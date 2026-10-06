Lakcím, saját iroda vagy székhelyszolgáltatás? Így válassz cégszékhelyet

Képzeljünk el két helyzetet. Az elsőben a NAV ellenőre a vállalkozó nappalijában kéri be a cég iratait. A másodikban egy fontos hatósági levél érkezik, miközben a cégvezető két hétig szabadságon van. Mindkettő elkerülhető egy tudatos székhelydöntéssel.

A székhelyszolgáltatás keretében egy szakosodott cég biztosítja a hivatalos címet

Fotó: Envato

Miért több a székhely egy címnél?

A székhely szerepel a cégkivonaton, a számlákon és a szerződéseken, és bárki ingyenesen megismerheti. A hatóságok ide küldik a hivatalos leveleket. Ha egy küldeményt nem vesznek át, a kézbesítés egy idő után akkor is megtörténtnek minősül, és a mulasztás bírsággal, súlyosabb esetben az adószám felfüggesztésével járhat. A cím meghatározza az illetékes cégbíróságot és NAV-egységet, a helyi adókat, sőt egyes pályázatokon a jogosultságot is.

1. lehetőség: a saját lakcím

Elsőre ez tűnik a legegyszerűbbnek, de több következménye is van:

az otthoni cím nyilvános lesz a cégadatok között,

a NAV-ellenőrzés a lakásban zajlik,

a hivatalos posta átvétele folyamatos jelenlétet igényel,

végrehajtás esetén a lakásban lévő ingóságok is érintettek lehetnek,

egyes önkormányzatok építményadót vethetnek ki,

bérelt lakásnál a bérbeadó írásos hozzájárulása kell,

minden költözés székhelyváltozással, vagyis cégmódosítással jár.

2. lehetőség: saját vagy bérelt iroda

Akkor van rá valódi szükség, ha a vállalkozás ügyfeleket fogad, alkalmazottakat foglalkoztat, vagy raktárra van szüksége. Hátránya a költség: bérleti díj, rezsi, kaució és jellemzően hosszú távú szerződés. Az iroda telephelyként is bejegyezhető, miközben a székhely máshol van, ami rugalmasságot ad.

3. lehetőség: székhelyszolgáltató

A székhelyszolgáltatás keretében egy szakosodott cég biztosítja a hivatalos címet, átveszi a postát, értesít, kérésre szkennel, és ellenőrzéskor rendelkezésre tartja az iratokat. A szerződés határozatlan idejű, a díjat jellemzően fél, egy vagy két évre fizetik előre, és a hosszabb időszak havi szinten kedvezőbb. A vállalkozó magánélete és az üzleti ügyintézés így teljesen elkülönül, a cím pedig akkor is változatlan marad, ha a cégvezető költözik. A legtöbb szolgáltató a cégtábla kihelyezését és a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatokat is intézi.