Már jegyezhető a Magyar Állampapír Plusz, amelytől a kormány a lakosságnál lévő készpénzállomány csökkenését, valamint az államadósság devizakitettségének további mérséklődését várja.

Minden eddiginél kedvezőbb hozamot biztosító, egyszerű konstrukciójú, könnyen elérhető és adómentes a Magyar Állampapír Plusz – jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta: továbbra is az a terv, hogy a lakossági megtakarításokat, befektetéseket megduplázzák a következő években. A 75 hónapja tartó reálbér-emelkedés hatására nemcsak a fogyasztásban következett be jelentős változás, hanem a megtakarításokban is. Több ezer milliárdra rúg az a készpénzállomány, ami a lakosság kezében van, és mivel sokan keveslik a banki hozamokat, így bíznak abban, hogy a lakossági állampapírok be tudják majd csatornázni ezt az állományt – írta a Magyar Nemzet.

Öt év alatt majdnem 30 százalékos hozam

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) az egyik legbiztonságosabb befektetés, emellett magas, öt év alatt összességében 27,35 százalékos hozamot biztosít, amennyiben a befektető nem adja el időközben az értékpapírt – emelte ki Varga Mihály. Mint mondta: a konstrukció évről évre növekvő hozamot kínál, fél év után 3,5 százalékot, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd a kamat évente fél százalékponttal növekszik, így az ötödik év végére eléri a 6 százalékot.

A miniszter emlékeztetett, hogy a június elsejét követően kibocsátott lakossági állampapírok, így a Magyar Állampapír Plusz után sem kell kamatadót fizetni. A MÁP Plusz emellett rugalmas is: a kamatforduló napjától számított öt munkanapon keresztül száz százalékon, azaz veszteség nélkül visszaváltható az addig elért kamatokkal együtt, de az év bármely más napján is hazavihető 99,75 százalékos árfolyamon.

A lakosság megbízható befektető

Varga Mihály beszélt arról is, hogy az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A lakossági állampapíroknak köszönhetően a múlt év végére az államadósság devizaaránya a 2010. évi 52-ről 23 százalékra csökkent, így jelentősen mérséklődött az ország külső sérülékenysége.

A MÁP Plusz elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta nagyobb kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, valamint várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban, és az ígéret szerint lehetőség nyílik majd online jegyzésre is.

Így ösztönöznék a dolgozói megtakarítást