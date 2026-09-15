Bemutatkozik a Sellvio: új eszközt kaphatnak a magyar e-kereskedők a régiós terjeszkedéshez

Első pillantásra nincs ok aggodalomra. A magyar online kiskereskedelem továbbra is növekszik, a vásárlók egyre több terméket rendelnek az interneten, az e-kereskedelem pedig régen kilépett abból a szerepből, amelyben a hagyományos bolti értékesítés mellékes csatornájaként kezelték. A PwC Magyarország adatai szerint a magyar vásárlók online termékköltése 2025-ben már meghaladta a 2090 milliárd forintot. Tíz évvel korábban még nagyságrendileg 200 milliárd forintos piacról beszélhettünk. Kevés hazai ágazat tudott hasonló ütemű fejlődést felmutatni egyetlen évtized alatt.
A növekedés szerkezete azonban sokat változott. A külföldi kereskedők jelenléte az elmúlt években látványosan megerősödött. 2025-ben a határon túlról érkező online vásárlások a magyar e-kereskedelmi forgalom közel ötödét adták, a rendelések között pedig még ennél is nagyobb volt a részarányuk. 2026 első negyedévében a mintegy 4,4 millió hazai online vásárló több mint fele rendelt külföldről.
A külföldi webshop ma már nem feltétlenül tűnik külföldinek
A vásárlók szempontjából az országhatár jelentősége fokozatosan halványodott, mára gyakorlatilag megszűnt visszatartó tényezőnek lenni. Ha egy webáruház magyarul kommunikál, forintban áraz, megszokott fizetési módokat kínál, ismert futárszolgálattal dolgozik és néhány napon belül kézbesít, a vevő sok esetben azt sem tudja, pontosan melyik országból érkezik a csomagja.
Cseh, lengyel, német, szlovák vagy román vállalkozások egész sora épített úgy pozíciót Magyarországon, hogy közben a központi infrastruktúráját, raktárát vagy informatikai rendszerét nem kellett ideköltöztetnie. A magyar vásárló számára helyi kereskedőként jelennek meg, miközben a háttérben regionális üzleti modell működik. Az eredmény a logisztikai adatokban is tetten érhető. A PwC szerint 2025-ben közel 195,3 millió küldeményt kezeltek Magyarországon, amelyekből 52,7 millió importcsomag volt. Utóbbi forgalom egyetlen év alatt 39 százalékkal emelkedett. Vagyis a magyar fogyasztó már rég megtette azt a lépést, amelytől sok hazai kereskedő még tart: régiós piacon vásárol.
A kérdés most inkább az, hogy a magyar vállalkozások képesek-e ugyanezt fordított irányban megtenni, azaz képesek-e sikeresen kilépni a külpiacokra.
Egy tízmilliós piacnak természetes korlátai vannak
A magyar e-kereskedelem fejlődését sokáig az új online vásárlók megjelenése hajtotta. Évről évre többen próbálták ki az internetes rendelést, majd váltak rendszeres vásárlóvá. Ez a tartalék mára gyakorlatilag marginálissá vált. A PwC becslése alapján Magyarországon hozzávetőleg 4,4 millió aktív online vásárló van. Az internetes értékesítés súlya a teljes kiskereskedelmen belül már 9–10 százalék körül jár. Egy érettebb piacon másképpen kell növekedni. Több rendelést kell megszerezni ugyanattól a vásárlótól, növelni kell az átlagos kosárértéket, vagyis kell erősíteni a visszatérést.
Egy sikeres hazai webáruház egy ponton óhatatlanul szembesül azzal, hogy a belföldi növekedés minden további százalékáért egyre drágábban kell megküzdenie. Emelkednek az ügyfélszerzési költségek, telítődnek a jól működő marketingcsatornák, erősödik az árverseny, miközben ugyanazért a vásárlóért több hazai és külföldi szereplő versenyez. Néhány száz kilométerrel arrébb ugyanakkor egy új piac kínálhat lehetőségeket.
Közép-Európa önmagában is komoly e-kereskedelmi piac
Az európai online kereskedelem az elmúlt évek megtorpanása után ismét növekedési pályán van. Az Ecommerce Europe és a EuroCommerce adatai szerint az európai B2C e-kereskedelem forgalma 2024-ben 842 milliárd euróra nőtt. Ez nominálisan 7 százalékos bővülést jelentett, de az infláció hatását kiszűrve is 4 százalék feletti reálnövekedést mutat.
