj- és körömfájás járvány végett. Idén azonban újra kinyitja kapuit a rendezvény.

Állattenyésztési napok: Hagyományok és újítások

- A korábbi éveknek megfelelően készülünk a kiállításra. Tavaly a hazai állategészségügyi helyzet miatt nem tudtuk megtartani a rendezvényünket, de idén nincs akadály. Az állattartók, a háttéripari kiállítók és az egyéb kiállítók is a szokásos létszámban lesznek jelen Hódmezővásárhelyen – mondta Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, aki 2026-ban is látványos kiállítást ígért.

Már hónapok óta zajlanak az előkészületek.

- Az elmúlt időszakban olyan beruházásokat hajtottunk végre, amelyek ugyan nem látványosak, de a látogatók komfortérzetét tovább javítják. Rácsatlakoztunk a szennyvízhálózatra, hozzáláttunk az ivóvízhálózat felújításához is. Idén digitális módon, QR kóddal is lehetőséget teremtünk jegyvásárlásra, ez gyorsítja a belépést. Bízunk benne, hogy népszerű lesz majd a látogatók körében – mondta a vezérigazgató.

A szakmai programok a hagyományokat követik. Az érdeklődők figyelemmel kísérhetik a tenyészállat bírálatokat, számos bemutatót, versenyt, végigjárhatják a tanösvényt. Az agrárium képviselőit konferenciákkal is várják, többek között a precíziós állattenyésztésről, a víz- és klímakockázatról, és kiskérődző szakmai nap is lesz.