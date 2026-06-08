Hulladékból energia: Hogyan ér el kiemelkedő hatékonyságot az Energie AG az Atlas Copco VSD+ technológiájával

Atlas Copco komresszor

Fókuszban a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság

Az Energie AG gyökerei egészen 1892-ig, a st. wolfgangi alapításig nyúlnak vissza, ami jól mutatja, hogy egy hosszú múltra építő, stabil és folyamatosan fejlődő vállalatról van szó. A cég mára Ausztria egyik vezető hulladékgazdálkodási szereplőjévé vált – egy olyan területen tölt be tehát jelenleg is meghatározó pozíciót, ahol a technológiai pontosság, a biztonság és a társadalmi felelősségtudat egyaránt elengedhetetlen. Utóbbit a vállalat azon alapgondolata szavatolja, amely szerint a hulladék nem pusztán kezelendő probléma, hanem megfelelő technológiával értékes energiaforrássá alakítható. Ez a szemlélet teszi az Energia AG működését a körforgásos gazdaság egyik legjobb gyakorlati megvalósulásává.

A számok is jól érzékeltetik a rendszer jelentőségét. Az Energie AG évente hozzávetőleg 300 000 tonna hulladékot éget el, amelyből mintegy 260 gigawattóra hő és 140 gigawattóra villamos energia keletkezik. Ez az előállított energiamennyiség nemcsak ipari szinten figyelemre méltó, hanem közszolgáltatási szempontból is kulcsfontosságú, hiszen a vállalat nemcsak Felső-Ausztria áramellátásához járul hozzá, hanem Wels városának távhőigényét is biztosítja. Ebben rejlik az üzem működésének fenntarthatósága: a hulladék energetikai hasznosítása egyszerre csökkenti a környezeti terhelést és teremt stabil, hasznosítható energiát.

A fenntarthatóság jelszava az Enegie AG-nél azonban kettős értelmű. Nemcsak az általuk előállított energia tekinthető zöldnek, hanem az is alapelv náluk, hogy saját üzemi rendszereik energiafogyasztását is folyamatosan csökkentsék.

A sűrített levegő: a működés láthatatlan motorja

Ebben az igyekezetükben kulcsfontosságú a sűrített levegő, amely nélkül az üzem napi működése gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne. A vezérlési, szabályozási és egyéb munkafolyamatok mind a sűrített levegő által jelentett energián nyugszanak, vagyis nem egyszerű kiegészítő technológiáról beszélünk, hanem az egész rendszer létfontosságú eleméről.