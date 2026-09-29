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Privát páholyokkal és figyelmes kiszolgálással várja a vállalati vendégeket a Budapest Aréna

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Vannak esték, amelyeket még hetekkel később is szóba hozunk. Egy emlékezetes koncert, egy régóta várt fellépő vagy egy különleges produkció ilyen lehet.
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pr cikkBudapest arénaszolgáltatás

 A Budapest Aréna SkyBoxai különleges helyszínt kínálnak a vállalati vendéglátáshoz: a koncertek hangulatát privát térrel, személyre szabható környezettel és figyelmes kiszolgálással teszik teljessé.

A húsz, különböző méretű páholy 10, 13 vagy 16 fős társaságok fogadására alkalmas, így egy szűkebb partneri kör vagy egy nagyobb csapat számára is megfelelő helyszín lehet.

Fotó: Budapest Aréna 

Vendéglátás és márkajelenlét, személyre szabva

A kényelmes érkezést külön bejárat és parkolási lehetőség segíti, a páholyokhoz saját mosdó tartozik. Az előre egyeztetett étel- és italbekészítés, az összeállított menüsor és a helyszíni rendelés lehetősége a társaság igényeihez igazítható. A kiszolgálásról dedikált felszolgálók gondoskodnak, az előkészületekben kapcsolattartó nyújt segítséget.

A vendéglátást egyedi élményelemek is színesíthetik: a bárpultnál kínált italok és a desszertpult finomságai tovább gazdagítják az estét.

Fotó: Budapest Aréna 

Ezek a részletek megkönnyítik a vendégfogadást, és méltó keretet teremtenek ahhoz, hogy a vállalat megköszönje partnerei bizalmát, elismerje kollégái munkáját, vagy egy sikeres projekt lezárását emlékezetes közös programmal ünnepelje meg.

Fotó: Budapest Aréna 

A SkyBoxok belső teréhez saját lelátórész kapcsolódik, így a vendégek a páholyból kilépve élhetik át a produkció és a közönség hangulatát. A belső helyiség a vendégek fogadásának és az előadás előtti beszélgetéseknek ad helyet.

A SkyBox kialakításában a vállalat arculata is megjelenhet: az egyedi dekoráció és a márkához illő részletek saját karaktert adhatnak a páholynak. 

A márkajelenlét a páholy falain túlra is kiterjedhet: a Budapest Aréna a rendezvények közönsége felé is kínál megjelenési lehetőségeket.

Változatos programok, visszatérő találkozások

A Budapest Aréna színpadán a nemzetközi sztároktól a hazai zenei élet meghatározó előadóiig sokféle produkció kap helyet, a koncertek mellett pedig látványos show-műsorok, családi programok és sportesemények is ezreket vonzanak. Ez a sokszínűség teszi lehetővé, hogy a vállalatok újra és újra más programmal fogadják vendégeiknek, és a meghívásból személyes, közös emlék szülessen.

Fotó: Budapest Aréna 

A közösen eltöltött idő és a figyelmes vendéglátás személyesebbé teheti az üzleti kapcsolatokat. Egy emlékezetes este pedig a következő találkozáskor már közös történetként folytatódhat.

 

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