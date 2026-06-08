Hulladékból energia: Hogyan ér el kiemelkedő hatékonyságot az Energie AG az Atlas Copco VSD+ technológiájával

Fókuszban a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság
Az Energie AG gyökerei egészen 1892-ig, a st. wolfgangi alapításig nyúlnak vissza, ami jól mutatja, hogy egy hosszú múltra építő, stabil és folyamatosan fejlődő vállalatról van szó. A cég mára Ausztria egyik vezető hulladékgazdálkodási szereplőjévé vált – egy olyan területen tölt be tehát jelenleg is meghatározó pozíciót, ahol a technológiai pontosság, a biztonság és a társadalmi felelősségtudat egyaránt elengedhetetlen. Utóbbit a vállalat azon alapgondolata szavatolja, amely szerint a hulladék nem pusztán kezelendő probléma, hanem megfelelő technológiával értékes energiaforrássá alakítható. Ez a szemlélet teszi az Energia AG működését a körforgásos gazdaság egyik legjobb gyakorlati megvalósulásává.
A számok is jól érzékeltetik a rendszer jelentőségét. Az Energie AG évente hozzávetőleg 300 000 tonna hulladékot éget el, amelyből mintegy 260 gigawattóra hő és 140 gigawattóra villamos energia keletkezik. Ez az előállított energiamennyiség nemcsak ipari szinten figyelemre méltó, hanem közszolgáltatási szempontból is kulcsfontosságú, hiszen a vállalat nemcsak Felső-Ausztria áramellátásához járul hozzá, hanem Wels városának távhőigényét is biztosítja. Ebben rejlik az üzem működésének fenntarthatósága: a hulladék energetikai hasznosítása egyszerre csökkenti a környezeti terhelést és teremt stabil, hasznosítható energiát.
A fenntarthatóság jelszava az Enegie AG-nél azonban kettős értelmű. Nemcsak az általuk előállított energia tekinthető zöldnek, hanem az is alapelv náluk, hogy saját üzemi rendszereik energiafogyasztását is folyamatosan csökkentsék.
A sűrített levegő: a működés láthatatlan motorja
Ebben az igyekezetükben kulcsfontosságú a sűrített levegő, amely nélkül az üzem napi működése gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne. A vezérlési, szabályozási és egyéb munkafolyamatok mind a sűrített levegő által jelentett energián nyugszanak, vagyis nem egyszerű kiegészítő technológiáról beszélünk, hanem az egész rendszer létfontosságú eleméről.
Éppen ezért vált elkerülhetetlenné, hogy a vállalat lecserélje az eredetileg a 2005 óta használatban lévő kompresszorait. És mivel az Energia AG legfőbb jelszavai a biztonság, a fenntarthatóság és a hatékonyság, a technológiai háttérnek is ugyanazen szempontoknak megfelelően kellett megújulnia.
Tényeken alapuló döntés: a méréstől a megoldásig
Amikor az Energie AG megkereste az Atlas Copco szakértőit, a folyamat nem azonnali berendezéscserével indult, hanem alapos rendszerfelméréssel. Az első lépés a meglévő rendszer pontos bemérése volt, hogy a működés problémáit, a terhelési sajátosságokat és az energiaigényt számszerűsíteni lehessen.
A mérési eredmények azt mutatták, hogy a meglévő berendezések túlméretezettek és nem a tényleges energiafelhasználáshoz igazodók voltak. Ezekből a számokból kiindulva egyértelmű volt, hogy a változó fordulatszámú technológia, vagyis a VSD-elven működő kompresszorok jelenthetik a megoldást.
Eredetileg a vállalat egy hároméves, szakaszos cserét tervezett, ami első ránézésre óvatos és logikus megoldásnak tűnt. A mért adatok és az új technológia előnyei azonban olyan meggyőző képet adtak, hogy végül megszületett a döntés: a teljes kompresszorházat egyszerre korszerűsítik.
A VSD+ technológia előnyei: kompakt erő és kiemelkedő hatékonyság
A választott megoldás az Atlas Copco VSD technológiája lett, amelynek legfontosabb előnye, hogy a kompresszor motorjának fordulatszáma mindig az aktuális sűrítettlevegő-igényhez igazodik. Ez első hallásra technikai részletnek tűnhet, valójában viszont jelentős energiahatékonysági előnnyel jár. Egy hagyományos rendszer ugyanis sokszor akkor is magas intenzitással működik, amikor arra valójában nincs szükség. A VSD ezzel szemben pontosan annyi energiát használ fel, amennyi az adott pillanatban indokolt. Ez nemcsak energiamegtakarítást eredményez, hanem növeli a rendszer megbízhatóságát és csökkenti a felesleges mechanikai terhelést, amely a berendezés élettartamát is növeli.
A projekt megvalósítása ráadásul nem volt egyszerű feladat. A telepítés során szűk hely, valamint rövid kivitelezési határidő nehezítette a munkát, ami precíz előzetes tervezést igényelt. Az Atlas Copco csapatának azonban sikerült így is a megrendelő igényeinek tökéletesen megfelelő módon kiviteleznie a telepítést.
Az új, VSD-technológiával felszerelt kompresszoroknak köszönhetően így a teljes éves energiafogyasztás 4%-kal kisebb lett, valamint jelentősen csökkent az üzem CO2-kibocsátása is.
A kevés rendelkezésre álló térből fakadó hátrányt végül szintén sikerült a vállalat előnyére fordítani. A kisebb kompresszorok ugyanis alacsonyabb karbantartási költséget és olajat igényelnek, így a kisebb méretű berendezésekkel az Energia AG nemcsak teret, hanem pénzt is felszabadított.
Partnerség a biztonságos jövőért
Az Energie AG felelőssége messze túlmutat egy hagyományos ipari vállalat működésén. A folyamatos energiaellátás számos lakos és vállalkozás mindennapjait befolyásolja, ezért minden technológiai döntésnek komoly súlya van. Ilyen környezetben csak olyan partnerekkel lehet hosszú távon együtt dolgozni, akik nemcsak berendezést szállítanak, hanem értik, mit jelent, ha egy vállalatnak társadalmi felelőssége is van. Az Atlas Copco éppen ilyen partnernek bizonyult.
Mert bár a vállalat globális jelenléte biztosíték volt a technológiai korszerűségre, mindez mit sem ért volna a dedikált értékesítési csapat segítőkészsége nélkül. Ők gondoskodtak arról, hogy az Atlas Copco gépei az adott helyzet lokális koordinátáihoz igazodva tudják kihozni magukból a maximumot, s jelenthessenek fenntartható, biztonságos és költséghatékony megoldást. A történet legfontosabb üzenete talán éppen ez: a jövő energiagazdálkodása nem kizárólag nagyberuházásokon múlik, hanem azon is, mennyire intelligensen és adaptívan kezeljük azokat a berendezéseinket, amelyek értünk dolgoznak nap mint nap.
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