A magyar vállalkozások számára ennél lényegesebb, hogy Közép-Európa önmagában 86 milliárd eurós online piacot képviselt, éves szinten 8 százalékos növekedéssel. Kelet-Európában eközben 18 százalékos forgalombővülést mértek. Ezek nem távoli, elméleti piacok. Magyarországról néhány órás közúti szállítással több tízmillió potenciális vásárló érhető el.
A technológia, a fizetés és a logisztika fejlődése tehát közös európai fogyasztói teret alakított ki, a vállalkozások működése azonban továbbra sem lett automatikusan nemzetközi.
A probléma az informatikai oldalon kezd igazán drágává válni
A regionális terjeszkedés egyik kevésbé látványos költsége az informatikai rendszerek sokszorozódása.
Ha minden ország technológiai szempontból önálló projektként épül fel, a vállalkozás néhány év alatt könnyen több egymástól elkülönülő rendszert üzemeltethet. Ezeket frissíteni, összekapcsolni és ellenőrizni kell. Egy ilyen struktúra addig működik viszonylag fájdalommentesen, amíg kevés a termék és alacsony a rendelésszám. Több tízezer cikknél, több raktárnál vagy napi több száz rendelésnél azonban már egészen más nagyságrendű problémák jelennek meg.
A regionális növekedés technológiai kihívása ezért nem feltétlenül az, hogy miként lehet létrehozni még egy webshopot, hanem inkább az, hogyan lehet elkerülni, hogy minden új piaccal arányosan nőjön az informatikai bizonytalanság és a fejlesztési költség. Erre a problémára kínál gyakorlati megoldást a Sellvio webáruház rendszer.
Sok év webshopfejlesztési tapasztalatából épült fel
A Sellvio mögött nem egy klasszikus startup áll.
A platformot fejlesztő csapat sok éve foglalkozik webáruházak létrehozásával. A fejlesztésben hangsúlyosabbá váltak azok a problémák, amelyekkel egy már működő, növekedő kereskedő találkozik; ilyen a nagy termékkatalógus kezelése, az ERP-kapcsolat, az automatikus adatcsere, a tömeges import és export, a többnyelvűség, a több pénznem vagy az, hogy ugyanazt a kereskedelmi infrastruktúrát több országban lehessen használni.
Webshopot ma már sok rendszerben percek alatt lehet nyitni. A kérdés sokkal inkább az, mi történik akkor, amikor az első néhány rendelésből több ezer lesz.
A terjeszkedés akkor válik sikeres üzletté, ha nem kell mindent megsokszorozni
A nemzetközi terjeszkedés gazdasági logikáját könnyű félreérteni. Az előny nem kizárólag abból származik, hogy egy vállalkozás több vásárlót érhet el. Legalább ilyen fontos, hogy bizonyos költségeket nagyobb forgalmon oszthat szét.
A raktári infrastruktúra egy része, az ERP, a termékfotózás, a katalógusépítés, a menedzsment, a marketingtechnológia vagy éppen az informatikai rendszer nem feltétlenül kerül kétszer annyiba attól, hogy a cég egy helyett két országban értékesít. Ha a már meglévő infrastruktúra több piacot képes kiszolgálni, javulhat a fix költségek kihasználása.
A termékválaszték szempontjából is érdekes hatás jelentkezhet. Ami Magyarországon túl szűk rétegterméknek számít, az öt ország összesített keresletében már komoly forgalmat hozhat, így a „túl niche termék” elv miatt kevesebb termékkategóriáról kell lemondani. Nagyobb piac mellett a készlet forgási sebessége is javulhat, a beszerzési volumen pedig kedvezőbb tárgyalási pozíciót teremthet a beszállítókkal szemben. Mindez persze csak addig előny, amíg a logisztikai, marketing- és adminisztrációs többletköltség nem emészti fel a többlet profitot.
A nemzetközi e-kereskedelem ezért elsősorban gazdaságossági számítás. Nem az a kérdés, hogy lehet-e Szlovákiába vagy Romániába szállítani. Ma már szinte biztosan lehet. A kérdés az, hogy nyereségesen lehet-e.
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