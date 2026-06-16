Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

konyha

Online konyhatervezők: a modern konyhatervezés új korszaka

2 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A konyha ma már jóval több egyszerű főzőhelyiségnél: az otthon egyik legfontosabb központi tere lett. Nem véletlen, hogy egyre többen szeretnék előre pontosan látni, hogyan fog kinézni új konyhájuk, mennyibe kerül majd, és hogyan illeszkedik a lakás stílusához. Ebben segítenek az online konyhatervezők, amelyek az elmúlt években rendkívül népszerűvé váltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
konyhaPR cikkotthonlakberendezés
Az online tervezés kényelmesebb, mint valaha
Fotó: homelux.hu

Az olyan ismert megoldások, mint az IKEA és a Mömax online konyhatervezője már évek óta megmutatják, hogy a vásárlók szeretik saját maguk összeállítani álmaik konyháját. A trendhez csatlakozott a Homelux konyhatervező is, amely 3D-ben, virtuális kivetítési lehetőséggel és valós idejű árkalkulációval teszi egyszerűvé a tervezést, ráadásul ingyen.

A vásárlók szeretnek előre látni mindent

Régebben a konyhatervezés gyakran hosszadalmas folyamat volt: személyes egyeztetések, papíralapú rajzok és nehezen elképzelhető látványtervek jellemezték. Az online 3D konyhatervezők ezt teljesen megváltoztatták.

Ma már néhány kattintással:

  • elhelyezhetők a bútorok,
  • módosíthatók a színek és anyagok,
  • kipróbálhatók különböző elrendezések,
  • azonnal látható a végeredmény.

A 3D megjelenítés azért különösen fontos, mert a legtöbb ember számára sokkal könnyebb vizuálisan dönteni, mint alaprajzok alapján elképzelni egy kész konyhát.

Az IKEA például régóta kínál online tervezőeszközöket, amelyekkel a felhasználók saját maguk állíthatják össze a konyhákat.

Az online tervezés kényelmesebb, mint valaha

Az online konyhatervezők egyik legnagyobb előnye az, hogy otthonról használhatók. Nincs szükség külön szoftver telepítésére vagy szakmai tudásra.

A felhasználók bármikor:

  • újratervezhetik a konyhát,
  • elmenthetik a terveket,
  • összehasonlíthatják a különböző verziókat,
  • akár családtagokkal együtt is átnézhetik az elképzeléseket.

Az IKEA online tervezői például közvetlenül böngészőből használhatók, és a terveket később is vissza lehet tölteni. A Mömax szintén nagy hangsúlyt fektet a digitális tervezésre, online és áruházi konyhabútor3D konyhatervezési lehetőségekkel.
A Homelux konyhatervezőjében már a valós térbe is kivetíthető a konyhabútor, vagy a beépíített AI képgenerátor a megálmodott térbe helyezi azt.

Egyre fontosabb a valós idejű árkalkuláció

A modern vásárlók nemcsak szép konyhabútort szeretnének, hanem pontosan tudni akarják azt is, mennyibe kerül majd a projekt, hiszen az árak nagyon változhatnak és mindenki álma egy praktikus és lehetőleg olcsó elemes konyhabútor.

Ezért vált kiemelten népszerűvé a valós idejű árkalkuláció, amelyet már több modern konyhatervező is kínál.

A Homelux konyhatervezője például folyamatosan frissíti az árakat a tervezés során, így a felhasználó azonnal látja, hogyan változik a végösszeg egy-egy elem vagy szín módosításakor.

Ez több szempontból is előnyös:

  • könnyebb a költségkerethez igazodni,
  • elkerülhetők a kellemetlen meglepetések,
  • gyorsabbá válik a döntéshozatal.

A 3D mellett már az AR technológia is megjelent

Az online konyhatervezők fejlődése nem állt meg a 3D látványterveknél. Egyre több rendszer kínál AR (kiterjesztett valóság) funkciót is.

Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó a telefonján vagy tabletjén keresztül saját otthonában nézze meg a megtervezett konyhát.

A Homelux rendszere is támogat ilyen modern megoldásokat, így a vásárlók sokkal könnyebben tudják elképzelni a végeredményt valós környezetben.

Az AR technológia segít:

  • pontosabban felmérni a méreteket,
  • jobban összehangolni a színeket,
  • magabiztosabb döntést hozni.

A személyre szabhatóság lett az egyik legfontosabb szempont

A mai vásárlók egyedi megoldásokat keresnek. Nem szeretnének sablonkonyhákat, inkább saját igényeik szerint alakítanák ki az elrendezést és a megjelenést.

Az online konyhatervezők ezért rendkívül sok testreszabási lehetőséget kínálnak:

  • különböző frontok,
  • munkalapok,
  • fogantyúk,
  • színek,
  • elrendezések,
  • tárolási megoldások
  • beépíthető gépek.

A Homelux 3D konyhatervezője például lehetővé teszi, hogy a felhasználó néhány kattintással módosítsa a frontok vagy a munkalap színét, és azonnal lássa a változtatásokat.

A konyhatervezők segítenek gyorsabban dönteni

A digitális tervezőeszközök pszichológiai előnye sem elhanyagolható. Ha valaki látja maga előtt a kész konyhát, sokkal könnyebben köteleződik el egy megoldás mellett.

A 3D látvány és az interaktív tervezés:

  • csökkenti a bizonytalanságot,
  • növeli a vásárlói élményt,
  • gyorsítja a vásárlási folyamatot.

Ezért a nagy lakberendezési márkák ma már szinte kivétel nélkül kínálnak online tervezőprogramokat.

A jövő egyértelműen az online tervezésé

Az online konyhatervezők népszerűsége várhatóan tovább növekszik. A felhasználók egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek:

  • gyorsak,
  • könnyen használhatók,
  • látványosak,
  • pontos árakat mutatnak,
  • és azonnali vásárlási lehetőséget biztosítanak.

Ebbe az irányba fejlődnek a legismertebb rendszerek is, legyen szó a Homelux az IKEA, a Mömax online konyhatervezőjéről.

A digitális tervezés ma már nem extra szolgáltatás, hanem a modern lakberendezés egyik alapvető része lett.

(x)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!