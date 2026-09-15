Bemutatkozik a Sellvio: új eszközt kaphatnak a magyar e-kereskedők a régiós terjeszkedéshez

Első pillantásra nincs ok aggodalomra. A magyar online kiskereskedelem továbbra is növekszik, a vásárlók egyre több terméket rendelnek az interneten, az e-kereskedelem pedig régen kilépett abból a szerepből, amelyben a hagyományos bolti értékesítés mellékes csatornájaként kezelték. A PwC Magyarország adatai szerint a magyar vásárlók online termékköltése 2025-ben már meghaladta a 2090 milliárd forintot. Tíz évvel korábban még nagyságrendileg 200 milliárd forintos piacról beszélhettünk. Kevés hazai ágazat tudott hasonló ütemű fejlődést felmutatni egyetlen évtized alatt.

Fotó: Sevillo - AI generált

A növekedés szerkezete azonban sokat változott. A külföldi kereskedők jelenléte az elmúlt években látványosan megerősödött. 2025-ben a határon túlról érkező online vásárlások a magyar e-kereskedelmi forgalom közel ötödét adták, a rendelések között pedig még ennél is nagyobb volt a részarányuk. 2026 első negyedévében a mintegy 4,4 millió hazai online vásárló több mint fele rendelt külföldről.

A külföldi webshop ma már nem feltétlenül tűnik külföldinek

A vásárlók szempontjából az országhatár jelentősége fokozatosan halványodott, mára gyakorlatilag megszűnt visszatartó tényezőnek lenni. Ha egy webáruház magyarul kommunikál, forintban áraz, megszokott fizetési módokat kínál, ismert futárszolgálattal dolgozik és néhány napon belül kézbesít, a vevő sok esetben azt sem tudja, pontosan melyik országból érkezik a csomagja.

Cseh, lengyel, német, szlovák vagy román vállalkozások egész sora épített úgy pozíciót Magyarországon, hogy közben a központi infrastruktúráját, raktárát vagy informatikai rendszerét nem kellett ideköltöztetnie. A magyar vásárló számára helyi kereskedőként jelennek meg, miközben a háttérben regionális üzleti modell működik. Az eredmény a logisztikai adatokban is tetten érhető. A PwC szerint 2025-ben közel 195,3 millió küldeményt kezeltek Magyarországon, amelyekből 52,7 millió importcsomag volt. Utóbbi forgalom egyetlen év alatt 39 százalékkal emelkedett. Vagyis a magyar fogyasztó már rég megtette azt a lépést, amelytől sok hazai kereskedő még tart: régiós piacon vásárol.