TRA 2026 - Budapesten lesz Európa legrangosabb közlekedési konferenciája

Magyarország ad otthont a sorban 11. Transport Research Arena (TRA) közlekedéstudományi konferenciának, amelyre 69 országból érkeznek az iparág jeles szakértői. Május 18-21. között több mint 500 előadás keretében lesz szó arról,hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. A „Re-Generation in Transport” vezérfonal köré épülő témákat nemzetközileg elismert szakemberek 4 plenáris ülés, 12 statégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében beszélik át, emellett több mint 1000 kutatási anyagot mutatnak be élő prezentációk és poszterkiállítás formájában.
Hogyan nyújt nagyobb biztonságot az, ha az AI is segíti a közlekedésszervezést, és ellepik az utakat az önvezető járművek? Miképpen fejleszthetők a hétköznapi közlekedésből gyűjtött adatok, valamint a digitális ikrek felhasználásával az összetett rendszerek?
Szó esik továbbá a zöld mobilitás és a klímasemlegesség témaköréről is. A szakértők arról beszélgetnek, leválthatók-e a környezetre ártalmas üzemanyagok, milyen mértékben kompenzálható a káros kibocsátás, és tényleg reális-e az elektromos járművekre való teljes átállás – akár a mindennapos közlekedésben, akár a szállítmányozásban.
Ugyanígy szó lesz a mindennapjaink részévé vált, ezzel együtt számos új kihívást jelentő mikromobilitási eszközökről, a járműmegosztás módjairól, lehetőségeiről és újkeletű veszélyeiről. Vajon elég jó ajánlat az autó- és rollermegosztás ahhoz, hogy lemondjunk a saját tulajdonú járművekről, és ezzel megoldódjon a városi dugók egyre súlyosbodó problémája?
Az előadások mellett több mint 30 000 m2-nyi területen 100-nál is több kiállítóval találkozhatnak a résztvevők, akik prototípusokat, interaktív megoldásokat és technológiai újdonságokat hoznak. A TRA 2026 keretében adják át a TRA Visions Awards díjait is olyan szakértőknek, akik kreatív, innovatív ötleteikkel megoldást nyújtanak a közlekedés aktuális problémáira, vagy a múltban hozzájárultak a közlekedéstudomány előremozdításához.
