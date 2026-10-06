Lakcím, saját iroda vagy székhelyszolgáltatás? Így válassz cégszékhelyet

Képzeljünk el két helyzetet. Az elsőben a NAV ellenőre a vállalkozó nappalijában kéri be a cég iratait. A másodikban egy fontos hatósági levél érkezik, miközben a cégvezető két hétig szabadságon van. Mindkettő elkerülhető egy tudatos székhelydöntéssel.
Miért több a székhely egy címnél?
A székhely szerepel a cégkivonaton, a számlákon és a szerződéseken, és bárki ingyenesen megismerheti. A hatóságok ide küldik a hivatalos leveleket. Ha egy küldeményt nem vesznek át, a kézbesítés egy idő után akkor is megtörténtnek minősül, és a mulasztás bírsággal, súlyosabb esetben az adószám felfüggesztésével járhat. A cím meghatározza az illetékes cégbíróságot és NAV-egységet, a helyi adókat, sőt egyes pályázatokon a jogosultságot is.
1. lehetőség: a saját lakcím
Elsőre ez tűnik a legegyszerűbbnek, de több következménye is van:
- az otthoni cím nyilvános lesz a cégadatok között,
- a NAV-ellenőrzés a lakásban zajlik,
- a hivatalos posta átvétele folyamatos jelenlétet igényel,
- végrehajtás esetén a lakásban lévő ingóságok is érintettek lehetnek,
- egyes önkormányzatok építményadót vethetnek ki,
- bérelt lakásnál a bérbeadó írásos hozzájárulása kell,
- minden költözés székhelyváltozással, vagyis cégmódosítással jár.
2. lehetőség: saját vagy bérelt iroda
Akkor van rá valódi szükség, ha a vállalkozás ügyfeleket fogad, alkalmazottakat foglalkoztat, vagy raktárra van szüksége. Hátránya a költség: bérleti díj, rezsi, kaució és jellemzően hosszú távú szerződés. Az iroda telephelyként is bejegyezhető, miközben a székhely máshol van, ami rugalmasságot ad.
3. lehetőség: székhelyszolgáltató
A székhelyszolgáltatás keretében egy szakosodott cég biztosítja a hivatalos címet, átveszi a postát, értesít, kérésre szkennel, és ellenőrzéskor rendelkezésre tartja az iratokat. A szerződés határozatlan idejű, a díjat jellemzően fél, egy vagy két évre fizetik előre, és a hosszabb időszak havi szinten kedvezőbb. A vállalkozó magánélete és az üzleti ügyintézés így teljesen elkülönül, a cím pedig akkor is változatlan marad, ha a cégvezető költözik. A legtöbb szolgáltató a cégtábla kihelyezését és a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatokat is intézi.
Összehasonlítás
|Szempont
|Lakcím
|Iroda
|Szolgáltató
|Költség
|Nincs díj, rejtett kockázatok
|Legmagasabb
|Alacsony
|Magánszféra
|Gyenge
|Jó
|Jó
|Postakezelés
|Saját feladat
|Saját szervezés
|A szolgáltató végzi
|Költözéskor
|Cégmódosítás
|Bérleti szerződéstől függ
|A cím marad
|Ügyfélfogadás
|Korlátozott
|Igen
|Telephely kell hozzá
Hol legyen a székhely?
Elérhetőség. A cím legyen könnyen megközelíthető, hogy a postát rendszeresen át lehessen venni.
Budapest. Egy ismert fővárosi üzleti cím sok partner szemében nagyobb presztízst jelent.
Vidék és pályázatok. Egyes támogatások Közép-Magyarországon nem vagy csak kisebb arányban érhetők el, a konvergencia régiók cégei előnyben lehetnek.
Iparűzési adó. Nagyjából 300 olyan település van, ahol nincs iparűzési adó. Ha azonban a cég máshol telephelynek minősülő tevékenységet végez, ott adókötelezettség keletkezhet, ezért érdemes könyvelővel számolni.
Mire figyeljünk a szolgáltató kiválasztásakor?
- Mióta működik, és mit mondanak róla az ügyfelek?
- Van-e független minősítése a pénzügyi stabilitásáról?
- Nettó vagy bruttó az ár, és mi van az alapdíjban?
- Van-e értesítés, szkennelés, digitális továbbítás?
- Felmondható-e a szerződés kötbér nélkül?
- Van-e ügyvédi és könyvelői háttér?
- Hány irodából, címből lehet választani?
Székhelyváltás működő cégnél
A folyamat egyszerű: szerződéskötés az új címre, a létesítő okirat ügyvédi módosítása, majd változásbejegyzés a cégbíróságon 30 napon belül. Ezt 15 napon belül a NAV-bejelentés követi. Hiánytalan iratokkal néhány munkanap alatt lezajlik. Ezután a bankot, a partnereket, a számlázóprogramot és a weboldal impresszumát is frissíteni kell. Érdemes a tervezett egyéb változásokat, például a tevékenységi kör vagy az ügyvezető módosítását is egyszerre intézni, mert így kevesebb a költség és az adminisztráció. Más megyébe költözve az illetékes cégbíróság és NAV-egység is változhat.
Aki szeretné átbeszélni, melyik cím illik leginkább a vállalkozásához, a Logosz Cégcsoport országosan 25 irodájában kaphat személyes segítséget. A székhelyváltáshoz szükséges cégmódosítást a Logosz ügyvédi háttere intézi, így a teljes folyamat egy helyen lezajlik.
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