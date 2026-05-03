TRA 2026 - Budapesten lesz Európa legrangosabb közlekedési konferenciája

Magyarország ad otthont a sorban 11. Transport Research Arena (TRA) közlekedéstudományi konferenciának, amelyre 69 országból érkeznek az iparág jeles szakértői. Május 18-21. között több mint 500 előadás keretében lesz szó arról,hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. A „Re-Generation in Transport” vezérfonal köré épülő témákat nemzetközileg elismert szakemberek 4 plenáris ülés, 12 statégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében beszélik át, emellett több mint 1000 kutatási anyagot mutatnak be élő prezentációk és poszterkiállítás formájában.

Forrás: Magyar Közút TRA

Hogyan nyújt nagyobb biztonságot az, ha az AI is segíti a közlekedésszervezést, és ellepik az utakat az önvezető járművek? Miképpen fejleszthetők a hétköznapi közlekedésből gyűjtött adatok, valamint a digitális ikrek felhasználásával az összetett rendszerek?

Szó esik továbbá a zöld mobilitás és a klímasemlegesség témaköréről is. A szakértők arról beszélgetnek, leválthatók-e a környezetre ártalmas üzemanyagok, milyen mértékben kompenzálható a káros kibocsátás, és tényleg reális-e az elektromos járművekre való teljes átállás – akár a mindennapos közlekedésben, akár a szállítmányozásban.

Ugyanígy szó lesz a mindennapjaink részévé vált, ezzel együtt számos új kihívást jelentő mikromobilitási eszközökről, a járműmegosztás módjairól, lehetőségeiről és újkeletű veszélyeiről. Vajon elég jó ajánlat az autó- és rollermegosztás ahhoz, hogy lemondjunk a saját tulajdonú járművekről, és ezzel megoldódjon a városi dugók egyre súlyosbodó problémája?

Az előadások mellett több mint 30 000 m2-nyi területen 100-nál is több kiállítóval találkozhatnak a résztvevők, akik prototípusokat, interaktív megoldásokat és technológiai újdonságokat hoznak. A TRA 2026 keretében adják át a TRA Visions Awards díjait is olyan szakértőknek, akik kreatív, innovatív ötleteikkel megoldást nyújtanak a közlekedés aktuális problémáira, vagy a múltban hozzájárultak a közlekedéstudomány előremozdításához.