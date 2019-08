Így néz ki a világtérkép a műanyag zacskók tiltása alapján

Egyre több ország vezet be teljes tiltást vagy részleges korlátozásokat az egyik leginkább környezetszennyező, mindennapos használati tárgyra, az egyszer használatos műanyag táskákra. Az Economist feltette a világ országainak térképére azt, az egyes államok hogy állnak a mindenütt jelenlévő, hatalmas környezeti terhelést jelentő zacskók és szatyrok kérdéséhez.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentése szerint, a világon minden évben legalább 5 milliárd műanyag táska kerül forgalomba, főként a kiskereskedelem révén. Ezek később a vizeket, óceánokat éppúgy szennyezik, mint a földeket, azzal, hogy lebomlásukhoz évszázadokra van szükség. Bangladesh például már 2002-ben, az elsők között tiltotta be a vékony műanyag zacskókat, miután azok oly mértékig tömítették el a szennyvízelvezető rendszereket és a csatornákat, hogy az igazolhatóan áradásokhoz vezetett: az eldugított lefolyók a lezúduló esővel már nem tudtak megbirkózni.

Számos kormányzat döntött úgy az elmúlt években, hogy betiltja az egyszer használatos műanyag táskákat.

Legutóbb, idén július 20-án Panamában fogadtak el erre vonatkozó szabályokat. Most világszerte több mint 90 országban vannak érvényben hasonló rendelkezések, köztük Tanzániában és Új-Zélandon is nemrég jelentettek be tiltást a táskákra. További 36 államban különböző extra díjak terhelik a műanyag zacskók használatát.

Érdekes módon, az egyik legszélesebb körben az afrikai kontinensen terjedt el a zacskók tiltása, ahogy arról az Origo beszámolt, néha drákói szigorúságú szankcionáló szabáyok kíséretében. Ennek egyik oka az, hogy a kontinens országaiban viszonylag alacsony a hulladék újrahasznosításának aránya, amiből adódóan a műanyagszemét egyre láthatóbbá és bántóbbá válik. A másik ok, hogy Afrikából meglehetősen csekély arányban érkeznek a világpiacra műanyagból készült exporttermékek, azokat a világ más részein gyártják le, és ami szemétként felgyülemlik, azzal a kontiens országainak maguknak kell megbirkózniuk.

Több olyan ország van, amely a műanyag táskák esetében csak a termék életciklusának egy részét szabályozza, például a gyártást vagy a disztribúcióját. Az mindenesetre biztos, hogy a helyi kereskedelemben való felhasználásának tiltása lehet egy közös mozzanata az eltérő szabályozásoknak.Ugyanakkor ebből még nem következik, hogy a műanyag táskák exportját is betiltja az adott ország. Az is biztos ugyanakkor, hogy a nejlon zacskóktól való végleges megszabadulásnak egyik lényeges eleme a környezetbarát, lebomló anyagokból, természetes textíliákból készült táskák minél nagyobb arányú elterjesztése.

Az alábbi képen megmutatjuk, hogy állnak most a világ országai a műanyag zacskókra vonatkozó szabályozással!