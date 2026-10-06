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gazdaság

Lakcím, saját iroda vagy székhelyszolgáltatás? Így válassz cégszékhelyet

43 perce
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A cég székhelyére három fő lehetőség van. A saját lakcím ingyenes, de nyilvánossá teszi az otthoni címet, és a hatósági ügyintézés is a lakást érinti. A saját iroda ügyfélforgalom esetén indokolt, de ez a legdrágább. A szolgáltatói cím kedvező árú, rugalmas, és védi a magánszférát.
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gazdaságcégindításPR cikkiroda

Képzeljünk el két helyzetet. Az elsőben a NAV ellenőre a vállalkozó nappalijában kéri be a cég iratait. A másodikban egy fontos hatósági levél érkezik, miközben a cégvezető két hétig szabadságon van. Mindkettő elkerülhető egy tudatos székhelydöntéssel.

A székhelyszolgáltatás keretében egy szakosodott cég biztosítja a hivatalos címet
Fotó: Envato

Miért több a székhely egy címnél?

A székhely szerepel a cégkivonaton, a számlákon és a szerződéseken, és bárki ingyenesen megismerheti. A hatóságok ide küldik a hivatalos leveleket. Ha egy küldeményt nem vesznek át, a kézbesítés egy idő után akkor is megtörténtnek minősül, és a mulasztás bírsággal, súlyosabb esetben az adószám felfüggesztésével járhat. A cím meghatározza az illetékes cégbíróságot és NAV-egységet, a helyi adókat, sőt egyes pályázatokon a jogosultságot is.

1. lehetőség: a saját lakcím

Elsőre ez tűnik a legegyszerűbbnek, de több következménye is van:

  • az otthoni cím nyilvános lesz a cégadatok között,
  • a NAV-ellenőrzés a lakásban zajlik,
  • a hivatalos posta átvétele folyamatos jelenlétet igényel,
  • végrehajtás esetén a lakásban lévő ingóságok is érintettek lehetnek,
  • egyes önkormányzatok építményadót vethetnek ki,
  • bérelt lakásnál a bérbeadó írásos hozzájárulása kell,
  • minden költözés székhelyváltozással, vagyis cégmódosítással jár.

2. lehetőség: saját vagy bérelt iroda

Akkor van rá valódi szükség, ha a vállalkozás ügyfeleket fogad, alkalmazottakat foglalkoztat, vagy raktárra van szüksége. Hátránya a költség: bérleti díj, rezsi, kaució és jellemzően hosszú távú szerződés. Az iroda telephelyként is bejegyezhető, miközben a székhely máshol van, ami rugalmasságot ad.

3. lehetőség: székhelyszolgáltató

A székhelyszolgáltatás keretében egy szakosodott cég biztosítja a hivatalos címet, átveszi a postát, értesít, kérésre szkennel, és ellenőrzéskor rendelkezésre tartja az iratokat. A szerződés határozatlan idejű, a díjat jellemzően fél, egy vagy két évre fizetik előre, és a hosszabb időszak havi szinten kedvezőbb. A vállalkozó magánélete és az üzleti ügyintézés így teljesen elkülönül, a cím pedig akkor is változatlan marad, ha a cégvezető költözik. A legtöbb szolgáltató a cégtábla kihelyezését és a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatokat is intézi.

Összehasonlítás

SzempontLakcímIrodaSzolgáltató
KöltségNincs díj, rejtett kockázatokLegmagasabbAlacsony
MagánszféraGyenge
PostakezelésSaját feladatSaját szervezésA szolgáltató végzi
KöltözéskorCégmódosításBérleti szerződéstől függA cím marad
ÜgyfélfogadásKorlátozottIgenTelephely kell hozzá

Hol legyen a székhely?

Elérhetőség. A cím legyen könnyen megközelíthető, hogy a postát rendszeresen át lehessen venni.

Budapest. Egy ismert fővárosi üzleti cím sok partner szemében nagyobb presztízst jelent.

Vidék és pályázatok. Egyes támogatások Közép-Magyarországon nem vagy csak kisebb arányban érhetők el, a konvergencia régiók cégei előnyben lehetnek.

Iparűzési adó. Nagyjából 300 olyan település van, ahol nincs iparűzési adó. Ha azonban a cég máshol telephelynek minősülő tevékenységet végez, ott adókötelezettség keletkezhet, ezért érdemes könyvelővel számolni.

A székhelyszolgáltatás kedvező árú, rugalmas, és védi a magánszférát
Fotó: Envato

Mire figyeljünk a szolgáltató kiválasztásakor?

  • Mióta működik, és mit mondanak róla az ügyfelek?
  • Van-e független minősítése a pénzügyi stabilitásáról?
  • Nettó vagy bruttó az ár, és mi van az alapdíjban?
  • Van-e értesítés, szkennelés, digitális továbbítás?
  • Felmondható-e a szerződés kötbér nélkül?
  • Van-e ügyvédi és könyvelői háttér?
  • Hány irodából, címből lehet választani?

Székhelyváltás működő cégnél

A folyamat egyszerű: szerződéskötés az új címre, a létesítő okirat ügyvédi módosítása, majd változásbejegyzés a cégbíróságon 30 napon belül. Ezt 15 napon belül a NAV-bejelentés követi. Hiánytalan iratokkal néhány munkanap alatt lezajlik. Ezután a bankot, a partnereket, a számlázóprogramot és a weboldal impresszumát is frissíteni kell. Érdemes a tervezett egyéb változásokat, például a tevékenységi kör vagy az ügyvezető módosítását is egyszerre intézni, mert így kevesebb a költség és az adminisztráció. Más megyébe költözve az illetékes cégbíróság és NAV-egység is változhat.

Aki szeretné átbeszélni, melyik cím illik leginkább a vállalkozásához, a Logosz Cégcsoport országosan 25 irodájában kaphat személyes segítséget. A székhelyváltáshoz szükséges cégmódosítást a Logosz ügyvédi háttere intézi, így a teljes folyamat egy helyen lezajlik.

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