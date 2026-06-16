Online konyhatervezők: a modern konyhatervezés új korszaka

Az online tervezés kényelmesebb, mint valaha

Fotó: homelux.hu

Az olyan ismert megoldások, mint az IKEA és a Mömax online konyhatervezője már évek óta megmutatják, hogy a vásárlók szeretik saját maguk összeállítani álmaik konyháját. A trendhez csatlakozott a Homelux konyhatervező is, amely 3D-ben, virtuális kivetítési lehetőséggel és valós idejű árkalkulációval teszi egyszerűvé a tervezést, ráadásul ingyen.

A vásárlók szeretnek előre látni mindent

Régebben a konyhatervezés gyakran hosszadalmas folyamat volt: személyes egyeztetések, papíralapú rajzok és nehezen elképzelhető látványtervek jellemezték. Az online 3D konyhatervezők ezt teljesen megváltoztatták.

Ma már néhány kattintással:

elhelyezhetők a bútorok,

módosíthatók a színek és anyagok,

kipróbálhatók különböző elrendezések,

azonnal látható a végeredmény.

A 3D megjelenítés azért különösen fontos, mert a legtöbb ember számára sokkal könnyebb vizuálisan dönteni, mint alaprajzok alapján elképzelni egy kész konyhát.

Az IKEA például régóta kínál online tervezőeszközöket, amelyekkel a felhasználók saját maguk állíthatják össze a konyhákat.

Az online tervezés kényelmesebb, mint valaha

Az online konyhatervezők egyik legnagyobb előnye az, hogy otthonról használhatók. Nincs szükség külön szoftver telepítésére vagy szakmai tudásra.

A felhasználók bármikor:

újratervezhetik a konyhát,

elmenthetik a terveket,

összehasonlíthatják a különböző verziókat,

akár családtagokkal együtt is átnézhetik az elképzeléseket.

Az IKEA online tervezői például közvetlenül böngészőből használhatók, és a terveket később is vissza lehet tölteni. A Mömax szintén nagy hangsúlyt fektet a digitális tervezésre, online és áruházi konyhabútor3D konyhatervezési lehetőségekkel.

A Homelux konyhatervezőjében már a valós térbe is kivetíthető a konyhabútor, vagy a beépíített AI képgenerátor a megálmodott térbe helyezi azt.

Egyre fontosabb a valós idejű árkalkuláció

A modern vásárlók nemcsak szép konyhabútort szeretnének, hanem pontosan tudni akarják azt is, mennyibe kerül majd a projekt, hiszen az árak nagyon változhatnak és mindenki álma egy praktikus és lehetőleg olcsó elemes konyhabútor.